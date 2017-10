Video: Halák vychytal triumf v newyorskom derby, Chicago podľahlo Edmontonu (aktualizované)

"Ostrovania" viedli v druhej tretine 3:1, no v záverečnej časti hry Rangers vyrovnali. Haláka mrzel po zápase najmä vyrovnávajúci gól Kevina Hayesa, ktorý patril do kategórie náhodnejších. "Akousi náhodou sa puk dostal za mňa. Snažil som sa pritlačiť k žŕdke, no nejako to prešlo. Vyzeralo to tak, akoby mal puk oči a hľadal si cestu," povedal po zápase podľa nhl.com 32-ročný slovenský gólman.