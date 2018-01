Video: Harden sa zranil, Houston v dvojnásobnom predĺžení pokoril LA Lakers

NEW YORK 1. januára (WebNoviny.sk) - Poriadnu drámu pripravili na záver roka svojím fanúšikom basketbalisti Houstonu, ale napokon mala šťastný koniec. Rockets doma zdolali Los Angeles Lakers 148:142 po dvojnásobnom predĺžení.

Tradičný líder Houstonu James Harden sa musel začiatkom štvrtej štvrtine nedobrovoľne porúčať so svalovým zranením nohy, ale aj tak stihol nastrieľať 40 bodov a pridať 11 asistencií. Záchranné koleso domácim v predĺžení hodil Chris Paul, ktorý v ňom dosiahol 15 zo svojich 28 bodov. Lakers viedli aj o 17 bodov, ale napokon sa nevyhli šiestej prehre v sérii a pádu na dno Západnej konferencie. Rockets sú na Západe druhí za obhajcom Golden State.





"Niektorí hráči sú na to, aby dôrazne povedali ostatným, že tento zápas sa nemôže prehrať. A to je presne to, čo urobil Chris Paul v dnešný večer," rád skonštatoval kouč Rockets Mike D´Antoni.

Ani dvanásty triple-double v podaní skvelého Russela Westbrooka (38 bodov, 15 doskokov, 11 asistencií) v tejto sezóne nestačilo hráčom Oklahoma City na víťaznú rozlúčku so starým rokom a svojimi fanúšikmi v Chesapeake Energy Arene. Prekazili im ju basketbalisti Dallasu, ktorí zvíťazili 116:113. Streleckým lídrom hostí bol Harrison Barnes s 24 bodmi. Dallas pridal štvrté víťazstvo v sérii a po pokazenom úvode sezóne sa Mavericks ťahajú nahor, v Západnej konferencii už sú na 12. priečke.

Sumáre NBA



Washington – Chicago 114:110 (30:38, 29:25, 24:26, 31:21)

Najviac bodov: Beal 39 (7 trojok, 9 doskokov, 9 asistencií), Wall 21, Scott 17 – Mirotič 21, Dunn 19 (11 asistencií), R. Lopez 16



Indiana – Minnesota 90:107 (13:23, 25:26, 20:38, 32:20)

Najviac bodov: J. Young 20, Bojan Bogdanovič 13, Joseph 10 – Butler 26, Towns 18 (14 doskokov), Gibson 17



Boston – Brooklyn 108:105 (38:28, 23:31, 21:17, 26:29)

Najviac bodov: Irving 28, Marcus Morris 15, Rozier 14 – Hollis-Jefferson 22 (12 doskokov), LeVert 16, Acy 14



Houston – Los Angeles Lakers 148:142 po dvojnásobnom predĺž. (44:37, 21:35, 25:29, 32:21 – 11:11, 15:9)

Najviac bodov: Harden 40 (11 asistencií), Paul 28 (10 asistencií), Ariza 26 – Randle 29 (15 doskokov), Hart 26, Kuzma 23 (5 trojok)



Los Angeles Clippers – Charlotte 106:98 (29:22, 13:30, 33:14, 31:32)

Najviac bodov: L. Williams 40 (6 trojok), Griffin 25, D. Jordan 8 (16 doskokov) – Walker 30, Kaminsky 16, Lamb 12



Oklahoma City – Dallas 113:116 (32:35, 31:22, 22:27, 28:32)

Najviac bodov: Westbrook 38 (15 doskokov, 11 asistencií), P. George 25, C. Anthony 21 – Barnes 24, D. Smith 19, Nowitzki 13



Sacramento – Memphis 96:114 (22:36, 24:28, 17:26, 33:24)

Najviac bodov: Cauley-Stein 21, Hield 15, Temple 13 – T. Evans 26 (5 trojok), J. Martin 11, Ennis III, Selden a D. Davis po 10



Phoenix – Philadelphia 110:123 (32:38, 17:25, 40:29, 21:31)

Najviac bodov: Booker 32 (5 trojok), Warren 28, Chriss 12 – Šarič 27, Embiid a Redick po 22

