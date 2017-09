Video: Hrali sme ako 12-roční žiaci, prskal tréner Celticu po debakli 0:5 od PSG

GLASGOW 13. septembra (WebNoviny.sk) - Do roka a do dňa znova s výpraskom na elitnej futbalovej scéne! Takto by mohol znieť povzdych fanúšikov Celticu Glasgow po utorkovej domácej prehre 0:5 s francúzskym klubom Paríž Saint-Germain v úvodnom zápase B-skupiny v skupinovej fáze LM.

Pre porovnanie pred rokom sa Celtic uviedol prehrou 0:7 v Barcelone. Rozdiel je teda v dvoch góloch a ešte v tom, že aktuálne ide o najvyšší debakel na európskej scéne na domácom trávniku (doteraz trikrát 0:3).

Optimista Rodgers

Gólostroj hostí rozbehli letné mulitimiliónové posily Neymar a Mbappé. Brazílčan si v 19. min nabehol za chrbát domácej obrany a zoči-voči nedal šancu Craigovi Gordonovi.





O 15 minút neskôr Neymar hlavičkou vrátil loptu do stredu šestnástky na hranicu päťky, odkiaľ nekrytý francúzsky mladík Mpabbé bez problémov skóroval. A keď do prestávky zvýšil Edinson Cavani z pokutového kopu na 3:0 pre Parížanov, bolo predčasne rozhodnuté v súboji škótskeho šampióna s vicemajstrom Francúzska.

"V prvom polčase sme miestami hrali ako 12-roční chlapci, len sme sa obzerali za loptou. V defenzíve sme boli príliš ďaleko od hráčov súpera, nebránili sme dostatočne tesne. V druhom polčase to už bolo lepšie. Ukázali sme svojim fanúšikom, že niečo vieme a oni to uznali. Chýbali nám niektorí dôležití hráči, ktorí by nám v zápasoch na tomto fóre veľmi pomohli," uviedol tréner Celticu Brendan Rodgers, cituje ho portál BBC.

Rodgers napriek výprasku v úvode zostáva optimista: "Náš cieľ je nezmenený, chceme zostať v hre vo futbalovej Európe aj po Vianociach."

Dvojgólový Cavani

Brazílčan Neymar po zápase, v ktorom mal prsty v oboch góloch, na webe UEFA poznamenal: "Som šťastný za seba aj celý tím. Dosiahli sme dôležité víťazstvo. S Mbappém bola radosť hrať. Je mladý, ale už veľmi dobrý hráč. Samozrejme, má potenciál sa ešte zlepšiť."





Dvojgólový uruguajský útočník Cavani dodal: "Hrali sme koncentrovane počas 90 minút a dosiahli zaslúžené víťazstvo. Sústredene sme nielen útočili, ale aj bránili. Perfektný zápas z našej strany." Kapitán Celticu Scott Brown verí v lepší zajtrajšok. "Výsledok a najmä náš výkon v prvom polčase je veľké sklamanie, ale nebudeme to v sebe dlho dusiť. Verím, že sa odrazíme k lepším výsledkom."

Aj v druhom zápase B-skupiny LM v utorok uspel favorit. Bayern Mníchov si poradil s Anderlechtom Brusel 3:0. Na čele je Paríž Saint-Germain zásluhou lepšieho skóre.

