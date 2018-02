Video: Juventus bol na čele Serie A iba 24 hodín, hamšíkovci nadelili Laziu „štvorku“ (aktualizované)

NEAPOL 11. februára (WebNoviny.sk) - Len 24 hodín sa futbalisti Juventusu Turín tešili z líderskej pozície v talianskej Serie A, od sobotňajšieho večera opäť je na čele SSC Neapol aj so svojím slovenským kapitánom Markom Hamšíkom.

Hamšík odohral prvý polčas

Neapolčania na domácej pôde nad hráčmi Lazia Rím, 30-ročný slovenský reprezentant a stredopoliar Hamšík odohral prvý polčas. "Mal som veľké bolesti chrbta. S trénerom sme sa dohodli, že nebudem pokračovať. Ako dlho budem chýbať? Verím, že náš lekársky tím ma dá čím skôr do poriadku," povedal Hamšík pre svoj web.

Úvod pre Neapol bol ako zo zlého sna - v 3. min otvoril skóre hosťujúci stopér Stefan de Vrij. Zverenci Maurizia Sarriho odpovedali tesne pred polčasovou prestávkou zásahom Josého Callejóna, ktorý si dal darček k svojim nedeľňajším 31. narodeninám.





Callejón venoval víťazstvo zranenému alžírskemu obrancovi Faouzimu Ghoulamovi, ktorý sa v piatok podrobil operácii zraneného kolena a tímu bude chýbať najmenej mesiac. "Výhru venujeme Faouzimu. Jeho zranenie nás veľmi mrzí, dnes sme hrali pre neho. Sme veľká rodina a spoločne bojujeme, aby sme dosiahli náš cieľ," povedal Callejón pre klubový web a dodal: "Je to veľmi dôležité víťazstvo Lazio je ťažký protivník a je náročné zdolať ho. Potvrdili sme, že máme víťaznú mentalitu, takto musíme pokračovať."

Stý zápas Sarriho na lavičke SSC Neapol

Dôležitou pasážou boli desiatky sekúnd od 54. do 56. minúty, keď Neapolčania skórovali dvakrát. Najskôr pravý obranca Lazia Wallace usmernil do vlastnej siete prudký center z pravej strany a o chvíľu spoza šestnástky vypálil Mário Rui.

Ten zasiahol do nohy svojho spoluhráča Piotra Zieliňského a lopta aj s prispením zmeny smeru skončila v bránke hostí. Vedenie súťaže neskôr korigovalo svoj pôvodný výrok a gól pripísalo práve Ruiovi. "Áno, teší ma to, aj keď som to nečakal. O gól sa však s Piotrom rád podelím," vyhlásil Mário Rui. Skóre v 73. min uzavrel Belgičan Dries Mertens.

Hamšík na margo súboja skonštatoval: "Vedeli sme, že nás čaká veľmi ťažký duel. Lazio bolo tretie, navyše prehralo predchádzajúce dva zápasy. Rímske mužstvo je veľmi kvalitné, čo aj potvrdilo, najmä v prvom polčase. Mužstvo ukázalo v druhom polčase skvelú hru, veľký charakter, otočilo skóre a zaslúžene vyhralo. Tri body venujeme Faouzimu Ghoulamovi. Jeho opätovné zranenie nás veľmi mrzí, dnes sme hrali pre neho."

Pre kormidelníka SSC Sarriho to bol jubilejný stý ligový zápas na lavičke Neapola (bilancia 71-18-11). Po 24 kolách Neapol má 63 bodov, Juventus o jeden bod menej. Lazio Rím na 3. priečke má na Neapol výrazné 17-bodové manko.

Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Pozrite si náš nový Magazín !

Vo vzduchu už dokážeme prinútiť levitovať aj väčšie objekty

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.