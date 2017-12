Video: Houston sfúkol Utah v záverečnej štvrtine zápasu a pripísal si štrnáste víťazstvo v sérii

CHARLOTTE 19. decembra (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Houstonu nepoznajú v severoamerickej NBA premožiteľa už viac ako mesiac. Rockets v pondelok zdolali doma Utah 120:99, pripísali si na konto 14. víťazstvo v sérii a právom im patrí status najlepšieho tímu celej súťaže (bilancia 25-4).

Gordon nahral 33 bodov

Zverenci trénera Mika DAntoniho si triumf vybojovali najmä vďaka záverečnej štvrtine, v ktorej "sfúkli" súpera 41:15. Streleckým lídrom Houstonu bol strieľajúci rozohrávač Eric Gordon s 33 bodmi, premenil 7 z 12 trojkových pokusov. Najväčšia hviezda tímu James Harden dal 26 bodov a pivot Clint Capela k 24 bodom pridal aj 20 doskokov.

"Po celý čas na kurte som sa ukazoval spoluhráčom. Chalani ma hľadali, v poslednej štvrtine to bola veru zábava. Ešte nikdy sa mi tak nedarilo," uviedol Gordon, ktorý 17 z 33 bodov strelil práve v záverečnej 12-minútovke. Houston z posledných 21 zápasov vyhral 20, zatiaľ naposledy prehral 15. novembra doma s Torontom 113:129.

Štyri sekundy do konca

Líder Východnej konferencie Boston tesne uspel pod košmi Indiany 112:111. O víťazstve Celtics rozhodol rozohrávač Terry Rozier, ktorý si pri obkľúčení Bojana Bogdanoviča pripísal kľúčový zisk a 1,5 sekundy pred koncom zavesil.





"Marcus Smart sa pri bránení snažil kričať na rozhodcu, že fauluje, ale ten nereagoval. Potom sa mi podarilo zachytiť Bogdanovičovu prihrávku. Akonáhle som získal loptu, pozrel som sa na časomer. Do konca zostávali štyri sekundy a vedel som, že mám čas," povedal Rozier. Najlepším strelcom Bostonu bol Kyrie Irving s 30 bodmi, dal aj 5 trojok.

Po rozpačitom úvode do ročníka sa momentálne darí Chicagu. Bulls si doma poradili s Philadelphiou, bolo to pre nich šieste víťazstvo po sebe, no s bilanciou 9-20 sú však stále predposledným mužstvom Východnej konferencie. Tohtosezónne maximum v podobe 38 bodov si utvoril Russell Westbrook. Jeho Oklahoma City na domácej palubovke zdolala Denver tesne 95:94.

NBA

pondelok:



Charlotte – New York 109:91 (29:23, 31:19, 28:22, 21:27)

Najviac bodov: Kaminsky 24, Kidd-Gilchrist 15 (10 doskokov), Marvin Williams 12 – Michael Beasley 23, Jack 12, Kanter 11



Indiana – Boston 111:112 (21:38, 26:24, 31:23, 33:27)

Najviac bodov: Oladipo 38, Sabonis 18, D. Collison 15 – Irving 30 (5 trojok), Tatum 16, Smart 15



Atlanta – Miami 110:104 (29:30, 29:27, 29:19, 23:28)

Najviac bodov: Prince 24, Schröder 23, Bazemore 16 (5 ziskov) – J. Richardson 26, Waiters 23, T. Johnson 19



Houston – Utah 120:99 (25:26, 26:24, 28:34, 41:15)

Najviac bodov: E. Gordon 33 (7 trojok), Harden 26, Capela 24 (20 doskokov) – Hood 26 (5 trojok), Ingles 17, Rubio 14



Chicago – Philadelphia 117:115 (30:25, 37:34, 22:28, 28:28)

Najviac bodov: Dunn a Mirotič (13 doskokov) po 22, Justin Holiday 20 (5 trojok) – Šarič 27, B. Simmons 19 (11 doskokov), Holmes 14



Minnesota – Portland 108:107 (24:24, 27:30, 25:31, 32:22)

Najviac bodov: Butler 37, Jamal Crawford 23, Towns 16 – Nurkič a McCollum po 20, Lillard 17 (13 asistencií)



Oklahoma City – Denver 95:94 (32:18, 20:26, 18:32, 25:18)

Najviac bodov: Westbrook 38, Abrines 11 – G. Harris 17, Lyles 15, Craig 14



Dallas – Phoenix 91:97 (22:25, 28:24, 25:19, 16:29)

Najviac bodov: H. Barnes 26, D. Harris 14, Matthews a Ferrell po 13 – Warren 19, Canaan 17, Leň 14 (14 doskokov)



San Antonio – Los Angeles Clippers 100:91 (31:17, 26:32, 28:21, 24:21)

Najviac bodov: Aldridge 19, Parker 16, Ginóbili 13 – J. Wilson a Jordan (14 doskokov) po 13, Rivers 12



Los Angeles Lakers – Golden State 53:57 po II. štvrtine

