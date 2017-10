Video: Hayward si brutálnym spôsobom zlomil členok, hráči a diváci si zakrývali oči

CLEVELAND 18. októbra (WebNoviny.sk) - Pre letnú posilu basketbalového tímu Boston Celtics Gordona Haywarda sa debut skončil v otváracom zápase nového ročníka NBA 2017/2018 proti Clevelandu Cavaliers už po piatich minútach, keď si na pohľad hrôzostrašným spôsobom zlomil členok.

Po výskoku a kolízii so superhviezdou Cavaliers LeBronom Jamesom pod súperovým košom dopadol Hayward na palubovku veľmi nešťastným spôsobom.





Televízne zábery ho zachytili s bolestnou grimasou, keď sa ocitol na zemi s úplne vytočenou ľavou nohou v 90-stupňovom uhle. Niektorí hráči a diváci radšej odvrátili tvár, alebo si zakrývali oči. Dvadsaťsedemročný hráč bude mimo hry dlhé mesiace, najpesimistickejšie prognózy hovoria, že sa pre neho skončila celá sezóna.

"Zraňuje nás to i za neho. Súcitím s ním," povedal tréner Celtics Brad Stevens. Hayward prišiel do Bostonu v lete z Utah Jazz, keď podpísal zmluvu so Celtics na štyri roky v hodnote 128 miliónov dolárov. Zápas medzi Clevelandom Cavaliers a Bostonom Celtics sa skončil víťazstvom domáceho tímu 102:99.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.