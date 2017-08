Video: Hamšíka potešilo víťazstvo Neapola nad Nice, chýbal mu ešte jeden gól

NEAPOL 17. augusta (WebNoviny.sk) - Futbalisti SSC Neapol vstúpili do play-off o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2017/2018 úspešne, keď na domácom trávniku zdolali v stredu večer francúzsky tím OGC Nice 2:0 gólmi Driesa Mertensa (13. min) a Jorginha (70. min z pokutového kopu).

Slovenský reprezentant v drese talianskeho mužstva Marek Hamšík hral do 59. minúty.



"Mali sme dobrý vstup do zápasu, rýchlo sme sa ujali vedenia. Aj po úvodnom góle sme dominovali, mali sme aj šance, no trafili sme až po zmene strán. Konečný výsledok je dobrý. Akurát škoda, že sme nepridali ešte jeden gól,“ povedal Hamšík pre svoj web.

"Odvetný zápas bude iný. Čaká nás ťažkých 90 minút, no verím, že dotiahneme duel do úspešného konca a postúpime do skupinovej fázy Ligy majstrov," dodal 30-ročný stredopoliar.

