Video: Islanders sa v NHL naďalej darí a súčasťou úspešnej série už začína byť aj brankár Halák

NEW YORK 29. novembra (WebNoviny.sk) - Hokejistom New Yorku Islanders sa v NHL naďalej darí a súčasťou úspešnej série už začína byť aj slovenský brankár Jaroslav Halák.

"Ostrovania" v utorok doma zdolali "kosatky" z Vancouveru 5:2, z víťazstva sa tešili štvrtýkrát v sérii a po siedmy raz z posledných ôsmich meraní síl. Halák sa v bránke Islanders objavil štvrtýkrát z ostatných jedenástich zápasov, ale druhý raz po sebe.





Pri triumfoch v Ottawe (2:1) a doma nad Vancouverom (5:2) inkasoval z 56 striel, ktoré na neho smerovali, iba trikrát. Celkovo má 32-ročný ružinovský odchovanec v tejto sezóne bilanciu 7 víťazstiev a 5 prehier s úspešnosťou zákrokov 90,4%.

"Vždy sa snažím čo najrýchlejšie dostať do zápasu. Urobiť prvý zákrok, absolvovať čo najlepšie prvú tretinu a potom ísť krok za krokom až do konca. Všetci túžime po víťazstvách. Tie prídu po dobrej hre, Samozrejme, k šikovnosti a hernej kvalite sa musí pridať aj šťastie," uviedol Jaroslav Halák na webe svojho tímu NY Islanders.

Halák viackrát zachránil svoj tím

V súboji proti Vancouveru jeho spoluhráči už v prvej tretine strelili tri góly, kým on inkasoval len z hokejky bývalého hráča Islanders Thomasa Vaneka. To bol základ úspešného výsledku na konci. V tretej tretine pri tlaku hostí Halák viackrát zachránil svoj tím od pohromy. Predviedol sa najmä v 45. min, keď efektne skryl do lapačky puk po strele bez prípravy v podaní Michaela Del Zotta z ideálnej pozície od ľavého útočného kruhu.

"Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas počas celých 60 minút. V tretej tretine nás trochu pritlačili a mali viac šancí, ale odviedli sme dobrú prácu a nedovolili im veľa vzruchu v prečísleniach," uviedol Halák pre zámorské médiá. Tréner Islanders Doug Weight na jeho adresu skonštatoval: "V tomto zápase ho hráči súpera príliš nevyskúšali, ale predviedol niekoľko veľkých zákrokov a najmä to platí o tretej tretine."

Islanders prežívajú skvelý vstup do sezóny

Zámorské médiá pripomínajú, že Islanders doteraz doplácali na pomerne veľa inkasovaných gólov. Aktuálne sa im prvýkrát v sezóne stalo, že vo dvoch po sebe idúcich zápasoch dostali menej ako tri góly (1+2). A je to aj Halákova zásluha.

"Myslím si, že v prvých 20-25 zápasoch sezóny sa všetky tímy trochu pokúšajú nájsť svoju hru. Dostať tri góly v jednom zápase nie je dobré. Naša ofenzíva však už neraz ukázala, že dokážeme streliť viac gólov a víťaziť aj vtedy, ked ich dostávame. V ostatných dvoch zápasoch sme hrali o čosi dôslednejšie v našej obrannej tretine a to bolo dobré," pripomenul Halák na webe Newsday.com.

Islanders prežívajú skvelý vstup do sezóny. Z prvých 24 zápasov až 15-krát zvíťazili a po bode brali aj po dvoch prehrách po predĺžení či nájazdoch. V tabuľke Východnej konferencie NHL im patrí štvrtá priečka, iba 4 body za lídrom celej súťaže Tampou Bay. V Metropolitnej divízii sú druhí o bod za hráčmi Columbusu.

Kapitán Newyorčanov John Tavares je so 16 gólmi tretím najlepším strelcom súťaže a s 28 bodmi mu patrí 9. priečka v produktivite.

