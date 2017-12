Video: Kanaďania na MS v hokeji do 20 rokov zničili Dánov a vyhrajú „slovenskú“ skupinu

BUFFALO 31. decembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Kanady po prehre s Američanmi v zápase Winter Classic pod holým nebom (3:4 po sam. nájazdoch) na juniorských majstrovstvách sveta v Buffale deklasovali Dánov 8:0 a sú istými víťazmi A-skupiny.





Hráči „javorových listov“ majú na konte desať bodov, keď okrem prehry s Američanmi a víťazstva nad Dánmi, zdolali aj Slovákov (6:0) a Fínov (4:2). Z „áčka“ okrem nich do štvrťfinále postúpia aj domáci obhajcovia titulu a hráči „Suomi“. O poslednú miestenku sa pobijú Slováci a Dáni vo vzájomnom súboji.

MS v hokeji do 20 rokov

Buffalo

A-skupina



Dánsko – Kanada 0:8 (0:3, 0:2, 0:3)

Góly: 4. R. Thomas (Raddysh, Katchouk), 18. B. Howden (Comtois, C. Foote), 20. Steel (Clague, Kyrou), 28. Makar (Bean), 30. B. Howden (C. Foote, Formenton), 44. Formenton (Timmins), 50. M. McLeod, 53. Batherson (C. Foote, M. McLeod)









Tabuľka A-skupiny



1. Kanada 4 3 0 1 0 21:6 10 – istý postup do štvrťfinále

2. Fínsko 3 2 0 0 1 11:7 6 – istý postup do štvrťfinále

3. USA 3 1 1 0 1 15:6 5 – istý postup do štvrťfinále

4. Slovensko 3 1 0 0 2 5:13 3

5. Dánsko 3 0 0 0 3 1:21 0

