Video: Hamšík skóroval v Cagliari, na dohľad má magickú stovku gólov v Serie A

CAGLIARI 27. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík prispel jedným gólom k víťazstvu svojho talianskeho zamestnávateľa SSC Neapol v pondelkovej dohrávke 26. kola Serie A na ihrisku Cagliari Calcio.

Tridsaťročný Banskobystričan sa strelecky presadil v 61. min krásnou strelou ľavačkou z hranice šestnástky. Bol to Hamšíkov šiesty ligový zásah v tejto sezóne, z neapolského tímu sa do listiny strelcov zapísali aj José Callejón, Dries Mertens, Lorenzo Insigne z pokutového kopu a Mário Rui.

Mužstvo spod Vezuva zvýšilo svoj náskok na líderskej pozícii pred druhým Juventusom Turín už na štyri body, avšak "stará dáma" má k dobru zápas s Atalantou Bergamo, ktorý preložili pre nespôsobilý terén.

"V úvodnej polovici prvého dejstva domáci hrýzli. Za bezgólového stavu dvakrát parádne zasiahol náš gólman Pepe Reina. Postupne sme začali dominovať, na konci prvej polhodinky skóroval José Callejón a potom aj Dries Mertens. Duel sa v druhom polčase zmenil na našu exhibíciu," povedal prostredníctvom svojej oficiálnej stránky slovenský kapitán SSC Hamšík, ktorý zaznamenal už 99. gól v Serie A.





Na dohľad tak má magickú stovku. "Sadlo mi to... Teší ma ďalší gól, no najväčšiu radosť mi robí naše víťazstvo. Máme za sebou ďalšiu prekážku a chceme zdolať aj tú nasledujúcu - v sobotu proti AS Rím," doplnil Hamšík.

