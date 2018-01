Video: Halák inkasoval štyri góly, Tatar zaznamenal jeden hit a Pánik dvakrát vystrelil

NEW YORK 17. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti New York Islanders prehrali s hráčmi New Jersey Devils 1:4 v utorňajšom dueli zámorskej NHL. V bránke ostrovanov odchytal celý zápas Jaroslav Halák. Bratislavský rodák si pripísal 38 úspešných zákrokov.

Diabli víťazstvom nad Islanders ukončili šesťzápasovú sériu prehier. Dvomi gólmi do Halákovej siete sa na tom podieľal obranca Damon Severson.

Lee strelil jediný gól Islanders

"Potrebovali sme to. Nepovedal by som, že už sme boli príliš zúfalí, ale naozaj sme sa chceli dostať späť na víťaznú vlnu a nájsť cestu ako znovu víťaziť. Nezáleží na tom, keď sme sa dostali do predĺženia a prehrali v ňom alebo sme neuspeli v samostatných nájazdoch. Víťazstvo je víťazstvo a tie dva body sú to, čo sa počíta. Snáď sa teraz dostaneme na víťaznú vlnu," uviedol Severson pre nhl.com.

Okrem neho skórovali Kyle Palmieri a Taylor Hall, jediný zásah "ostrovanov" vsietil Anders Lee. Brankár New Jersey Keith Kinkaid zneškodnil 25 striel newyorského tímu.

Kľúčové góly Jasona Spezzu

Kanadský útočník Dallasu Jason Spezza sa vrátil do zostavy Stars po tom, čo ho ako zdravého náhradníka v pondelkovom stretnutí proti Bostonu posadil tréner Ken Hitchcock. Spezza v utorňajšom meraní síl proti Detroitu strelil dva kľúčové góly a "hviezdy" triumfovali 4:2.

"To rozhodnutie sa mi nepáčilo, ale musel som sa cez to preniesť. Bolo fajn byť dnes späť v zostave a dosiahnuť víťazstvo. Jednoznačne som po niečom takom chcel odohrať dobrý zápas," poznamenal Spezza. V Hitchcockovom 1500. zápase v NHL sa presadili aj jeho českí zverenci Radek Faksa s Martinom Hanzalom, na strane "červených krídel" skórovali Trevor Daley s Andreasom Athanasiouom.





Obranca Daley, ktorý v Dallase odohral 11 sezón, po zásahu do siete Stars bodoval už proti každému z 31 tímov zámorskej profiligy. Slovenský útočník Detroitu Tomáš Tatar nebodoval.

San Jose zdolalo Arizonu 3:2 po samostatných nájazdoch. Gólman "žralokov" Aaron Dell si pripísal 30 úspešných zákrokov. Jeho spoluhráč, útočník Joe Thornton skóroval a chýbajú mu už len dva body na 16. miesto v tabuľke najproduktívnejších hráčov histórie NHL. Slovenský útočník "kojotov" Richard Pánik nebodoval.

NHL

utorok:



New York Islanders – New Jersey 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Góly: 2. A. Lee – 16. Palmieri (Vatanen, M. Johansson), 33. Severson (Gibbons, Noesen), 35. Severson (Lovejoy, Bratt), 39. Hall (Bratt)

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celý zápas, 38/42, úspešnosť zákrokov 90.5%



New York Rangers – Philadelphia 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Góly: 7. Rick Nash (Bučnevič), 17. J.T. Miller (McDonagh, Desharnais), 20. Carey (Holland), 31. Grabner, 38. Rick Nash (M. Staal) – 3. Weal (Gudas, Simmonds)



Toronto – St. Louis 1:2 po predĺžení (0:0, 0:0, 1:1 – 0:1)

Góly: 51. Connor Brown – 60. A. Steen (Pietrangelo, Stastny), 62. Dunn (Stastny)



Detroit – Dallas 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Góly: 1. Daley (Bertuzzi, Athanasiou), 32. Athanasiou (Bertuzzi, N. Kronwall) – 3. Faksa (Lindell, J. Klingberg), 9. Spezza (J. Klingberg, A. Radulov), 35. Spezza (A. Radulov, Jamie Benn), 50. Hanzal (Elie, Johns)

Tomáš Tatar (Detroit) odohral 15:56 min, 0+0, 1 hit



Nashville – Vegas 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Gól: 48. Fiala (P.K. Subban, Sissons)



Arizona – San Jose 2:3 po sam. nájazdoch (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 37. Martinook (Demers, Richardson), 47. Richardson (Cousins, Ekman-Larsson) – 6. Thornton (Couture, Hertl), 21. Bödker (Burns, J. Ryan), rozhodujúci sam. nájazd Pavelski

Richard Pánik (Arizona) 15:56 min, 0+0, 2 strely, 1 hit

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.