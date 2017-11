Video: Goffin zdolal Thiema a v semifinále ATP Finals vyzve Federera

LONDÝN 17. novembra (WebNoviny.sk) - Belgický tenista David Goffin nasadený ako siedmy zvíťazil nad rakúskou štvorkou turnaja Dominicom Thiemom za 72 minút 6:4, 6:1 v prvom z dvoch piatkových stretnutí v singlovej základnej skupine Peta Samprasa v rámci programu šiesteho dňa koncosezónneho výberového šampionátu Nitto ATP Finals v Londýne.

Goffin sa v prvom sete dostal z počiatočného manka 0:3. V druhej časti presvedčivo preklopil z 0:1 bez brejku. Od nevydareného úvodu získal 12 zo 14 gemov.

Bol to priamy postup o druhú miestenku do semifinále za už istým víťazom skupiny Grigorom Dimitrovom z Bulharska, ktorý si o 21.00 h SEČ zmeria sily so Španielom Pablom Carrenom-Bustom, náhradníkom za krajana Rafaela Nadala.

Goffin vyzve Federera

Dvadsaťšesťročný Goffin vyzve v sobotu o 15.00 h SEČ medzi najlepšími štyrmi Švajčiara Rogera Federera nasadeného ako druhého. Proti 36-ročnému 6-násobnému šampiónovi z "Masters" má zverenec Thierryho van Cleemputa výrazne negatívnu bilanciu 0:6. Federer ho nedávno v semifinále vo svojom rodnom Bazileji prevýšil 6:1, 6:2.





Z nastolenej konfrontácie zrejme má radosť, keďže vo vzájomke s 24-ročným Thiemom zaostáva 1:2. Držiteľ rekordného počtu 19 grandslamových titulov Federer je v semifinále ATP Finals 14. raz pri rekordnej 15. účasti. Nevyšlo mu to iba v sezóne 2008. Okrúhly 10. raz prešiel skupinou s bilanciou 3:0. V tejto sezóne má zápasový výkaz 52:4.

"Bolo mrzuté hrať proti Dominicovi, lebo je to môj dobrý kamarát a príjemný chalan, takéto zápasy nikdy nie sú jednoduché. Bolo to náročné, ale ja som zostal koncentrovaný. Vedel som, že si musím zachovať chladnú hlavu a byť pripravený na tvrdý boj. Som spokojný, ako som to celé zvládol. Pri pondelňajšom prekonávaní Nadala som minul veľa energie, v stredu proti Dimitrovovi sa to prejavilo. Vo štvrtok som si však dobre oddýchol a dnes to bolo vidieť. Dúfam, že to zostane v platnosti na semifinále. Bude to ťažké, ale je pekné byť v takejto fáze proti Rogerovi. Nemám čo stratiť, pokúsim sa ešte vystupňovať môj výkon," povedal Goffin pre BBC Sport.

Dimitrov bude čeliť Sockovi

Zverenec Güntera Bresnika Thiem vlani pri debute na šampionáte skončil v skupine takisto so štatistikou 1:2. Proti Goffinovi nastúpil s vedomím značne negatívneho skóre 3:7, pričom dva úspechy dosiahol na antuke a jediný "hardový" skrečom. Tento rok ťahal za kratší koniec aj v grandslamovom Melbourne (7:5, 6:7 /4/, 2:6, 2:6) a v Monte Carle (6:7 /4/, 6:4, 3:6). Zhodne to bolo v osemfinále.

Od štvrtka je známe, že 26-ročný Dimitrov nasadený ako šiesty bude 18. novembra od 21.00 h SEČ v semifinále čeliť o rok mladšiemu Američanovi Jackovi Sockovi, osmičke podujatia. Proti Američanovi má Bulhar skóre 1:3, hoci spočiatku viedol. V marci na "harde" v kalifornskom Indian Wells prehral v 3. kole 6:3, 3:6, 6:7 (7). Sock sa kvalifikoval na šampionát v poslednej chvíli prostredníctvom zisku trofeje predminulú nedeľu v Paríži-Bercy.

Do tohto týždňa naposledy v roku 2008 sa udialo, že v semifinále si zahrali hneď traja novici v takejto fáze. Vtedy to boli Srb Novak Djokovič, Brit Andy Murray a Francúz Gilles Simon, teraz to zvládli Goffin, Dimitrov a Sock. Všetci traja sa pritom premiérovo kvalifikovali medzi elitnú osmičku.

