Video: Jets postúpili do konferenčného finále NHL, v 7. zápase proti Nashvillu hrdinom Stastny

NEW YORK 11. mája (WebNoviny.sk) - Kvarteto semifinalistov NHL v ročníku 2017/2018 skompletizovali hokejisti Winnipegu Jets.

V rozhodujúcom siedmom súboji 2. kola play-off Západnej konferencii Winnipeg zvíťazil na ľade Nashvillu 5:1 a konečným výsledkom 4:3 na zápasy po prvý raz v histórii postúpil do finále konferencie. V ňom sa Jets stretnú s rovnako ambicióznym nováčikom Vegas Golden Knights.

Prvý zápas tejto série odohrajú v sobotu 12. mája vo Winnipegu. Už v piatok sa začne finále na východe, kde budú bojovať Tampa Bay Lightning a Washington Capitals.



Veľký podiel na triumfe v zápase číslo 7 mal Paul Stastny. Syn slovenskej hokejovej legendy Petra Šťastného strelil dva góly, na ďalší prihral a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu.

Dva góly na víťaznej strane pridal aj Mark Scheifele, raz skóroval obranca Tyler Myers. Na strane Predators bol strelecky úspešný iba P.K. Subban, líder domácej defenzívy v 16. min znížil na priebežných 1:2. V tíme víťazov sa zaskvel 36 zákrokmi Connor Hellebuyck, Slovák Marko Daňo opäť nehral.

Gól Myersa z nemožného uhla

Hostia išli do vedenia v 9. min gólom Myersa z nemožného uhla a už o dve minúty neskôr pridal dôležitú poistku Stastny. Dokorčuľoval si na nahodený puk pri zadnom mantineli a bekhendom na dvakrát prekonal neistého Pekku Rinneho.

Skúsený Fín to nevydržal a po piatich zákrokoch sa nechal vystriedať mladším krajanom Juusem Sarosom. Ten inkasoval až v 38. min od Scheifeleho, ale potom ešte raz aj od Stastného. Skúsený center doklepol medzi jeho betóny puk po strele Patrika Laineho v presilovej hre.

Tento gól na 4:1 v 52. min akoby definitívne vzal nádej Nashvillu na zopakovanie úspechu z vlaňajška, keď si "predátori" zahrali až vo finále proti Pittsburghu. Nasledoval ešte jeden zásah Scheifeleho v 58. min - už do prázdnej bránky.

"Čím som starší, tým viac si užívam tieto momenty. Niektorí mladší hráči boli pred týmto zápasom nervózni, ale je to na nás starších, aby sme ich usmernili," uviedol Paul Stastny pre zámorských reportérov po stretnutí.

Rinne cíti zodpovednosť za vyradenie

Tridsaťdvaročný center v aktuálnom play-off v 12 zápasoch nazbieral 14 bodov (6+8) a celkovo v zápasoch číslo 7 má bilanciu 3 víťazstvá - 1 prehra, resp. 5 gólov a 3 asistencie. Stastny po rokoch strávených v Colorade a St. Louis rozšíril súpisku Winnipegu iba koncom februára tohto roku.

"V týchto zápasoch, keď máte nôž na krku, treba veľa strieľať zo všetkých pozícií. Akokoľvek sa vám to zdá zbytočné, nie je to tak. Kedykoľvek môže prísť nemotorný zákrok brankára a ten vám dá potom šancu na dorážku," pridal postreh Stastny.

"Do zápasu sme vstupovali s tým, že chceme hrať svoj systém rovnako ako počas celej sezóny. A bolo krásne vidieť ako sa nám to darilo. Odohrali sme dobrú prvú tretinu a potom hrali jednoducho až do konca," zhodnotil kapitán Winnipegu Blake Wheeler.

Smutný hrdina Nashvillu Rinne nerád skonštatoval: "Je ťažké stráviť, čo sa stalo. Cítim zodpovednosť za vyradenie nášho mužstva z play-off. Som zdravý, ambiciózny, preto si neviem vysvetliť tie výkonnostné výkyvy v play-off. Toto bol najdôležitejší zápas sezóny a ja som ho nezvládol. Strašný pocit."

Sumáre NHL - 2. kolo play-off

štvrtok

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Nashville - Winnipeg 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) - konečný výsledok série: 3:4

Góly: 16. P.K. Subban (Johansen, Forsberg) - 9. Myers (Ehlers, Paul Stastny), 11. Paul Stastny (Tanev, Chiarot), 38. Scheifele (Wheeler, Connor), 52. Paul Stastny (Laine, Byfuglien), 58. Scheifele (Connor, Wheeler)

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.