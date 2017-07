Video: Kittel vyhral súboj šprintérov v 6. etape Tour de France, Démare jazdil v závere nebezpečne

TROYES 6. júla (WebNoviny.sk) - Nemec Marcel Kittel z tímu Quick-Step Floors sa stal víťazom 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France, ktorá viedla vnútrozemím Francúzska z Vesoul do Troyes a merala 216 km.

V dramatickom šprintérskom dojazde Kittel v záverečných metroch časom 5:05:34 h zdolal v zelenom drese jazdiaceho Francúza Arnauda Démara (FDJ) a krajana Andrého Greipela (Lotto-Soudal).

Kittelovo 11. etapové víťazstvo na TdF

Šprintérsky fenomén Kittel dosiahol už jedenáste víťazstvo v kariére na Tour de France, druhé v aktuálnom ročníku.

"Bolo to čosi iné ako predtým v Liége, kde som tiež zvíťazil. Keď som videl vyraziť Démara, vedel som, že musím ísť aj ja. Možno som nemal najlepšiu pozíciu, ale ja som si veril, že to zvládnem," uviedol Marcel Kittel v prvej reakcii na Eurosporte.

Svojím triumfom v Troyes nadviazal na víťazstvo krajana Erika Zabela spred 17 rokov v rovnakom meste. Práve Zabel je s 12 etapovými vavrínmi najúspešnejším nemeckým šprintérom na TdF, Kittel a Greipel za ním aktuálne zaostávajú už len o jeden triumf.

V piatok ďalšia šanca pre šprintérov

Štvrtková hromadná koncovka už bola bez vylúčeného Slováka Petra Sagana aj zraneného Brita Marka Cavendisha, ktorí museli po utorkovej 4. etape a vzájomnom kontakte v jej závere nedobrovoľne opustiť pelotón TdF.



Na čele celkovej priebežnej klasifikácie zostal britský obhajca celkového triumfu Christopher Froome z tímu Sky. Vedie s náskokom 12 sekúnd pred krajanom a tímovým kolegom Geraintom Thomas a 14 sekúnd pred Talianom Fabiom Aruom (Astana).



Jediný slovenský účastník Tour de France Juraj Sagan z tímu Bora-Hansgrohe vo štvrtok obsadil 54. priečku v čase víťaza a celkovo mu naďalej patri 187. pozícia s mankom 33:34 min na Frooma.

V piatok príde na TdF na rad ďalšia šanca pre šprintérov. Etapa z Troyes do Nuits-Saint-Georges meria 213,5 km a opäť by to malo byť o hromadnom dojazde.

Druhá najdlhšia etapa Tour de France 2017

Organizátori Tour de France nadelili cyklistom vo štvrtok poriadnu porciu 216 km, ale zväčša po rovine. Etapa z Vesoul do Troyes bola druhou najdlhšou na trase 104. ročníka "Starej dámy" a v jej závere sa očakával šprintérsky boj o víťazstvo aj body do súťaže o zelený dres.

Už krátko po štarte vo Vesoule sa vzdialilo ostatným trio Perrig Quémeneur (Direct Energie), Frederik Backaert (Wanty) a Vegard Stake Laengen (UAE), po 30 km mali štvorminútový náskok. Po 1 bod na vrchárskej prémii IV. kat. Cote de Langres (69. km ) si došiel Francúz Quémeneur.



Pri teplote miestami až 37 °C náskok kvarteta v úniku mal veľké výkyvy, na 115. km to bolo stále 3:20 min. Portál Letour.fr v live sekcii pripomenul, že 38-ročný veterán Sylvain Chavanel sa na svojej 17. Tdf práve vo štvrtok dočkal 335. dňa na týchto pretekoch, čím sa historicky dostal pred Nemca Jensa Voigta (334).

Chavanel stále zaostáva o 6 dní za belgickým rekordérom Lucienom van Impem, ktorý v rokoch 1969 - 1985 odjazdil v sedle bicykla 341 dní.

Nebezpečne jazdiaci Démare

Rýchlostná prémia na 135. km v Colombey-les-deux-Églises, dedinke, kde je pochovaná jedna z najväčších osobností francúzskych dejín Charles de Gaulle, sa stala korisťou Belgičana Backaerta pred Nórom Laengenom a Quemeneurom.

Šprint pelotónu s odstupom 1:05 mi vyhral Francúz Démare, čím len potvrdil svoju líderskú pozíciu v bodovacej súťaži. V čelnej skupine pred šprintom bol aj Juraj Sagan, ale napokon na neho body nezvýšili.

Neskôr na 154. km sa stúpalo na druhú a poslednú vrchársku prémiu dňa Cote de la colline Sainte-Germaine (IV.) a opäť ju získal Quémeneur. To už trojicu vpredu stíhal Francúz Laurent Pichon (Fortuneo), ktorý na 156. km zaostával o 1:15 min, kým pelotón 2:15.

V záverečných 20 km sa náskok utečencov podľa predpokladov zmenšoval a.10 km pred cieľom už nebol ani polminútový. Tri kilometre pred "páskou" už bol pelotón pokope, únik bol minulosťou.

V posledných dvoch kilometroch sa cesta zúžila a nemecký favorit Kittel sa dlho nemohol dostať dopredu, lebo mu zlyhala spolupráca v tíme. Keď to už vyzeralo na víťazstvo pomerne nebezpečne jazdiaceho lídra bodovacej súťaže Démara, Kittel sa v hodine dvanástej zjavil na špici a ukázal všetkým chrbát.

Výsledky - Tour de France 2017:

6. etapa (Vesoul - Troyes, 216 km): 1. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 5:05:34 h, 2. Arnaud Démare (Fr.) FDJ, 3. André Greipel (Nem.) Lotto Soudal, 4. Alexander Kristoff (Nór.) Kaťuša-Alpecin, 5. Nacer Bouhanni (Fr.) Cofidis, 6. Dylan Groenewegen (Hol.) LottoNL-Jumbo, 7. Michael Matthews (Aus.) Sunweb, 8. Daniel McLay (V. Brit.) Fortuneo-Oscaro, 9. Rüdiger Selig (Nem.) Bora-Hansgrohe, 10. John Degenkolb (Nem.) Trek-Segafredo, ... - všetci rovnaký čas ako víťaz

Poradie po 6. etape: 1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 23:44:32 h, 2. Geraint Thomas (V. Brit.) Sky +12 s, 3. Fabio Aru (Tal.) Astana +14, 4. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +25, 5. Richie Porte (Aus.) BMC Racing +39, 6. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott +43, 7. Romain Bardet (Fr.) Ag2r La Mondiale +47, 8. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +52, 9. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +54, 10. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +1:01 min,... 187. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +33:34

Bodovacia súťaž: 1. Arnaud Démare (Fr.) FDJ 170 bodov, 2. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 143, 3. Michael Matthews (Aus.) Sunweb 96

Súťaž vrchárov: 1. Fabio Aru (Tal.) Astana 10 bodov, 2. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors 8, 3. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 6

Súťaž jazdcov do 25 rokov: 1. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott 23:45:16 h, 2. Pierre Latour (Fr.) Ag2r La Mondiale +24 s, 3. Louis Meintjes (JAR) UAE Team Emirates +41

