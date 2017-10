Video: Hamšík v Manchestri odohral 78 minút, tréner Sarri bol sklamaný z neúspechu SSC Neapol

MANCHESTER 18. októbra (WebNoviny.sk) - Futbalisti talianskeho klubu SSC Neapol prehrali v utorňajšom dueli F-skupiny Ligy majstrov na ihrisku Manchestru City tesne 1:2.

V súboji aktuálnych lídrov Premier League a Serie A spočiatku dominoval anglický zástupca. Ten položil základy svojho víťazstva už v úvodných trinástich minútach, keď sa presadili Raheem Sterling a Gabriel Jesus.

Hostia neskôr pridali na obrátkach, no podarilo sa im akurát skorigovať na konečných 1:2, keď v 73. min premenil pokutový kop Guinejčan Amadou Diawara. Ešte v prvom polčase v 38. min nevyužil rovnakú štandardnú situáciu jeho belgický spoluhráč Dries Mertens. Slovenský kapitán SSC Marek Hamšík pobudol na ihrisku do 78. minúty.

Guardiola mimoriadne hrdý na víťazstvo

"Citizens" sú po troch odohraných dueloch naďalej stopercentní a teoreticky už po najbližšom dueli v Neapole budú môcť oslavovať postup do jarného osemfinále. Neapolčania v troch dueloch až dvakrát prehrali a v tabuľke "efka" sú tretí s tromi bodmi.





"Triumfovali sme nad tímom, ktorý predvádza neuveriteľný futbal. Na to , aby sa nám to podarilo, sme museli podať výnimočný výkon. Neapol je veľmi dynamické mužstvo s rýchlym prechodom do útoku. Keď drží loptu, dokáže vám vziať veľa energie. Moji hráči však ukázali veľkú kvalitu najmä vo chvíľach, keď museli hrať bez lopty. Neapol je jedno z najlepších mužstiev v Európe a pokojne môže vyhrať taliansku Serie A. Toto je jedno z víťazstiev, ktoré vo svojej trénerskej kariére radím na popredné priečky a som naň mimoriadne hrdý," povedal podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner ManCity Pep Guardiola.





"Na vlastnej koži sme sa mohli presvedčiť, že sme mali do činenia s dobrým tímom. Súperovi hráči dokážu rýchlo kombinovať na jeden dotyk a skvele vedia podržať loptu. Vedeli sme, že to pre nás bude náročná skúška. Snažili sme sa hrať našu hru a myslím si, že sme Neapol v prvom polčase zaskočili. Neskôr hostia upravili svoje rozostavenie, trochu sa stiahli a už sme v ich defenzíve nevedeli nájsť toľko medzier. S víťazstvom som veľmi spokojný," skonštatoval stopér manchesterského tímu John Stones.

Sarriho mrzel nevydarený vstup do zápasu

Manchester City skóroval v skupinovej fáze LM v domácom prostredí už 20-krát za sebou. Spomenutá séria sa začala pri premiére mužstva v hlavnej súťaži ešte v ročníku 2011/2012, zhodou okolností práve proti Neapolu. Duel na City of Manchester Stadium sa vtedy skončil nerozhodne 1:1, v odvete v Neapole domáci SSC zvíťazil 2:1.

Kouč spod Vezuvu Maurizio Sarri bol z neúspechu svojho mužstva sklamaný. Mrzel ho najmä nevydarený vstup do zápasu.

"Neviem, čo sa nám stalo v prvých tridsiatich minútach. Domácim sme poskytli až príliš veľa priestoru, a tí nás za to dokonale potrestali. V neskoršom priebehu duelu sme už hrali veľmi dobre, najmä v druhom polčase. Škoda, že sme nevyužili prvú jedenástku. Ukázali sme však, že sme na správnej ceste, aby sme boli v Európe konkurencieschopní proti akémukoľvek súperovi," povedal po skončení duelu 58-ročný Neapolčan.

