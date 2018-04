Video: Isner získal svoj premiérový „tisícový“ titul, vo finále v Miami zdolal Zvereva

MIAMI 2. apríla (WebNoviny.sk) - Domáci tenista John Isner nasadený ako štrnásty zvíťazil za 150 minút 6:7 (4), 6:4, 6:4 nad nemeckou štvorkou žrebu Alexandrom Zverevom v nedeľňajšom finále dvojhry na turnaji ATP World Tour Masters 1000 Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride.

Šampión si odnáša 1000 bodov do rebríčka, čo je polovica hodnoty grandslamového triumfu, a prémiu 1 340 860 USD brutto, zdolanému patrí 600 bodov a 654 380 amerických dolárov pred zdanením. Isner sa stal posledným šampiónom v Crandon Parku v lokalite Key Biscayne, keďže už od sezóny 2019 sa toto podujatie bude konať o 30 km severnejšie v zázemí klubu amerického futbalu Miami Dolphins.

Tridsaťdvaročný 17. muž počítačového poradia Isner sa raduje zo svojho premiérového titulu s "tisícovou" hodnotou po troch neúspechoch vo finále. Celkovo získal 13. singlovú trofej z hlavnej profesionálnej úrovne. V bilancii proti 20-ročnému členovi Top 5 Zverevovi znížil na 1:3.

Isner bol po prvom sete sklamaný

Vlani s ním práve v Miami už v 3. kole prehral tesne 7:6 (5), 6:7 (7), 6:7 (5) aj z troch mečbalov na príjme vrátane dvoch v rade, resp. z náskoku 4:1 v tajbrejku tretieho setu. Rodák z Hamburgu Zverev si musí počkať na tretí primát kategórie Masters 1000 po vlaňajšom antukovom Ríme a "hardovom" Montreale.

"Vyhrať turnaj pred týmto publikom a v tejto atmosfére sú nezameniteľné momenty. Bolo to absolútne úžasné. Toto podujatie má obrovskú históriu. Všetci veľkí hráči sa tu predstavili počas mnohých rokov. Pre Sašu aj mňa je neuveriteľné, že sme si tu mohli zahrať v záverečnom zápase mužskej dvojhry. Nikdy by som si nepomyslel, že sa mi to podarí," povedal John Isner, cituje ho web ATP World Tour.

K finálovému zápasu ešte podotkol: "Nebolo jednoduché vrátiť sa do zápasu po veľkom sklamaní v prvom sete. Mal som v ňom svoje šance, v tajbrejku som viedol 4:3 a podával som. Potom som súperovi odovzdal štyri body. V tom momente som bol úplne hotový. Počas druhého setu som však našiel druhý dych, cítil som sa čoraz lepšie a vedel som to udržať."

Zverev sa posunul za Nadala

Isner sa v pondelok objavil v Top 10 premiérovo od mája 2014, na 9. mieste si vyrovnal osobný rekord. Zverev sa posunul na štvrtý post za Španiela Rafaela Nadala, Švajčiara Rogera Federera a Chorváta Marina Čiliča, v minulosti už figuroval aj na tretej priečke. Viaceré médiá, napríklad The Telegraph, v tomto období referujú o Nemcovej možnej spolupráci s Ivanom Lendlom ako tzv. superkoučom.

Svojím rovnomenným otcom trénersky vedený Alexander Zverev do februára spolupracoval so Španielom Juanom Carlosom Ferrerom. Do Miami pricestoval s tohtosezónnou štatistikou 8:4, pričom tri zo štyroch prehier inkasoval od súperov mimo Top 50. Isner dokonca mal v roku 2018 na konte iba dve víťazstvá.

"Myslím si, že v tomto zápase som pokazil viac úderov ako v celom turnaji dokopy. Hral som zle od základnej čiary. Proti Johnovi to však nie je jednoduché, stále máte pocit, že ste pod tlakom. Akonáhle prídete o svoj servis, už nemáte šancu vyhrať set. To je dôležitý faktor, ale tých chýb z mojej strany bolo naozaj priveľa. Súper hral veľmi dobre, no bolo to viac o mne, že som nevedel nájsť herný rytmus," povedal Alexander Zverev.

Miami - dvojhra - finále John Isner (USA-14) - Alexander Zverev (Nem.-4) 6:7 (4), 6:4, 6:4 za 150 minút





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.