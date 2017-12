Video: Halák vychytal triumf Islanders, Chára prvou hviezdou zápasu a Tatar s dvoma mínuskami

NEW YORK 24. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský obranca Zdeno Chára sa stal prvou hviezdou pri domácom triumfe hokejistov Bostonu Bruins nad hráčmi Detroitu Red Wings 3:1 v sobotňajšom stretnutí severoamerickej NHL. Štyridsaťročný veterán z Trenčína bol najvyťaženejší hráč svojho tímu, keď odohral takmer 23 minút a získal jednu plusku.

Nahnevaný kapitán Zetterberg

V drese zdolaného tímu bol na ľade 17:58 min Tomáš Tatar, pripísal si dva mínusové body, prezentoval sa štyrmi strelami a zablokoval jeden strelecký pokus súpera. Za Bruins bol strelecky úspešný Brad Marchand a dvakrát skóroval Patrice Bergeron. V drese hostí sa strelecky presadil v oslabení Frans Nielsen.

"Snažili sme sa koncentrovať na svoju robotu, korčuľovať a držať ich natoľko od bránky, ako sa len dalo. Nejaké šance si utvorili, ale zrejme nie také, aké potrebovali," uviedol Zdeno Chára o svojej práci s dvojičkou v obrane Charliem McAvoyom proti elitnému útoku Detroitu v zložení Anthony Mantha, Henrik Zetterberg, Gustav Nyquist.

"Myslím si, že každý prispel k tomuto triumfu. Máme zopár hráčov, ktorí niekedy sú v základnej zostave a inokedy nie. Každý, kto hral, nám pomohol. Bol to skvelý zápas, bavili sme sa a to nám musí vydržať," povedal podľa nhl.com Patrice Bergeron.

"Pracujeme na tréningoch, hovoríme o tom a vieme čo máme robiť. Niekedy hráme naozaj dobre a využívame šance. Dnes sme sa však do vyložených príležitostí vôbec nedostali a šance, ktoré sme si utvorili, sme nepremenili," hneval sa kapitán Red Wings Henrik Zetterberg.

Mathew Barzal sa blysol hetrikom

Jaroslav Halák chytal pri jednoznačnom triumfe New Yorku Islanders nad Winnipegom Jets 5:2. Tridsaťdvaročný Bratislavčan zastavil 38 zo 40 striel súpera s úspešnosťou zákrokov 95,00 % a pripísal si desiate víťazstvo v sezóne. Hráči "ostrovanov" triumfovali po dvoch nezdaroch, Halák chytal druhýkrát po sebe.

Mathew Barzal v drese víťazného tímu strelil hetrik, jeho dvorným asistentom bol Jordan Eberle, ktorý mu prihral na všetky tri góly. Pre Barzala to bol vôbec prvý trojgólový zápis v NHL. "Je to skvelé, máme výbornú formáciu. Eberle mi niekoľkokrát dobre prihral, Ladd zase víťazil v súbojoch. Je úžasné, ako medzi nami funguje chémia a pomohla nám pri triumfe," uviedol Barzal.

"Odohrali sme dobrý zápas a získali dôležité dva body. Predtým nám to parkrát nevyšlo. Máme rýchlych a skvelých hráčov v útoku, ktorí vedia streliť góly. Teraz sa už teším na to, ako si trochu oddýchneme a dáme sa dokopy počas vianočnej prestávky," skonštatoval Jaroslav Halák prostredníctvom videa na webe NY Islanders.

Na otázku týkajúcu sa väčšieho počtu gólov v sieti "ostrovanov" v ostatnom čase, Halák odpovedal: "Nie je to ideálne. Nemáme ako brankári dobré percento úspešnosti. Treba to však brať z pohľadu tímu. Keď sa na to pozrieme spätne, niektorým gólom sa dá zabrániť, iným zasa nie. Záleží aj na tom, kedy a z akých pozícií inkasujeme."

Pánik a Gáborík sa netešili z víťazstva

Krídelník Richard Pánik hral 12:06 min pri prehre hokejistov Chicaga Blackhawks proti hráčom New Jersey Devils 1:4. Rodák z Martina duel opustil s dvoma mínusovými bodmi a štyrmi "hitmi". Za "diablov" sa strelecky presadil Brian Boyle, pre ktorého to bol piaty presný zásah v ostatných šiestich zápasoch. Ďalšie góly New Jersey strelili Kyle Palmieri, Pavel Zácha a Taylor Hall.

Za Chicago skóroval iba Patrick Kane, gól to však bol výnimočný. Dvadsaťdeväťročný útočník prekonal súperových brankárov v základnej časti NHL už 300-krát, čo pred ním v drese Blackhawks dokázali iba Bobby Hull (604 gólo), Stan Mikita (541), Steve Larmer (406) a Denis Savard (377). Kane je vôbec prvým hokejistom draftovaným v roku 2007 a neskôr, ktorý pokoril túto métu. Potreboval na to 775 zápasov.

