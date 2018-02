Video: Guardiola získal v Anglicku prvú trofej, ManCity vo finále Ligového pohára prekonal Arsenal

LONDÝN 26. februára (WebNoviny.sk) - Futbalisti Manchestru City získali anglický Ligový pohár 2017/2018, keď v nedeľňajšom finále na londýnskom štadióne Wembley zdolali hráčov miestneho Arsenalu 3:0.

Citizens sa ujali vedenia v 18. min, keď argentínsky útočník Sergio Agüero po chybe obrancu kanonierov Shkodrana Mustafiho krásne preloboval Kolumbijčana Davida Ospinu.

Zverenci trénera Pepa Guardiolu si prvú tohtosezónnu trofej poistili ďalšími dvomi zásahmi po zmene strán. Najskôr sa v 58. min v skrumáži pred bránkou Arsenalu presadil belgický stopér Vincent Kompany a v 65. min skóroval aj Španiel David Silva.

ManCity má šancu na ďalšie dve trofeje

Manchester City ovládol Ligový pohár piatykrát. Nadviazal na prvenstvá v edíciách 1969/1970, 1975/1976, 2013/2014 a 2015/2016. Vo finále Ligového pohára doteraz neuspel jediný raz - bolo to v sezóne 1973/1974.

"Bol to ťažký zápas, veľmi dobre sme však kontrolovali priestor. Som hrdý na tento tím. Vyhrať 3:0 vo Wembley by bol veľký výsledok proti akémukoľvek súperovi," povedal Belgičan Kompany do mikrofónu televíznej stanice Sky Sports. "Pre mňa a naše mužstvo je to vždy výnimočná trofej. Sme šťastní, pretože sme boli lepší ako Arsenal," poznamenal strelec víťazného zásahu Sergio Agüero.

Španiel Guardiola získal premiérovú trofej v pozícii kouča ManCity. Jeho tím má v tejto sezóne šancu vyhrať aj Premier League a Ligu majstrov.

"Tento triumf nie je pre mňa, ale pre celý Manchester City vrátane našich fanúšikov. Sme neskutočne šťastní. Do prestávky sme neboli dosť dobrí, v hre bolo veľa chýb. Po zmene strán sme však hrali omnoho odvážnejšie a boli sme vynikajúci. Teraz sa sústredíme na Premier League a Ligu majstrov, v ktorých sa pokúsime vyhrať všetky zostávajúce stretnutia," povedal pre Sky Sports 47-ročný rodák zo Santpedora.

Wenger hovorí o smole v druhom polčase

Belgický "špílmacher" hostí Kevin De Bruyne pred dvomi rokmi pre zranenie nezasiahol do víťazného finále Ligového pohára proti FC Liverpool. Tentoraz už v zostave "Citizens" nechýbal.

"Zaslúžili sme si vyhrať. Je to pre nás dobrá sezóna. Túto trofej máme v ´kapse´, rovnaký prístup musíme ukázať aj vo zvyšných dvoch súťažiach. Naše mužstvo má úžasný potenciál a spôsob, akým hráme, je pravdepodobne jeden z najlepších na svete," myslí si 26-ročný záložník.

Arsenal si pri ôsmej finálovej účasti pripísal už šiesty neúspech. Trofej v tejto pohárovej súťaži ostatný raz získal pred štvrťstoročím - v ročníku 1992/1993.

"Mali sme prvú veľkú šancu v zápase, ktorú sme nevyužili. Následne sme spravili chybu a inkasovali sme. Napriek tomu sme mali hru v prvom polčase pod kontrolou. Po prestávke súper ´zapol´ a na naše kopačky sa nalepila smola, pretože druhý gól sme dostali z ofsajdu. Manchestru City však gratulujeme, víťazstvo si zaslúži. Prehru musíme hodiť za hlavu a sústrediť sa na najbližší ligový duel," povedal tréner "kanonierov" Arséne Wenger.

Anglický Ligový pohár - finále

hralo sa vo Wembley

Arsenal FC - Manchester City 0:3 (0:1)

Góly: 18. Agüero, 58. Kompany, 65. David Silva

