Video: HC Slovan Bratislava predstavil nového trénera, „belasých“ povedie Eduard Zankovec

BRATISLAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) - Novým trénerom HC Slovan Bratislava sa stal Bielorus Eduard Zankovec (48), ktorý v minulej sezóne viedol Barys Astana v KHL a tiež reprezentáciu Kazachstanu.





V minulosti bol aj asistentom či hlavným trénerom reprezentačného tímu Bieloruska, kde spolupracoval aj s Kanaďanom Glenom Hanlonom (bývalým trénerom reprezentácie Slovenska), tiež bol asistentom v tímoch KHL Avangard Omsk a SKA Petrohrad či skautom tímu NHL Chicago Blackhawks.

Manažment klubu zmenou na hlavnom trénerskom poste reaguje na doterajšie účinkovanie a celkový herný prejav mužstva od začiatku nového ročníka základnej časti KHL. Slovanu aktuálne patrí predposledná 12. priečka v tabuľke Západnej konferencie KHL so ziskom 18 bodov z 18 zápasov.

Zankovec strieda českého kormidelníka Miloša Říha, ktorý prišiel do Slovana ako hlavný tréner v lete 2015 a s mužstvom sa hneď vo svojej prvej sezóne dokázal prebojovať z náročnej Západnej konferencie z ôsmeho miesta do play-off, kde Slovan nestačil na CSKA Moskva.

Vlani Říha dlho bojoval so zraneniami sužovaným kádrom o zopakovanie si účasti vo vyraďovačke. Napriek skvelému finišu po Novom roku sa mu to napokon nepodarilo. Říha viedol slovanistov v KHL celkom v 143 súťažných zápasoch, vrátane štyroch duelov play-off s bilanciou 66 výhier 76 prehier, čo z neho robí najdlhšie pôsobiaceho kouča pri mužstve od vstupu do nadnárodnej súťaže.