"Je výnimočné hrať v takomto tíme. Počas môjho pôsobenia v Chicagu som hral už s mnohými výbornými hráčmi. Počet gólov, ktorý som dosiahol, je úžasný, no ešte krajšie by bolo, ak sa mi to darí pri našich víťazstvách," zhodnotil Kane.

Hráči Los Angeles s Mariánom Gáboríkom neuspeli v San Jose, domácim hokejistom Sharks podľahli 0:2 Slovenský krídelník odohral 13:59 min a pripísal si dva strelecké pokusy a iež dvojminútový trest. Martin Jones v bránke San Jose vychytal druhý shutout v sezóne a 17. v kariére.

Sumáre NHL

sobota



Boston – Detroit 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Góly: 14. Marchand (Bergeron, Pastrňák), 47. Bergeron (Marchand, Pastrňák), 60. Bergeron (Marchand, Backes) – 15. Nielsen (Helm)

Zdeno Chára (Boston) 22:52 min, +1, zablokoval 3 strelecké pokusy súpera, 1. hviezda zápasu

Tomáš Tatar (Detroit) 17:58 min, -2, 4 strely na bránku, zablokoval 1 strelu súpera



New York Islanders – Winnipeg 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Góly: 2. A. Lee (Josh Bailey, Leddy), 3. Barzal (Eberle, Ladd), 20. Barzal (Eberle, Boychuk), 52. Barzal (Eberle, Ladd), 56. Beauvillier (Tavares) – 14. Poolman (Chiarot, Ehlers), 59. Lowry (Connor, Armia)

Jaroslav Halák (Islanders) odchytal celý zápas a zastavil 38 zo 40 striel súpera (95,00 % úspešnosť zákrokov)



Carolina – Buffalo 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Góly: 14. R. Strome (Khaira, Draisaitl), 16. McDavid (Nurse, Russell), 25. Lucic (Draisaitl, McDavid), 59. Khaira (Draisaitl) – 33. A. Shaw (Byron, Morrow)



Columbus – Philadelphia 2:1 po sam. nájazdoch (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 18. S. Jones (Bjorkstrand, Panarin) – 24. Provorov (Giroux, Couturier)



Edmonton – Montreal 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 14. R. Strome (Khaira, Draisaitl), 16. McDavid (Nurse, Russell), 25. Lucic (Draisaitl, McDavid), 59. Khaira (Draisaitl) – 33. A. Shaw (Byron, Morrow)



Florida – Ottawa 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 22. Huberdeau (Bjugstad, Yandle)



New Jersey – Chicago 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Góly: 3. Boyle, 10. Palmieri (Hall, Butcher), 14. Zacha (Noesen, Butcher), 42. Hall (Wood, Butcher) – 38. P. Kane (Rutta, Forsling)

Richard Pánik (Chicago) 12:06 min, -2, 4 „hity“



New York Rangers – Toronto 2:3 (0:1, 3:2, 0:0)

Góly: 23. Vesey, 52. J. T. Miller (Bučnevič, Kreider) – 18. W. Nylander (Matthews, Rielly), 21. Hainsey (Rielly, Marner), 32. Matthews (Hyman, W. Nylander)



Pittsburgh – Anaheim 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Góly: 4. O. Kaše, 11. Rakell (Getzlaf), 24. Cogliano (Montour), 40. Fowler (Rakell, Silfverberg)



Tampa Bay – Minnesota 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Góly: 58. Girardi (B. Point), 59. T. Johnson (Dotchin), 60. Kučerov (Namestnikov, Girardi)



Arizona – Colorado 2:6 (0:0, 1:4, 1:2)

Góly: 39. Stepan (Keller), 49. Stepan (Martinook) – 31. Söderberg (Nieto, Nemeth), 32. Compher (Zadorov, Kerfoot), 34. Jakupov (Barberio), 35. Nieto (Comeau, Kerfoot), 49. Andrighetto (Jost, C. Wilson), 54. Söderberg (Rantanen)



Dallas – Nashville 4:3 po sam. nájazdoch (0:0, 1:4, 1:2)

Góly: 13. Seguin (Ja. Benn, J. Klingberg), 31. Roussel (J. Klingberg, Pitlick), 34. Hanzal (G. Smith, Spezza) – 1. Jemelin (Johansen, Arvidsson), 8. Järnkrok (Sissons), 45. Johansen (P. K. Subban)



Vegas – Washington 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Góly: 3. Tuch (Leipsic, Eakin), 8. O. Lindberg (Nosek), 15. W. Karlsson (R. Smith, Marchessault)



San Jose – Los Angeles 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 31. Sörensen (Bödker, DeMelo), 48. Pavelski (Burns)

Marián Gáborík (Los Angeles) odohral 13:59 min, 2 strely na bránku, 2 trestné minúty



Vancouer – St. Louis 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Góly: 22. Boeser (Vanek, Gagner) – 12. Berglund (Jaškin, Brodziak), 39. Brodziak (Upshall), 60. Steen (Tarasenko)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.