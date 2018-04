Video: Halák vychytal triumf v derby a stal sa druhou hviezdou, Pánik sa dostal pred Tatara

NEW YORK 6. apríla (WebNoviny.sk) - Newyorské hokejové derby medzi Islanders a Rangers v NHL ovládli vo štvrtok "ostrovania" 2:1 a leví podiel na tom mal slovenský brankár Jaroslav Halák.

Rodák z Bratislavy odchytal celé stretnutie, zastavil 34 z 35 striel súpera a dosiahol úspešnosť zákrokov 97,10 %. Vyslúžil si poctu druhá hviezda zápasu. Pre 32-ročného gólmana to bol už 20. triumf v sezóne.

Nepriestrelní Halák a Pavelec

"Snažil som sa prispieť k víťazstvu a som rád, že sa mi to podarilo. Všetci vieme, že sme mohli hrať o čosi lepšie, ale triumfovali sme a to je hlavné," povedal Halák podľa nhl.com. Odkedy prestúpil do NY Islanders, má proti "jazdcom" pozitívnu bilanciu 11-3-0.

Do stretnutia pritom vstúpili lepšie hráči Rangers, v 5. min. otvoril skóre v presilovej hre Kevin Hayes. Islanders však otočili zásahmi Thomasa Hickeyho a Anthonyho Beauvilliera v druhej časti hry. V treťom dejstve už Halák ani jeho český náprotivok Ondřej Pavelec nepustili za svoj chrbát žiaden puk.





Richard Pánik si pripísal asistenciu, ale hráči tímu Arizona Coyotes podľahli na ľade Vancouveru Canucks 3:4 po predĺžení. Slovenský krídelník prihral na druhý gól svojho tímu Derekovi Stepanovi.

Pánik ako najproduktívnejší Slovák v NHL

Dvadsaťsedemročný Pánik 21. asistenciou v sezóne zveľadil svoje konto na 35 bodov (14+21). Dostal sa tým o 1 bod pred Tomáša Tatara na pozíciu najproduktívnejšieho Slováka v NHL.

"Kojoti" viedli zásahom Stepana priebežne 2:1. Neskôr náskok ešte o gól zvýšili, ale domáci v tretej časti hry vyrovnali a o triumfe Canucks rozhodol v predĺžení Daniel Sedin. Vancouver odohral posledný domáci zápas v tejto sezóne, zároveň to bola i derniéra švédskych bratov Sedinovcov v Rogers Arene. Daniel strelil dva góly, Henrik si pripísal dve asistencie.

Jubilejný 1000. zápas

Kapitán Bostonu Bruins Zdeno Chára si pripísal počas takmer 21 minút na ľade dva mínusové body pri tesnej prehre na Floride s domácimi Panthers 2:3. V bránke víťazného tímu stál veterán Roberto Luongo, pre ktorého to bol jubilejný 1000. zápas v základnej časti NHL.

Zaradil sa tak do spoločnosti dvoch legendárnych gólmanov Patricka Roya (1029) a Martina Brodeura (1266), ktorí v minulosti dosiahli túto métu. "Cítil som sa byť trochu pomalší, ale chlapci odohrali asi najlepší zápas sezóny. Boli výborní na oboch stranách klziska. Naozaj si myslím, že sme hrali tak dobre ako už dávno nie. Súper nemal takmer žiadne šance. To je ten najlepší darček, čo mi chlapci mohli dať," povedal potomok írsko-talianskych rodičov Luongo.

Míľnik dosiahol aj autor úvodného gólu Alexander Barkov, pre 22-ročného centra Panthers to bol 100. zásah v NHL.

Vo štvrtok si účasť v play-off 2017/2018 zaistili ďalšie dve mužstvá - New Jersey Devils a Columbus Blue Jackets. Columbusu na to stačila aj domáca prehra s Pittsburghom 4:5 po predĺžení, New Jersey si poradilo s Torontom 2:1.

Sumáre NHL

štvrtok

Columbus - Pittsburgh 4:5 po predĺžení (2:2, 1:0, 1:2 - 0:1)

Góly: 6. Werenski (Dubois, Panarin), 13. Calvert (J. Johnson), 27. Jenner (Vanek, Milano), 49. Atkinson (Dubois, Panarin) - 11. P. Kessel (J. Schultz, Crosby), 16. Hörnqvist (J. Schultz), 43. Letang (Malkin, Hörnqvist), 53. Sheary (P. Kessel), 62. P. Kessel

New Jersey - Toronto 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Góly: 28. Zacha (Maroon), 38. Wood (Maroon) - 7. W. Nylander (Marleau, Matthews)

New York Islanders - New York Rangers 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Góly: 25. Hickey (Barzal), 28. Beauvillier (Ladd, Nelson) - 5. K. Hayes (Skjei, Zucccarello)

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celý zápas a zastavil 34 z 35 striel (úspešnosť zákrokov 97,10 %), II. hviezda zápasu

Philadelphia - Carolina 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Góly: 15. Raffl, 35. Provorov (Couture, Gostisbehere), 51. C. Giroux (Couture, Gostisbehere), 55. J. Voráček (Patrick, Gudas) - 14. Dahlbeck (Skinner, D. Ryan), 15. Aho (Zykov, Teräväinen), 54. J. Staal (Williams, McKeown)

Washington - Nashville 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Góly: 25. Ovečkin (Kuznecov, Carlson), 27. Kuznecov (Bäckström, Oshie), 42. Kuznecov - 5. Craig Smith (Johanesn, P.K. Subban), 35. Craig Smith (Josi, Turris), 49. Josi (Ellis, Turris), 55. Johansen (Arvidsson, Ellis)

Detroit - Montreal 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Góly: 19. D. Larkin (Ouellet, Frk), 23. Tyler Bertuzzi (Zetterberg, S. Kronwall), 44. Helm (D. Larkin, Witkowski) - 6. Deslauriers (Juulsen, Alzner), 32. Gallagher (Drouin), 35. Deslauriers, 43. Lehkonen (L. Shaw)

Florida - Boston 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Góly: 8. Barkov (Dadonov, Ekblad), 10. Vatrano (Bjugstad), 55. McCann (Matheson, Sceviour) - 16. Donato (Krug, Marchand), 23. Heinen (Krejčí, DeBrusk)

Zdeno Chára (Boston) 20:50 min, -2, 1 strela na bránku

Winnipeg - Calgary 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 20. Wheeler (Byfuglien, Connor), 33. Paul Stastny (Chiarot, Ehlers) - 36. Foo (Michael Stone, Backlund)

Edmonton - Vegas 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)

Góly: 8. Nugent-Hopkins (Rattie, McDavid), 42. Benning (R. Strome, Caggiula), 51. Cammalleri (McDavid), 54. Rattie (McDavid) - 22. McNabb (Bellemare, Carpenter), 25. Pirri, 55. O. Lindberg (Theodore)

Tomáš Tatar (Vegas) 15:04 min, -2

Vancouver - Arizona 4:3 po predĺžení (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Góly: 21. D. Sedin (Edler, H. Sedin), 42. Virtanen (Horvat), 49. Leipsic, 63. D. Sedin (H. Sedin, Edler) - 4. Fischer, 36. Stepan (PÁNIK, Keller), 38. D. Strome (M. Domi, L. Schenn)

Richard Pánik (Arizona) 18:40 min, 0+1, 2 trestné minúty

