Video: Hamšík prekonal Maradonu a je najlepším strelcom v histórii SSC Neapol

V rámci všetkých súťaží má 30-ročný stredopoliar a kapitán "partenopei" na konte 116 gólov, od legendárneho Argentínčana Diega Armanda Maradonu (115) sa odpútal presným zásahom do siete Sampdorie Janov (3:2) v domácom sobotňajšom zápase 18. kola talianskej Serie A 2017/2018. Hamšík strelil víťazný gól, v 39. min po prihrávke Belgičana Driesa Mertensa zblízka poslal loptu do siete a svoj tím prvýkrát v zápase do vedenia.

V 70. min slovenského záložníka na ihrisku nahradil Poliak Piotr Zieliňski. Neapol vďaka výhre má istotu, že aj po víkende bude lídrom Serie A.

Do Neapola prišiel v lete 2007 z Brescie

Odchovanec Jupie Podlavice a Slovana Bratislava sa na Maradonovu úroveň dostal minulú sobotu, vtedy . Tá trefa pre neho bola druhým tohtosezónnym gólom, prvým od 1. októbra, keď sa presadil v domácom ligovom zápase proti Cagliari (3:0).





Stošestnásť gólov Hamšík rozdelil nasledovne: 96 v Serie A, päť v národnom pohári a pätnásť v pohárovej Európe. Maradona má za Neapol na konte 81 ligových zásahov, v Talianskom pohári 29 a päť v európskych súťažiach.

Hamšík prišiel do Neapola v lete 2007 z Brescie. Premiérový súťažný gól v drese SSC strelil 15. augusta 2007 v národnom pohári proti Cesene (4:0). V Serie A prvýkrát skóroval 16. septembra 2007 v domácom súboji proti Sampdorii Janov (2:0).

Rekordy má na dosah aj v národnom tíme

Účastník MS 2010 a ME 2016 Hamšík dosiaľ v talianskej Serie A strelil 96 gólov, lepší v tejto štatistike v rámci SSC je iba Antonio Vojak (102). Attila Sallustro, ktorý hrával za neapolský klub v rokoch 1926 - 1937, má na konte 106 ligových zásahov, z toho v Serie A strelil 78 gólov.

V poradí hráčov s najvyšším počtom štartov za SSC je banskobystrický rodák Hamšík na 3. priečke (478), viac zápasov v drese "partenopei" odohrali len Taliani Giuseppe Bruscolotti (511) a Antonio Juliano (505). Maradona v neapolskom drese zasiahol do 259 duelov (1984 - 1991). Pokiaľ ide o ligové súboje, Hamšík ich má na konte 375 (všetky ako súčasť Serie A), Bruscolotti 387 (všetky ako súčasť Serie A) a Juliano 394 (v najvyššej súťaži "iba" 355).

Ďalšie rekordy má Hamšík na dosah v národnom tíme. Dosiaľ zaň odohral 103 duelov, rekordérom je Miroslav Karhan (107). V historickom poradí reprezentačných kanonierov je Hamšík s 21 zásahmi tesne tretí - líder poradia Róbert Vittek má na konte 23 gólov, Szilárd Németh o jeden menej (22).

