Video: Jeremy Lin zle dopadol a v bolestiach kričal, že je „hotový“

INDIANAPOLIS 19. októbra (WebNoviny.sk) - Rozohrávač Brooklynu Jeremy Lin je po krídelníkovi Bostonu Gordonovi Haywardovi ďalším smoliarom, ktorý nedohral úvodný zápas nového súťažného ročníka NBA a zrejme si privodil aj vážne zranenie.

Hayward je po operácii

Zatiaľ čo Hayward je po ťažkej zlomenine členka z utorka už po operačnom zákroku, Linov zdravotný stav zatiaľ skúmajú odborníci.





Necelých 5 minút pred koncom štvrtej štvrtiny súboja v Indianapolise 29-ročný rodák z kalifornského Torrance zle dopadol po pokuse zakončiť vniknutím pod kôš.

Odnieslo si to jeho pravé koleno a bolesť bola taká silná, že ho doviedla k slzám. "Som hotový, skončil som," kričal Jeremy Lin. Spoluhráči mu pomohli cestou do šatne, podľa ESPN vo štvrtok podstúpi v New Yorku potrebné vyšetrenia.

Lin v minulej sezóne odohral iba 33 zápasov

Lin akoby priťahoval zranenia. Vo vlaňajšom ročníku NBA pre opakované problémy so zadným stehenným svalom odohral len 33 zápasov a aj to malo podiel na rekordne slabej sezóne Brooklynu s 20 víťazstvami a 62 prehrami.

Pre porovnanie: v zápasoch, v ktorých Lin nastúpil, mali Nets bilanciu 13 víťazstiev - 20 prehier, v tých ostatných bez neho: 7-42. "Bolo ťažké sa na to dívať. Minulú sezónu bojoval so zraneniami a teraz to prišlo zase a hneď v prvom zápase. Súcitím s ním," vravel Linov spoluhráč Trevor Booker podľa portálu New York Post.

a pokorila 140-bodovú hranicu prvýkrát od 9. novembra 2010, vtedy nasúkala Denveru 144 bodov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.