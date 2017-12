Video: Halák prehral súboj Slovákov v NHL, Tatarov Detroit s výpraskom a Gáborík s mínuskou

BOSTON 10. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský gólman Jaroslav Halák nezabránil triumfu hokejistov Bostonu Bruins nad hráčmi New York Islanders 3:1 v sobotňajšom stretnutí severoamerickej NHL.

Frustrujúci zápas pre "ostrovanov"

Rodák z Bratislavy zneškodnil 30 z 32 streleckých pokusov domácich (93,80 %). V drese víťazného tímu odohral 22:20 min kapitán Zdeno Chára a opäť bol najvyťaženejším hráčom duelu. Štyridsaťročný bek si odsedel menší trest a prezentoval sa 4 strelami na bránku. Zablokoval 2 strely súpera.

Boston zvíťazil ôsmykrát z ostatných 10 zápasov a brankár "medveďov" Tuukka Rask natiahol svoju sériu víťazstiev už na štyri stretnutia. Fínsky gólman zastavil 30 z 31 striel súpera (96,80 %). "Mám dobrý herný rytmus. Chlapci robia dobrú prácu a eliminujú dorážky. Dobre sme korčuľovali a nútili sme ich strieľať z nevýhodných pozícii," povedal Rask podľa nhl.com.

"Bol to pre nás frustrujúci zápas. Vôbec sme sa nedokázali usadiť v útočnom pásme. To zníži vaše sebavedomie, je to frustrujúce a vykoľají vás to," uviedol krídelník Islanders Anders Lee.

"Králi" sú na víťaznej vlne

Marián Gáborík nebodoval pri triumfe Los Angeles Kings nad Carolinou Hurricanes 3:2 po predĺžení. Slovenský krídelník si pripísal jeden mínusový bod. Pre "kráľov" to bol už ôsmy triumf po sebe. Víťazný gól stretnutia strelil 20 sekúnd pred koncom predĺženia Tanner Pearson. Hráči Caroliny prehrali tretíkrát v sérii.

Hokejisti St. Louis deklasovali domácich hráčov Detroitu 6:1 . Zápas nevyšiel brankárovi Red Wings Jimmymu Howardovi, ktorý v úvodných dvoch tretinách inkasoval štyrikrát z desiatich striel hostí. Do záverečnej tretiny ho nahradil Čech Petr Mrázek, ten lovil puk zo siete dvakrát. Slovenský útočník vo farbách Detroitu Tomáš Tatar odohral 14:34 min bez strely na bránku.

St. Louis Blues zvíťazili tretíkrát po sebe a vedú Západnú konferenciu NHL. Detroitu sa momentálne nedarí, na Východe zaostáva na posledné miesto zaručujúce play-off o 5 bodov.

Sumáre NHL

sobota



Detroit – St. Louis 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Góly: 48. F. Nielsen (Glendening, J. Ericsson) – 12. Schwartz (A. Steen, B. Schenn), 25. Sobotka (Tarasenko, P. Stastny), 27. Upshall, 37. Bouwmeester (Pietrangelo, Blais), 49. Jaškin (Pietrangelo, Edmundson), 60. B. Schenn (Tarasenko, Bouwmeester)

Tomáš Tatar (Detroit) 14:34 min, 2 trestné minúty, 2 „hity“



Boston – New York Islanders 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Góly: 31. Marchand (Krug, Pastrňák), 47. DeBrusk (Krug, Pastrňák), 60. Heinen (Bergeron) – 57. Lee (Josh Bailey, Barzal)

Zdeno Chára (Boston) 22:20 min, 2 trestné minúty, 4 strely na bránku, zablokoval 2 strely súpera

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celý zápas a zastavil 30 z 32 striel súpera (93,80 % úspešnosť zákrokov)



Columbus – Arizona 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Gól: 1. J. Anderson (Panarin, Dubois)



Florida – Colorado 3:7 (1:1, 1:2, 1:4)

Góly: 20. Ekblad (Huberdeau, Yandle), 25. Malgin (J. McGinn, McCoshen), 55. Huberdeau (Yandle, Trocheck) – 11. Rantanen (Barberio, Landeskog), 32. MacKinnon (Compher, Nemeth), 33. Kerfoot (Barrie, Rantanen), 52. E. Johnson (Nieto), 54. C. Wilson (Compher, Andrighetto), 56. Nieto (Comeau, Söderberg), 58. Söderberg (Comeau)



Montreal – Edmonton 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Góly: 34. Galchenyuk (Petry), 56. Danault (Froese, Carr) – 8. Cammalleri (Nugent-Hopkins, Maroon), 12. Khaira (R. Strome), 22. Khaira (R. Strome, Russell), 23. Lucic (Draisaitl, McDavid), 43. Klefbom (Letestu, Lucic), 44. Auvitu (McDavid, Puljujärvi)



New York Rangers – New Jersey Devils 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Góly: 7. Vesey (Carey, Nieves), 30. Fast (Rick Nash), 37. Zuccarello, 47. Zuccarello (J. T. Miller, McDonagh), 52. K. Hayes (Rick Nash) – 34. Severson (Coleman, Noesen), 47. Wood (Zacha, Butcher)



Pittsburgh – Toronto 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Góly: 35. Sheahan (Simon, Dumoulin), 38. Malkin (P. Kessel), 58. Crosby (Letang, Simon) – 2. Connor Brown (Rielly, Hainsey), 2. J. Van Riemsdyk (Marner, Bozak), 13. Bozak (Marner, R. Polák), 39. Bozak (Gardiner, Marner)



Tampa Bay – Winnipeg 4:3 po predĺžení (1:1, 1:1, 1:1 – 1:0)

Góly: 19. Gourde (Point, T. Johnson), 37. Sergačov (T. Johnson, Palát), 49. Kučerov (Dotchin, Stamkos), 61. Point (Straalman) – 2. Copp (Lowry, B. Tanev), 39. Connor (Morrissey, Wheeler), 48. Ehlers (Trouba, Laine)



Dallas – Vegas 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Góly: 15. Pitlick (Roussel, Faksa), 26. Spezza (Janmark, J. Klingberg), 45. Jamie Benn (Seguin, Lindell) – 13. Tuch (Leipsic, Eakin), 25. Perron (Neal), 27. R. Smith (Marchessault), 29. McNabb (Leipsic, Eakin), 60. Haula (Perron)



Calgary – Vancouver 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Góly: 19. Brouwer (Lazar), 52. M. Tkachuk (Hathaway), 59. S. Bennett, 60. M. Tkachuk (Frolík, Hamonic) – 3. Virtanen (Del Zotto), 40. Boeser (Markus.Granlund, D. Sedin)



San Jose – Ottawa 5:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Góly: 13. Couture (Labanc, Braun), 26. Vlasic (Heed, Labanc), 35. M. Karlsson (Pavelski, J. Thornton), 44. Pavelski (Couture, Burns), 58. Hertl (Burns, Couture)



Los Angeles – Carolina 3:2 po predĺžení (0:0, 2:0, 0:2 – 1:0)

Góly: 27. Toffoli (Kopitar, Pearson), 30. Kopitar (Toffoli, Folin), 65. Pearson (Muzzin, Quick) – 54. V. Rask (T. Teräväinen), 58. E. Lindholm (D. Ryan, B. McGinn)

Marián Gáborík (Los Angeles) 13:24 min. -1

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.