Video: Holanďan Terpstra víťazom pretekov Okolo Flámska, Sagan je lídrom rebríčka UCI WorldTour

OUDENAARDE 1. apríla (WebNoviny.sk) - Holanďan Niki Terpstra z tímu Quick-Step Floors sa stal víťazom 102. ročníka monumentálnej klasiky Okolo Flámska. Tradičné preteky so štartom v Antverpách a cieľom v Oudenaarde (264,7 km) ovládol 33-ročný Terpstra vďaka skvelému výkonu v záverečných 25 km, keď najprv dostihol trio v úniku a záverečných 18 km absolvoval na špici pretekov celkom sám.

Preteky chcel vyhrať už ako dieťa

Terpstra už bol na flámskej klasike predtým druhý (2015), aj tretí (2017), teraz sa konečne dočkal víťazstva a ovládol druhý monument v kariére po Paríž-Roubaix (2014). Holandský cyklista vyhral na Okolo Flámska predtým naposledy v roku 1986, bol ním Adri van der Poel.

"Neviem ani popísať svoje pocity. Je to sen. Preteky Okolo Flámska a Paríž-Roubaix som túžil vyhrať už ako dieťa a teraz som to dokázal. Som veľmi šťastný," povedal Niki Terpstra v prvej reakcii, cituje ho aj špecializovaný web Cyclingnews.



Terpstra triumfoval v čase 6:21:21 h s náskokom 11 sekúnd pred Dánom Madsom Pedersenom (Trek-Segafredo) a dominantnosť tímu Quick-Step Floors potvrdil tretím miestom lanský víťaz Belgičan Philippe Gilbert.

Na slovenského trojnásobného majstra sveta Petra Sagana (Bora-Hansgrohe) zostalo v záverečnom šprinte skupiny favoritov celkové šieste miesto. Za víťazom zaostal o 23 sekúnd. Aj to však 28-ročnému rodákovi zo Žiliny s bydliskom v Monte Carle stačilo na posun na líderskú pozíciu v rebríčku UCI WorldTour, kde sa rátajú výsledky z 37 najväčších pretekov sezóny. Predtým druhý Sagan predstihol Španiela Alejandra Valverdeho.

Vrchol jarnej sezóny klasík

Preteky Okolo Flámska sú jedným z vrcholov nielen jarnej sezóny klasík, ale aj celého cyklistického roka na ceste. Svojím náročným profilom s viacerými stúpaniami dláždenými "kockami" tzv pavé, vyše storočnou históriou, ale najmä neopakovateľnou atmosférou belgického vidieka rok čo rok lákajú najväčšie esá svetovej cyklistiky.

Peter Sagan predvlani famóznym nástupom na Paterbergu 13 km pred cieľom ovládol storočnicové vydanie Okolo Flámska. Vlani mal zasa smolu, jeho nádeje sa skončili pri páde po kontakte s bundou prevesenou cez reklamný "banner" necelých 17 km pred cieľom v stúpaní na Oude-Kwaremont.

Peter Sagan sa objavil na Okolo Flámska prvýkrát v roku 2011, vtedy preteky nedokončil. O rok neskôr už bol piaty a potom nasledovali druhé, šestnáste, štvrté, prvé a vlani po spomenutom páde 27. miesto.

Stúpania pokryté kockami

Stodruhý ročník pretekov Okolo Flámska odštartoval o 10.30 h na Veľkonočnú nedeľu v Antverpách aj za účasti slovenských bratov Saganovcov z tímu Bora-Hansgrohe. Na pelotón čakali nielen malebné scenérie belgického vidieka, ale aj 18 kratších, zväčša strmých stúpaní, tzv. bergov, desať z nich bolo pokrytých kockami.

