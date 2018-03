Video: Hviezdny LeBron sa vyrovnal legendárnemu Jordanovi, Towns utvoril rekord Minnesoty

CHARLOTTE 29. marca (WebNoviny.sk) - Krídelník Clevelandu LeBron James v stredu v zámorskej NBA odohral 866. zápas po sebe v základnej časti, v ktorom nastrieľal aspoň 10 bodov a vyrovnal rekord legendárneho Michaela Jordana.

LeBron nastrieľal 41 bodov

Tridsaťtriročnému trojnásobnému šampiónovi súťaže sa to podarilo vo víťaznom dueli na palubovke Charlotte (118:105), ktoré vlastní práve Jordan. James v tomto dueli nasúkal do koša Hornets 41 bodov, pridal aj 10 doskokov a 8 asistencií.

"Poviem, ako som bol schopný to dosiahnuť. Kedykoľvek ma spomínajú v súvislosti s veľkými menami, je to pre mňa veľký úspech. Za to, čo som dokázal, som veľmi vďačný a beriem to s pokorou," povedal James. Jeho Cleveland si upevnil tretie miesto vo Východnej konferencii.

Walker prekonal Curryho

Na domácej strane sa do histórie zapísal Kemba Walker. Dvadsaťsedemročný rozohrávač je od stredy najlepším strelcom Charlotte, keď prekonal Della Curryho.

Momentálne má v drese organizácie, ktorá si ho v drafte 2011 vybrala v 1. kole z deviateho miesta, na konte 9841 bodov. "Všetko je možné. Keď sa to podarilo mne, môže to dokázať ktokoľvek," hovoril Walker.

Nevídaný večer má za sebou Karl-Anthony Towns z Minnesoty. Dvadsaťdvaročný 2,13 m vysoký pivot umiestnil do koša Atlanty 56 bodov a stanovil nové klubové maximum. Jeho tím zvíťazil 126:114.

"Uvedomil som si, že lopta sa ku mne dostáva čoraz častejšie. Pomyslel som si, že je to signál, aby som neustále strieľal. Každý mi hovoril: Potrebuješ ešte osem, ešte šesť. V skutočnosti som o tom nerozmýšľal, len som sa snažil nájsť cestu k víťazstvu," komentoval Towns, ktorý sa stal najmladším hráčom od roku 1994, ktorý dal 50 bodov a pridal 15 doskokov. Vtedy sa to podarilo Shaquillovi ONealovi, ktorý bol ešte o 88 dní mladší.

Sumáre NBA

streda

Charlotte - Cleveland 105:118 (26:22, 28:42, 24:31, 27:23)

Najviac bodov: Walker 21, Howard 19 (10 doskokov), Kaminsky 16 - L. James 41 (10 doskokov), JR Smith 19, Jeff Green 18

Orlando - Brooklyn 104:111 (33:36, 18:22, 30:27, 23:26)

Najviac bodov: Vučevič 24 (15 doskokov), Hezonja 23, A. Gordon 15 - Russell (12 asistencií) a LeVert po 16, J. Allen 15

Philadelphia - New York 118:101 (37:28, 30:35, 26:17, 25:21)

Najviac bodov: Šarič 26 (14 doskokov), Redick 21, Covington 17 - Michael Beasley a Mudiay po 22, Burke 18

Memphis - Portland 108:103 (20:28, 33:30, 23:23, 32:22)

Najviac bodov: M. Brooks 21 (5 trojok), D. Brooks 18, Parsons 15 - McCollum 42, Baldwin 15, Nurkič 12

Minnesota - Atlanta 126:114 (34:32, 31:25, 33:31, 28:26)

Najviac bodov: Towns 56 (15 doskokov, 6 trojok), Wiggins 17, Bjelica 14 - Muscala 24, Prince 21, Taylor 20

Utah - Boston 94:97 (24:18, 15:30, 32:19, 23:30)

Najviac bodov: D. Mitchell 22, Crowder 16, Rubio 14 (10 asistencií) - J. Brown 21, Tatum 16, Baynes a Rozier po 13

Phoenix - Los Angeles Clippers 99:111 (32:27, 24:31, 26:27, 17:26)

Najviac bodov: Ulis 23, Josh Jackson 18, S. Harrison 17 - T. Harris 27 (5 trojok), Rivers 18, Jordan (15 doskokov) a L. Williams po 13

Los Angeles Lakers - Dallas 103:93 (32:34, 23:22, 27:25, 21:12)

Najviac bodov: B. Lopez 22, Randle 20 (10 doskokov), Kuzma 18 - H. Barnes 17, D. Smith 14, Nowitzki 13

