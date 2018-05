Video: Hokejová paráda na český spôsob, bostonská úderka D+D zariadila triumf nad Rusmi

KODAŇ 11. mája (WebNoviny.sk) - S časovým posunom a s minimom spánku a napriek tomu hokejová paráda na český spôsob. David Krejčí 1+3, David Pastrňák 2+1 a Česko - Rusko 4:3 po predĺžení.

Bostonská úderka ihneď po príchode z play-off NHL na majstrovstvá sveta do Kodane zamierila do Royal Areny a tam rozhodla zápas nad jedným z favoritov na zisk zlatých medailí. Z parádnej spolupráce D+D profitoval aj tretí člen nového elitného útoku Dmitrij Jaškin, ktorý sa blysol gólom a asistenciou.

"Dávidovia, ste trieda! Hrá sa s vami tak ľahko," zložil poklonu svojím novým spoluhráčom Dmitrij Jaškin, cituje ho web iDNES.cz. "Mali sme dva varianty, koho dať k dvojici z Bostonu. Zvolili sme Dmitrija a evidentne správne. Určite budú spolu pokračovať," rád skonštatoval kormidelník českého tímu Josef Jandač.

Davidovia veľa rozprávajú

Rusi mali pred zápasom s Českom 9 bodov z 3 zápasov a impozantné skóre 20:0. Prvý vážnejší test na šampionáte však nezvládli podľa predstáv. Česi boli napriek rýchlo inkasovanému gólu najmä v prvej tretine a neskôr aj v predĺžení lepší ako ich súper a zvíťazili zaslúžene.



"Dávidovia sa na ľade veľa rozprávajú a vďaka tomu vieme, čo máme robiť. Je to skvelé, keď sa takto komunikuje. Predviedli sme zrejme najlepší výkon na turnaji. Dostávali sme sa do šancí a ubránili ruské presilovky. To boli hlavné atribúty úspechu," pripomenul Jaškin.

"Počas zápasu človek zabudne na únavu a rieši len to ako pomôcť spoluhráčom. Niekedy to tak vyjde, že jeden útok gólmi rozhodne zápas. Uznanie však patrí všetkým na ľade. Výborne sme hrali v oslabení a dobrý bol aj brankár," citujú Davida Krejčího české internetové portály. "Cítim sa prekvapujúco dobre, ale leje sa zo mňa poriadne," krátko skonštatoval David Pastrňák.

Česi majú šesť bodov

Tréner Jandač si všimol, že dvojica D+D svojím parádnym výkonom strhla celé mužstvo. "Išli do toho priamo z lietadla, preto si zaslúžia rešpekt, ako zápas zvládli.Cítili sme to tak, že s nimi vzrástla sila celého tímu."

Ruský kouč Iľja Vorobiov uznanlivo podotkol: "Česi hrali rýchlo a silovo. Krejčí a Pastrňák pozdvihli celé mužstvo a sú inšpirácia aj pre nás ako sa zlepšiť. My sme sa snažili reagovať a niečo zmeniť. Druhá a tretia tretina neboli zlé, ale nakoniec to nevyšlo."

Česi na šampionáte v Kodani stále nevyhrali zápas v riadnom hracom čase, ale aj tak majú 6 bodov za triumfy nad Slovenskom () a Ruskom () a Švajčiarskom ().

V tabuľke síce českým hokejistom priebežne patrí nepostupová piata priečka bod za Slovákmi, ale pred sebou majú zápasy s Bielorusmi, Francúzmi a Rakúšanmi a to je iná výkonnostná kategória ako Švédi a Rusi, ktorí čakajú na Slovákov. "Sme radi, že sme proti Rusom získali bod naviac. Je pre nás veľmi dôležitý," dodal tréner Jandač.

