Video: Golden State víťazne v Orlande, 41 bodov nováčika Mitchella z Utahu

ORLANDO 2. decembra (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Golden State zvíťazili v piatkovom stretnutí severoamerickej NBA na palubovke Orlanda 133:112. Úradujúcich majstrov ťahali najväčšie hviezdy, Klay Thompson nastrieľal 27 bodov, Kevin Durant pridal 25 a Stephen Curry dosiahol 23 bodov a 10 asistencií.

Sezónny rekord

Hráči Warriors utvorili tohtosezónny rekord v počte asistencií v jednom dueli, na svoje konto si ich pripísali 46.

"Je to úžasné. Každý hral skvele, dobre sme sa pohybovali bez lopty," povedal Durant a doplnil ho Curry: "To je skutočnosť, na ktorú sme hrdí - pohyb lopty a zapojenie do hry každého člena. Pomáhali sme si, všetci sme hrozba pre súpera." Golden State (17-6) sa víťazstvom priblížil k lídrovi Západnej konferencie Houstonu (17-4), ktorý má však na konte o dva zápasy menej.





Utah na domácej palubovke zdolal New Orleans 114:108 a Donovan Mitchell v drese Jazz sa stal prvým nováčikom od roku 2011, ktorý strelil aspoň 40 bodov. Dvadsaťjedenročný rozohrávač skončil na méte 41 bodov, strieľal s úspešnosťou 52 %. Štyridsiatku v spomenutom roku 2011 dosiahla súčasná hviezda Los Angeles Clippers Blake Griffin. Mitchell zároveň utvoril nováčikovský klubový rekord a prekonal 38 bodov Darrella Griffitha z roku 1981.

Desiata prehra

"Nemám slov. Jonas Jerebko mi pošepkal, aby som neprestával strieľať. Vyskytnú sa aj strely, ktoré nie sú dobré, ale treba byť neustále agresívny. To mi prizvukuje tréner a aj všetci ostatní. Fanúšikovia sú neuveriteľní, ovácie boli skvelé," uviedol Mitchell.

Nedarí sa basketbalistom Memphisu, ktorí prehrali doma so San Antoniom 79:95. Pre Grizzlies to bola už desiata prehra v sérii. "Najviac ma mrzí, ako sme sa v poslednej štvrtine položili, predovšetkým v obrane. Chápem, že niekedy to v útoku nejde podľa predstáv, ale v obrane neexistujú žiadne výhovorky," vyhlásil Marc Gasol, najlepší strelec Memphisu so 16 bodmi. Hosťom najviac pomohol LaMarcus Aldridge, ktorý dosiahol 22 bodov.

Sumáre NBA



Orlando – Golden State 112:133 (34:41, 29:37, 28:24, 21:31)

Najviac bodov: A. Gordon 29 (5 trojok), Fournier 22, J. Simmons 18 – K. Thompson 27, Durant 25, Stephen Curry 23 (10 asistencií)



Washington – Detroit 109:91 (26:26, 20:26, 35:15, 28:24)

Najviac bodov: Markieff Morris 23, Porter a Satoranský po 17 – T. Harris 15, Drummond 14 (17 doskokov), A. Bradley 13



Toronto – Indiana 120:115 (27:32, 38:26, 29:31, 26:26)

Najviac bodov: DeRozan 26, Pöltl 18, Ibaka 15 – Oladipo 36, M. Turner 17, D. Collison 16



Chicago – Sacramento 106:107 (31:29, 29:32, 21:21, 25:25)

Najviac bodov: Jerian Grant 17, Markkanen, R. Lopez a Zipser po 14 – Randolph 25 (13 doskokov), Bogdan Bogdanovič 19, Temple 13



Memphis – San Antonio 79:95 (18:24, 20:23, 21:21, 20:27)

Najviac bodov: M. Gasol 16 (13 doskokov), McLemore 14, Parsons 12 – Aldridge 22, Gay 18, Ginóbili 11



Miami – Charlotte 105:100 (22:30, 28:19, 29:26, 26:25)

Najviac bodov: J. Richardson 27, Waiters 19, Ellington 14 – Marvin Williams 16, Batum 13, Carter-Williams, Lamb a C. Zeller po 12



Oklahoma City – Minnesota 111:107 (42:33, 22:21, 21:25, 26:28)

Najviac bodov: George 36 (5 trojok), Adams 27, Westbrook 15 (14 asistencií) – Wiggins a Towns po 23, Butler 22



Utah – New Orleans 114:108 (27:29, 16:26, 37:29, 34:24)

Najviac bodov: D. Mitchell 41 (6 trojok), Burks 24, Favors 18 (11 doskokov) – Cousins 23 (13 doskokov), A. Davis 19 (10 doskokov), Moore 18

