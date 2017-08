Video: “Kohútom” nevyšla premiéra vo Wembley, hrdinom Chelsea dvojgólový Marcos Alonso

LONDÝN 21. augusta (WebNoviny.sk) - Najvyššia anglická futbalová súťaž Premier League prvýkrát v histórii zavítala na londýnsky štadión Wembley.

Domovský stánok tamojšieho národného mužstva budú v sezóne 2017/2018 využívať hráči Tottenhamu Hotspur, keďže dlhoročný domov "kohútov" na White Hart Lane prechádza rozsiahlou renováciou.

Tímu trénera Mauricia Pochettina však ligová premiéra vo Wembley nevyšla podľa predstáv, keďže v nedeľňajšom dueli 2. kola podľahol mestskému rivalovi FC Chelsea 1:2.

Dvojgólový Marcos Alonso

Hlavnou postavou stretnutia bol španielsky krídelník Marcos Alonso - strelec oboch gólov "The Blues". Najskôr v 24. min ľavačkou ukážkovo zakrútil priamy kop za chrbát bezmocného Huga Llorisa, v 88. min zabezpečil triumf hostí prudkou strelou zvnútra šestnástky.



"Spurs" dokázali svoju celozápasovú dominanciu pretaviť iba na jeden zásah. Postaral sa oň v 82. min belgický útočník FC Chelsea Michy Batshuayi, keď nešťastne usmernil do vlastnej bránky center Dána Christiana Eriksena.

Odkedy Talian Antonio Conte minulý rok v lete prevzal londýnsku Chelsea, jeho mužstvo nikdy neprehralo zápas, v ktorom po prvom polčase viedlo. "V prvom rade chcem poďakovať mojim hráčom, pretože ich oddanosť, túžba a srdce, ktoré na ihrisku nechali, boli neuveriteľné. Bolo to pre nás náročné. Mám radosť, že bojovali o každú loptu. Ukázali mi, že nestratili túžbu, ktorá nás zdobila v celej minulej sezóne," povedal Conte pre Sky Sports.

Anglický šampión vstúpil do nového ligového ročníka . Na prvé body si tak musel počkať až do súboja s úradujúcim vicemajstrom.

"Úprimne povedané, proti Burnley sme boli lepší, aj keď sme hrali v početnej nevýhode. Mali sme držanie lopty na úrovni 62 % a dokázali sme osemkrát vystreliť do priestoru bránky. Doplatili sme na zlý prvý polčas, ale výkon z toho druhého ma potešil. Dnes som chlapcov požiadal, aby mi ukázali ducha a oni tak učinili," doplnil 48-ročný rodák z Lecce.

Sklamaný Pochettino

Tottenham prišiel proti Chelsea o svoju 19-zápasovú domácu sériu bez prehry v Premier League. Okrúhla "dvadsiatka" nebola ďaleko. Kanonier Harry Kane a spol. boli aktívnejší smerom dopredu, nečakaným problémom však bola koncovka.



"Som sklamaný, pretože sme si zaslúžili viac. Súper bol efektívnejší - dvakrát vystrelil na bránku a boli z toho dva góly. Boli sme lepší, dominovali sme, v každom aspekte hry sme si počínali lepšie ako Chelsea, rozhodla však efektivita. Nie som frustrovaný, ba ani rozrušený. Výkon hráčov ma potešil a ešte bude dosť zápasov, ktoré môžeme vyhrať," povedal pre BBC Sport kormidelník Tottenhamu Mauricio Pochettino.

"Chelsea prišla s cieľom narúšať našu hru, čo jej hráči aj robili. Protivník nebol nebezpečný. My sme podali slušný výkon, utvorili si viaceré dobré šance, ale napokon to nestačilo. Keď takto prehráte zápas, je to ťažké," vyhlásil pri mikrofóne televíznej stanice Sky Sports waleský obranca "Spurs" Ben Davies.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.