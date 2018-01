Video: Hrôzostrašné zranenie v Premier League, McCarthy si zlomil dve kosti v nohe

LIVERPOOL 20. januára (WebNoviny.sk) - Stredopoliar Evertonu James McCarthy utrpel dvojitú zlomeninu pravej nohy počas remízy 1:1 s West Bromwichom Albion v sobotňajšom stretnutí 24. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže.

Potentially a double leg break for James McCarthy. Football is cruel sometimes, wishing him all the best with his recovery. pic.twitter.com/d2qGKrp1iI