Video: Hamšíka mrzí vypadnutie v Coppa Italia, už v sobotu sa chce Neapol vrátiť na víťaznú vlnu

NEAPOL 3. januára (WebNoviny.sk) - Líder najvyššej talianskej futbalovej súťaže SSC Neapol prehral v utorňajšom stretnutí štvrťfinále tamojšieho pohára s Atalantou Bergamo 1:2 a so súťažou sa rozlúčil. V drese "partenopei" nastúpil aj slovenský reprezentant Marek Hamšík, na ihrisku pobudol do 56. min, keď ho vystriedal Lorenzo Insigne.





"Začali sme slušne, prišli aj šance, no gól sme nedali. Hneď po zmene strán hostia skórovali a už sme sa nevedeli dostať do správneho tempa,“ povedal Hamšík pre svoj oficiálny web. "Veľmi nás mrzí vypadnutie. Navyše pred našimi priaznivcami... No musíme dať hlavy hore a už v sobotu sa chceme vrátiť na víťaznú vlnu," dodal. Neapol privíta v 20. kole Serie A Veronu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.