Goffin sa síce vlani zapojil do akcie v britskej metropole, ale len ako náhradník za Francúza Gaela Monfilsa. V tejto sezóne pred sebou má ešte jeden vrchol, a to stretnutie Francúzsko - Belgicko 24. - 26. novembra na tvrdom povrchu pod zatiahnutou strechou primárne futbalového Stade Pierre Mauroy v Lille vo finále Davisovho pohára reprezentačných družstiev mužov.

Federer vlani na "Masters" chýbal

Bývalý líder svetového rebríčka Federer, šampión zo sezón 2003, 2004 (zhodne Houston), 2006, 2007 (v oboch prípadoch Šanghaj), 2010 a 2011 (už v britskej metropole), je jediným dobyvateľom titulu v akcii na týchto "Masters". Okrem uvedených celkových triumfov bol aj vo finále ročníkov 2005, 2012, 2014 a 2015. Vlani chýbal zo zdravotných dôvodov, vynechal celú druhú polovicu sezóny.

Federer je so šiestimi primátmi na čele historického poradia tohto prestížneho turnaja pred Američanom s českým pôvodom Ivanom Lendlom, spomenutým Samprasom tiež z USA a Djokovičom (po 5 úspechov). Federer tento rok má štatistiku 14:1 proti členom Top 10 a v zbierke 7 titulov vrátane Australian Open a Wimbledonu.

Z diania v skupine Peta Samprasa po nezdare vo svojom pondelňajšom otváracom súboji proti Goffinovi odstúpil pre zranenie pravého kolena už istý líder koncoročného poradia Nadal, finalista "Masters" 2010 a 2013.

Dvojhra – skupina Peta Samprasa

piatok



David Goffin (Belg.-7) – Dominic Thiem (Rak.-4) 6:4, 6:1 za 72 minút

Grigor Dimitrov (Bul.-6) – Pablo Carreno-Busta (Šp.-9) / nie pred 21.00 h SEČ

Tabuľka skupiny Peta Samprasa:



1. Dimitrov 2 2 0 4:1 30:17 4 – istota postupu do semifinále z prvého miesta

2. Goffin 3 2 1 4:3 33:34 4 – istota postupu do semifinále z druhého miesta

3. Thiem 3 1 2 3:5 35:43 2

4. Carreno-Busta 1 0 1 1:2 13:15 0

/*Nadal 1 0 1 1:2 17:19 0/

Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.



Predchádzajúce výsledky:

David Goffin (Belg.-7) – Rafael Nadal (Šp.-1) 7:6 (5), 6:7 (4), 6:4, Grigor Dimitrov (Bul.-6) – Dominic Thiem (Rak.-4) 6:3, 5:7, 7:5, Dominic Thiem (Rak.-4) – Pablo Carreno-Busta (Šp.-9) 6:3, 3:6, 6:4, Grigor Dimitrov (Bul.-6) – David Goffin (Belg.-7) 6:0, 6:2



*Nadal pre zranenie pravého kolena odstúpil z turnaja a na zostávajúce dva zápasy v základnej skupine ho nahradil Carreno-Busta.

Tabuľka skupiny Borisa Beckera:



1. Federer 3 3 0 6:2 49:36 6 – postup do semifinále

2. Sock 3 2 1 4:4 41:42 4 – postup do semifinále

3. A. Zverev 3 1 2 4:5 43:45 2

4. Čilič 3 0 3 3:6 41:51 0

Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.



Sumár výsledkov:

Roger Federer (Švaj.-2) – Jack Sock (USA-8) 6:4, 7:6 (4), Alexander Zverev (Nem.-3) – Marin Čilič (Chor.-5) 6:4, 3:6, 6:4, Roger Federer (Švaj.-2) – Alexander Zverev (Nem.-3) 7:6 (6), 5:7, 6:1, Jack Sock (USA-8) – Marin Čilič (Chor.-5) 5:7, 6:2, 7:6 (4), Roger Federer (Švaj.-2) – Marin Čilič (Chor.-5) 6:7 (5), 6:4, 6:1, Jack Sock (USA-8) – Alexander Zverev (Nem.-3) 6:4, 1:6, 6:4