Až takmer 70 km od štartu pretekov trvalo, kým sa sformoval trvalejší únik. Ocitlo sa v ňom 11 cyklistov, medzi nimi aj šiesti z tímov WorldTour: Filippo Ganna (UAE Team Emirates), Ivan García (Bahrain-Merida), Pascal Eenkhoom (LottoNL-Jumbo), Marco Haller (Kaťuša-Alpecin), Jimmy Turgis (Cofidis, Solutions Crédits) a Ryan Gibbons (Dimension Data). Skupina vpredu si utvorila náskok vyše 5 minút. Počas pretekov neraz poriadne zapršalo a šmykľavý terén si vyžiadal aj niekoľko pádov.

Na Oude Kwaremont sa pelotón potrhal

Päťdesiatšesť kilometrov pred cieľom cyklisti stúpali po druhý raz na Oude Kwaremont a pelotón sa tam potrhal na viacero skupiniek. Vpredu ešte zostali s malým náskokom poslední dvaja členovia pôvodného úniku Ivan García a Tom Devriendt (Wanty-Groupe Gobert), stále boli lídrami aj v prvom nástupe na legendárny Paterberg. V hlavnej skupine za nimi nechýbali viacerí favoriti vrátane Petra Sagana.



Nasledoval najstrmší spomedzi flámskych "kopčekov" Koppenberg s maximom 22%, po ktorom zostalo vpredu holandské duo Sebastian Langeveld (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale), Dylan van Baarle (Sky) a Dán Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Utvorili si približne polminútový náskok.

V stúpaní na Taaienberg 38 km pred cieľom sa pokúsil o selekciu Belgičan Greg van Avermaet (BMC Racing), ale Peter Sagan či ďalší favoriti nemali problém zareagovať.

Sagan sa spolupráce nedočkal

O ďalších 10 km neskôr sa pokúsil o trhák Talian Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) a za ním sa vyviezol Holanďan Niki Terpstra (Quick-Step Floors). Po pár kilometroch bol vpredu už len tempár Terpstra, ktorý začal stíhať vedúce trio. Devätnásť kilometrov pred métou už bol Terpstra vpredu a jeho nástup zachytil iba Pedersen.

Z hlavnej skupiny favoritov sa v poslednom nájazde na Oude Kwaremont nikto výraznejšie neposunul dopredu, ale 16 km pred cieľom to Sagan nevydržal a pokúsil sa o nástup, ostatní favoriti ho zachytili. To už mal Terpstra vpredu 40 sekúnd k dobru a všetko sa schyľovalo k jeho veľkému triumfu. Musel ešte raz prekonať Paterberg a v pohode to zvládol.



Saganovi sa síce na Paterbergu podarilo "trhnúť" súperov z väčšej skupiny, ale 30 sekúnd na Terpstru už nezmazal. Pred sebou mal ešte Dána Pedersena, ale napokon ho nedohnal. Osem kilometrov pred cieľom to Sagan vzdal a počkal si na skupinu za sebou.

Televízne zábery ukázali, že spolupráce na úrovni sa od svojich súperov pri stíhaní Terpstru nedočkal. Skupina favoritov napokon nedostihla ani Pedersena, ktorý sa tešil z druhého miesta. Na treťom mieste skončil vlaňajší víťaz Philippe Gilbert.

Okolo Flámska 2018 Antverpy - Oundenaarde, 264,7 km: 1. Niki Terpstra (Hol.) Quick-Step Floors 6:21:21 h, 2. Mads Pedersen (Dán.) Trek-Segafredo +11 s, 3. Philippe Gilbert (Belg.) Quick-Step Floors +17, 4. Michael Valgren (Dán.) Astana +20, 5. Greg van Avermaet (Belg.) BMC Racing, 6. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe - obaja +23. Rebríček UCI World Tour k 1. aprílu 2018: 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 1126 bodov, 2. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar 1079, 3. Tiesj Benoot (Bel.) Lotto Soudal 986, 4. Niki Terpstra (Hol.) Quick-Step Floors 972, 5. Daryl Impey (JAR) Mitchelton-Scott 861, 6. Arnaud Démare (Fr.) Groupama-FDJ 827

