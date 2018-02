Video: Houston v NBA ničí súperov, hviezdny LeBron kritizoval rozhodcov za facky a údery

NEW YORK 26. februára (WebNoviny.sk) - Cleveland doma podľahol San Antoniu 94:110 v nedeľňajšom zápase severoamerickej basketbalovej NBA.

Cavaliers nestačilo ani 33 bodov a 13 doskokov hviezdneho LeBrona Jamesa. K triple-double mu chýbala jediná asistencia.

Tridsaťtriročný James si po stretnutí neodpustil poznámku k rozhodcom, ktorí udelili hosťom výhodu 32 trestných hodov v porovnaní so 14 v prospech domácich: "Zvrhlo sa to na chránenie strelcov, na úkor hráčov, ktorí idú pod kôš. Aký má zmysel, keď pri štyroch pokusoch z trojky mám pokoj, ale počas výpadov dovnútra oblúka schytám údery, facky a čo ja viem čo ešte."

V drese hostí sa blysli LaMarcus Aldridge s 27 bodmi a Danny Green, ktorý pridal 22. Druhý menovaný sa vrátil do zostavy Spurs, keď pre otravu jedlom vynechal piatkový duel v Denveri. San Antonio zvíťazilo po štyroch prehrách.

Dvanástykrát v sérii triumfoval Houston, keď uspel na palubovke Denveru 119:114. Rockets sa mohli spoľahnúť na tradičné duo James Harden - Chris Paul, ktoré sa prezentovalo dovedna 64 bodmi v pomere 41 ku 23.

Hostia v úvode štvrtej štvrtiny viedli o 17 bodov ,no Nuggets dokázali zabojovať a na konci zápasu zaostali iba o päť bodov. "Keď máme veľký náskok, musíme si ho udržať. Napokon sme to zvládli a to je dobre," uviedol Harden, ktorého doplnil Paul: "Dlho sme sa nedostali do takejto situácie. Je fajn zažiť aj takéto zápasy."

Sumáre NBA

nedeľa

Charlotte - Detroit 114:98 (32:19, 38:27, 26:25, 18:27)

Najviac bodov: D. Howard (12 doskokov) a K. Walker po 17, Batum 15 - Griffin 20, Bullock a Drummond (14 doskokov) po 14

Milwaukee - New Orleans 121:123 po predĺžení (32:21, 34:28, 19:38, 29:27, 7:9)

Najviac bodov: Middleton 25, Bledsoe a Antetokunmpo po 20 - Jrue Holiday 36, A. Davis 27 (13 doskokov), Rondo 16

Cleveland - San Antonio 94:110 (20:25, 33:25, 21:26, 20:34)

Najviac bodov: L. James 33 (13 doskokov), Clarkson 17, Jeff Green 14 - Aldridge 27, D. Green 22 (5 trojok), D. Murray 13

Denver - Houston 114:119 (25:38, 27:28, 27:26, 35:27)

Najviac bodov: Barton 25, Jokič 21 (14 doskokov), J. Murray 19 - Harden 41 (6 trojok), C. Paul 23, Ariza 14

Washington - Philadelphia 109:94 (30:28, 37:20, 20:25, 22:21)

Najviac bodov: Bradley Beal 24, Porter 23, Oubre 19 - Embiid 25 (10 doskokov), B. Simmons 16, Šarič 13

