Video: Hamšík hovorí o dôležitom a zaslúženom víťazstve nad Udinese, čaká ho Juventus

Slovenský kapitán SSC Marek Hamšík, ktorý zotrval v zápase na ihrisku do 83. minúty, zhodnotil stretnutie pre svoj oficiálny web takto: "Duel po stretnutí v Lige majstrov je vždy náročný. Tak to bolo aj dnes. Myslím si, že naše víťazstvo bolo zaslúžené. Nehrali sme najlepšie, no hrali sme ako tím a získali sme tri body. Bolo to veľmi dôležité víťazstvo. Jeho naozajstnú, veľkú hodnotu pochopíme možno až na konci sezóny."