Video: Hviezdou zápasu s 26 bodmi LeBron James, „Pelikáni“ možno bez Cousinsa

NEW YORK 27. januára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Clevelandu na vlastnej palubovke zdolali hráčov Indiany 115:108 v piatkovom stretnutí severoamerickej NBA.

Hosťom nestačila ani vydarená štvrtá štvrtina, v ktorej uspeli o desať bodov. Hviezdou zápasu sa stal LeBron James. Tridsaťtriročný krídelník nastrieľal 26 bodov, pridal 11 asistencií a 10 doskokov a dosiahol 63. triple-double v kariére, ôsme v tejto sezóne.

James sa však "predviedol" aj v negatívnom svetle, keď si pripísal 11 strát, najviac vo svojej kariére. Šesť z nich v záverečnej časti hry. "Spravil som niekoľko zlých rozhodnutí, ale napokon sme zvíťazili. To si o tom myslím," povedal James. Cavaliers uspeli po dvoch nezdaroch, naopak, Indiana z ostatných piatich dueloch zakopla tretíkrát.

"Pelikáni" kvôli zraneniu možno bez Cousinsa

Domáce New Orleans dosiahlo cenné víťazstvo nad Houstonom 115:113. Rockets nepomohlo ani sezónne maximum Chrisa Paula, ktorý dosiahol 38 bodov. Pelicans však za svoj úspech zaplatili vysokú cenu, keď prišili o DeMarcusa Cousinsa. Ten sa zranil 12 sekúnd pred koncom duelu, pravdepodobne si roztrhol achilovku, a ak sa diagnóza potvrdí, sezóna sa pre neho skončila.

Ešte predtým sa však blysol triple-double - druhým v ostatných troch zápasoch - za 15 bodov, 11 asistencií a 13 doskokov. "Hrali sme vynikajúco, špeciálne Cousins. Je nešťastné, čo sa stalo, musíme sa modliť, aby bol v poriadku," povedal hráč domácich Jrue Holiday. Vydarený večer má za sebou Anthony Davis, ktorý 27 bodmi a 11 doskokmi pomohol Pelicans k štvrtému triumfu v rade, celkovo siedmemu z 8 zápasov. "Vždy musíme zo seba vydať všetko. To je tá náročnejšia časť. Ak v tom však budeme pokračovať, budeme víťaziť," uviedol Davis.

Milwaukee vyhrala vďaka Antetokunmpovi

Milwaukee doma pokorilo Brooklyn 116:91. Bucks sa pustili do súpera od začiatku, keď už v prvej štvrtine si utvorili náskok 18 bodov. Nets síce v tretej 12-minútovke skorigovali aj na sedem bodov, ale napokon im to nepomohlo. Bucks sa mohli opäť spoľahnúť na Giannisa Antetokunmpa. Ten sa vrátil do zostavy po osemdňovej pauze zapríčinenej chronickou bolesťou v pravom kolene. "Milujem túto hru, cítil som sa mizerne, keď som bol mimo," povedal Antetokunpo.





Dvadsaťtriročný hviezdny hráč dokázal svoje kľúčové postavenie v tíme, keď nastrieľal 41 bodov a pridal 13 doskokov."Dúfam, že mi to bude padať aj naďalej," dodal Antetokunmpo. "Súper dominoval, bol lepší na každom poste. Naša streľba bola úbohá," priznal tréner hostí Kenny Atkinson.

Philadelphia triumfovala v San Antoniu prvý raz od roku 2004 - v piatok uspela 97:78. "Keby som bol fanúšikom, vypýtam si späť svoje peniaze za vstupenku," stručne zhodnotil výkon Spurs ich tréner Gregg Popovich. Hostí potiahla dvojica Ben Simmons a Joel Embiid. Prvý menovaný nazbieral 21 bodov, Embiid prispel 18 bodmi a 14 doskokmi. "Sme šťastní. Hráme dobrý basketbal a to je dobre," zhodnotil Simmons a na margo ukončenia 14-ročnej negatívnej série dodal: "To boli starí ´sixers´. Máme novú mentalitu a minulosť musíme nechať za sebou." San Antonio prehralo na domácej pôde iba štvrtýkrát v tejto sezóne.

Sumáre NBA

piatok:



Charlotte – Atlanta 121:110 (30:26, 31:26, 29:34, 31:24)

Najviac bodov: K. Walker 29 (5 trojok), Kidd-Gilchrist a Batum po 19 – Bazemore 26, T. Prince 21, Muscala 14



Cleveland – Indiana 115:108 (38:31, 35:29:24:20, 18:28)

Najviac bodov: L. James 26 (11 asistencií, 10 doskokov), J.R. Smith 23 (7 trojok), Rose 14 – Oladipo 25, Collison 19, Sabonis 17 (11 doskokov)



Toronto – Utah 93:97 (24:30, 24:15, 21:30, 24:22)

Najviac bodov: Valančiunas 28 (14 doskokov), DeRozan 19, Ibaka a Miles (10 doskokov) po 10 – Mitchell 26, Gobert 18 (15 doskokov), Rubio 14



Chicago – Los Angeles Lakers 103:108 (25:32, 32:30, 15:22, 31:24)

Najviac bodov: Mirotič 18, Valentine (11 doskokov) a Portis po 16 – Ingram 25, Clarkson 19, B. Lopez 17



Memphis – Los Angeles Clippers 100:109 (20:24, 30:34, 26:25, 24:26)

Najviac bodov: J. Martin a Chalmers (10 asistencií) po 17, Brooks 15 – L. Williams 40 (10 asistencií), Teodosič 18, Jordan 15



Milwaukee – Brooklyn 116:91 (33:15, 25:20, 23:37, 35:19)

Najviac bodov: Antetokunmpo 41 (13 doskokov), Middleton 21, Bledsoe 14 – Carroll a Russell po 14, Crabbe 13



New Orleans – Houston 115:113 (29:30, 37:23, 24:27, 25:33)

Najviac bodov: A. Davis 27 (11 doskokov), Jrue Holiday 21, D. Miller 20 (6 trojok) – C. Paul 38, E. Gordon 27, Harden 23 (11 asistencií)



Dallas – Portland 93:107 (25:17, 19:35, 24:23, 25:32)

Najviac bodov: Barnes 21, D. Smith 18, Matthews 12 – Lillard 29, McCollum 20, E. Davis 15 (13 doskokov)



San Antonio – Philadelphia 78:97 (13:25, 18:25, 30:31, 17:16)

Najviac bodov: Aldridge 18, P. Gasol 11, Murray 10 – Simmons 21, Embiid 18 (14 doskokov), Šarič 15



Phoenix – New York 85:107 (23:33, 26:20, 18:28, 18:26)

Najviac bodov: Warren 20, Josh Jackson 18, Booker 12 – Kanter 20 (10 doskokov), Porziňgis 19, Burke 18

