Video: Golden State siaha na rekord profiligy v počte triumfov, najhorší tím porazil New Orleans

NEW YORK 18. januára (WebNoviny.sk) - Úradujúci šampión Golden State zvíťazil v Chicagu 119:112 v stredajšom zápase severoamerickej basketbalovej NBA. Warriors vyrovnali klubový rekord, keď uspeli v 14. dueli v sérii na palubovke súpera. Ich šnúra je tretia najdlhšia v histórii profiligy, prvenstvo patrí Los Angels Lakers so 16 triumfmi v sezóne 1971/1972.

"Bol to asi najťažší zápas na ´tripe´. Ak ho dokončíme vo víťaznom duchu, bude to neuveriteľné," zhodnotil Klay Thompson - s 39 bodmi najlepší strelec duelu. Hviezdny Stephen Curry pridal 30 bodov. "Dnes to bola ich šou," uviedol spokojný tréner kalifornského tímu Steve Kerr, "Keď majú takúto formu, iba plníte svoju úlohu a nestaráte sa," doplnil ho Kevin Durant, ktorý sa v stredu prezentoval 19 bodmi.

Davis to mal so súperovou obranou ťažké

Chicago prehralo po troch úspešných vystúpeniach, domáci navyše prišli o Jordana Bella, ktorý si v prvej štvrtine podvrtol ľavý členok a na kolieskovom kresle opustil hraciu plochu. Röntgen vylúčil vážnejšie zranenie, Bell vo štvrtok ešte podstúpi vyšetrenie na magnetickej rezonancii.





Atlanta doma ukončila víťaznú sériu New Orleans, keď triumfovala 94:93. Zápas nevyšiel hosťujúcemu Anthonymu Davisovi. Ten v ostatných dvoch stretnutiach nastrieľal viac ako 40 bodov, v stredu si pripísal iba osem. "Bránili sme ho spoločne, celý večer sme to ´prehusťovali´. Mal to ťažké," povedal Kent Bazemore, ktorý domácim pomohol 20 bodmi.

Davisovu produktivitu čiastočne nahradil Jrue Holiday, jeho 22 bodov však Pelicans na úspech nestačilo. New Orleans utrpeli prvý nezdar po troch zápasoch. Hawks uspeli v druhýkrát po sebe, spoločne s Orlandom sú naďalej najhorší v lige.

Veterán Anthony nastrieľal 33 bodov

Favorizované San Antonio zdolalo domáci Brooklyn 100:95. Hostia v úvode štvrtej štvrtine viedli o 15 bodov, záver však neplánovane zdramatizovali, keď súpera pustili na rozdiel troch bodov. Spurs sa mohli spoľahnúť na produktívneho LeMarcusa Aldridgea, ktorý dosiahol 34 bodov.





"Vďaka nemu držíme krok s najlepšími napriek našej maródke. Bojuje každý zápas, občas sa k nemu niekto pridá, ale bez neho by sme boli v keli," povedal tréner San Antonia Gregg Popovich.

Tretie víťazstvo po sebe dosiahla Oklahoma City, keď na vlastnej palubovke hladko zdolala Los Angeles Lakers 114:90. Skvelým výkonom sa blysol veterán Carmelo Anthony. Tridsaťtriročný hráč premenil 10 z 15 streleckých pokusov, pridal 4 trojky a dovedna nastrieľal 33 bodov.

Nezastaviteľný Adams

"Dostal som nové úlohy a zvykol som si. Dávam do toho všetko a začína to byť zábava," povedal Anthony. Na triumfe Thunder sa podieľali aj Steven Adams a Russel Westbrook. Prvý menovaný strelil 21 bodov a pridal 10 doskokov, Westbrook dosiahol o dva body menej, ale sedemkrát asistoval.

"Prevýšili nás. Steven Adams bol nezastaviteľný, nedokázali sme mu zabrániť v doskokoch," skonštatoval nováčik Lakers Kyle Kuzma. Los Angels odohralo druhý duel bez zraneného Lonza Balla, celkovo sa bez neho museli v tejto sezóne zaobísť v ôsmom zápase, pričom ani raz nezvíťazili. V stredu navyše nedohrali Kuzma pre problémy s prstom a Kentavious Caldwell-Pope, ktorý si "pochrámal" pravú achilovku.

NBA

streda:



Charlotte – Washington 133:109 (38:36, 39:25, 25:18, 31:30)

Najviac bodov: Kidd-Gilchrist 21, K. Walker 19, D. Howard 18 (15 doskokov) – Beal 26, Scott 18, Oubre 16



Atlanta – New Orleans 94:93 (25:32, 20:28, 26:10, 23:23)

Najviac bodov: Bazemore 20, Collins 18, Ilyasova 15 – Jrue Holiday 22, Cousins 19 (14 doskokov), D. Miller 17



Brooklyn – San Antonio 95:100 (26:31, 20:20, 18:25, 31:24)

Najviac bodov: Crabbe 20, J. Harris 18, LeVert 13 – Aldridge 34, Mills 25 (7 trojok), P. Gasol 13 (12 doskokov)



Toronto – Detroit 96:91 (31:18, 23:33, 19:22, 23:18)

Najviac bodov: Miles 21 (5 trojok), Lowry 18, Valenčiunas (16 doskokov) a DeRozan po 17 – Drummond 25 (17 doskokov), Bradley 19, T. Harris 12



Chicago – Golden State 112:119 (40:38, 26:25, 12:32, 34:24)

Najviac bodov: Mirotič 24, Dunn a R. Lopez po 16 – K. Thompson 38 (7 trojok), Stephen Curry 30 (6 trojok), Durant 19



Memphis – New York 105:99 (32:31, 29:22, 27:20, 17:26)

Najviac bodov: T. Evans 23 (10 asistencií), JaMychal Green 18 (13 doskokov), Brooks a Martin po 17 – Porzinňgis 21, Kanter 20, Lee a Michael Beasley po 18



Milwaukee – Miami 101:106 (25:30, 32:22, 22:26, 22:28)

Najviac bodov: Middleton 25, Antetokounmpo 22 (10 doskokov), Snell 12 – Whiteside 27 (13 doskokov), Olynyk 15 a Dragič po 15



Oklahoma City –& Los Angeles Lakers 114:90 (33:25, 27:29, 33:18, 21:18)

Najviac bodov: C. Anthony 27, Adams 21 (10 doskokov), Westbrook 19 – Randle 16, Caldwell-Pope 10, Ennis a Hart po 9



Sacramento – Utah 105:120 (21:23, 21:29, 31:36, 32:32)

Najviac bodov: Cauley-Stein 26 (10 doskokov), Bogdan Bogdanovič 25 (6 trojok), Hill 20 – D. Mitchell 34, Hood 25, Ingles a Favors (11 doskokov) po 14



Los Angeles Clippers – Denver 109:104 (29:27, 21:32, 30:22, 29:23)

Najviac bodov: Griffin 20 (12 doskokov), Harrell 18, L. Williams 17 – G. Harris 19, Jokič 18, Barton 17

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.