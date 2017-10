Video: Golden State aj Cleveland padli, frustrovaní Stephen Curry a Durant nedohrali

NEW YORK 22. októbra (WebNoviny.sk) - Sobotňajšia noc v NBA nepriala ostatným dvom finalistom tejto najprestížnejšej basketbalovej sútaže na svete. Obhajcovia titulu Golden State Warriors prehrali v Memphise 101:111 a Cleveland dokonca doma a nečakane jednoznačne s Orlandom (93:114).

Golden State prehrali druhý z troch zápasov v novej sezóne najmä preto, že v tretej štvrtine im úplne odišla streľba. Hostia premenili iba 6 z 22 pokusov z poľa, domáci potiahli šnúru 15 bodov a do štvrtej štvrtiny vstúpili s náskokom 88:71.

Vykoledované vylúčenie

Do sirény ohlasujúcej koniec štvrtej štvrtiny zostávalo 43 sekúnd, keď Stephen Curry zakončením do koša priblížil hostí na 8 bodov (107:99), ale potom v afekte dožadujúc sa faulu odhodil svoj kryt tváre a vykoledoval si vylúčenie.





Stalo sa mu to prvýkrát v kariére počas tzv. regular season. A keďže Devin Durant sa pohádal s rozhodcami a ukázal nepekné gestá fanúšikom, Warriors dohrávali bez svojich dvoch najväčších hviezd. Curry síce nastrieľal 37 a Durant 29 bodov, ale to prehru obhajcu neodvrátilo. Na strane Grizzlies exceloval Marc Gasol s 34 bodmi a 13 doskokmi.

Do šatne aj Durant

"Bol som frustrovaný a urobil som niečo hlúpe," kajal sa po zápase Curry. Zámer trafiť rozhodcu však odmietol. "Ak by som to chcel hodiť do neho, lepšie by som zamieril," dodal Curry.

Keď musel nútene predčasne do šatne aj Durant, fanúšikovia po ňom pokrikovali a ukazovali mu rôzne gestá. "Je to súčasť hry a je to zábavné. Neberiem to vážne ani osobne," prehodil Durant.

Cleveland predhral s Orlandom

Cleveland prehral doma s Orlandom zahanbujúco o 21 bodov a v treťom zápase sezóne našiel prvého premožiteľa. Cavaliers nastúpili bez zraneného úderného dua Isaiah Thomas - Derrick Rose a LeBron James tentoraz na všetko nestačil. Zápas ukončil s 22 bodmi, ale 14 z nich zaznamenal už v prvej štvrtine.

Magic po nej aj tak viedli 36:18 a tým položili základ prvého triumfu nad Cavaliers od 23. novembra 2012, medzitým s týmto súperom prehrali 17-krát v sérii. Keď hostia viedli 106:69, tréneri dali možnosť zahrať si hráčom z oboch lavičiek. Lídrom víťazného tímu bol Nikola Vučevič, autor 23 bodov, 7 doskokov a 5 asistencií.

Pár krokov pozadu

"Tento zápas nám priniesol veľa pozitív. Veľmi sa tešíme z tohto víťazstva, keďže sme ho dosiahli nad tímom, proti ktorému sa nám dlhodobo nedarilo," uviedol 26-ročný čiernohorský pivot Nikola Vučevič.

"Vybehli na nás od začiatku a udržali si to až do konca. My sme boli v tomto zápase o pár krokov pozadu," priznal líder Clevelandu LeBron James.

SUMÁRE - NBA

sobota

Toronto - Philadelphia 128:94 (36:19, 26:30, 40:22, 26:23)

Cleveland - Orlando 93:114 (18:36, 27:20, 20:32, 28:26)

Houston - Dallas 107:91 (33:20, 29:19, 30:19, 15:33)

Chicago - San Antonio 77:87 (21:19, 17:22, 17:24, 22:22)

Memphis - Golden State 111:101 (31:26, 25:25, 32:20, 23:30)

Miami - Indiana 112:108 (26:31, 37:19, 28:26, 21:32)

New York - Detroit 107:111 (28:19, 36:32, 16:28, 27:32)

Milwaukee - Portland 113:110 (24:26, 36:29, 24:25, 29:30)

Denver - Sacramento 96:79 (17:18, 25:16, 24:18, 30:27)

Utah - Oklahoma City 96:87 (21:14, 23:20, 29:23, 23:30)

Los Angeles Clippers - Phoenix 130:88 (23:18, 35:26, 32:20, 40:24)

