Video: Goffin na ATP Finals prekvapujúco zdolal Nadala, bol to tuhý boj až do konca

LONDÝN 14. novembra (WebNoviny.sk) - Belgický tenista David Goffin nasadený ako siedmy prekvapivo zvíťazil za 158 minút 7:6 (5), 6:7 (4), 6:4 nad španielskym lídrom renkingu Rafaelom Nadalom v druhom pondelňajšom stretnutí v singlovej skupine Peta Samprasa na záver programu druhého dňa koncosezónneho výberového šampionátu Nitto ATP Finals v Londýne (12. - 19. novembra, celková dotácia 8 miliónov USD, tvrdý povrch v hale O2 Arena).

Tuhý boj až do konca

Goffinovi sa v prvom sete nevypomstilo, že dvakrát prišiel o náskok brejku. Celkovo napokon nedoplatil ani na nevyužitie štyroch mečbalov na príjme v druhej časti, v ktorej viedol 5:3 - jedného za stavu 5:4 a dokonca troch v rade v dvanástom geme.





V rozhodujúcom dejstve totiž preklopil z 0:1 na 4:1 s dvojitým brejkom a už nepripustil zvrat, hoci Nadal sa ešte dostal na 3:4 a return. Dvadsaťšesťročný Belgičan sa kvalifikoval premiérovo. Vlani si na "Masters" zahral jeden duel z pozície náhradníka. Zastúpil Francúza Gaela Monfilsa a podľahol Srbovi Novakovi Djokovičovi.

"Bol to tuhý boj až do konca. Rafa je jedným z mentálne najsilnejších hráčov na okruhu. Som šťastný, že sa mi napokon predsa len podarilo nájsť kľúč k víťazstvu nad ním. Má to pre mňa mimoriadnu hodnotu. Ani neviem, ako som sa dokázal zmobilizovať po nevyužití tých štyroch mečbalov. Nechcel som sa tým nechať zraziť, hodlal som naďalej makať a vychutnať si každý fiftín," povedal Goffin, citoval ho web BBC. Belgičan nastrieľal 14 es proti len 2, práve takto - na "téčko" - premenil mečbal. Víťaz dal 5 z 13 brejkbalov, zdolaný všetky 4, ktoré si utvoril.

V rovnakej skupine dvojhry popoludní Bulhar Grigor Dimitrov nasadený ako šiesty triumfoval za 142 minút tesne 6:3, 5:7, 7:5 nad rakúskou štvorkou turnaja Dominicom Thiemom, keď nepykal za to, že v rozhodujúcom sete priebežne prišiel o náskok 5:3. Všetci štyria aktéri sú tento týždeň na svojom renkingovom maxime.

Nadal tento rok získal šesť trofejí

Nadal je už istou koncoročnou jednotkou poradia ATP. Na tomto podujatí ešte nikdy nezískal titul. Tridsaťjedenročný ľavoruký Malorčan má tento rok na konte 6 trofejí vrátane Roland Garros a US Open.

Na grandslamovej antuke v Paríži triumfoval jubilejný 10. raz, tzv. La Décimu predtým zavŕšil aj v Monte Carle a Barcelone. Aktuálne má v sezóne 2017 zápasové skóre 67:11. Medzi elitu sa kvalifikoval 13. raz bez prerušenia. Pravda, zďaleka nie vždy aj štartoval - napokon chýbal päťkrát vrátane vlaňajška.

Bol vo finále edícií 2010 a 2013, prehral so Švajčiarom Rogerom Federerom, resp. so spomenutým Djokovičom. Predminulý týždeň Nadal nenastúpil na štvrťfinále v Paríži-Bercy proti Srbovi Filipovi Krajinovičovi pre problémy s pravým kolenom, takže nad ním visel zdravotný otáznik.

Zverenec Carlosa Moyu a svojho strýka Toniho Nadal má na konte 75 trofejí vo dvojhre vrátane 16 na Majors, ale na "harde" pod strechou sa radoval iba raz, aj to už pred tuctom rokov v Madride, keď sa tam ešte hralo v spomenutých podmienkach namiesto terajšej antuky. Španiel klesol v štatistike proti Goffinovi na 2:1. Nenadviazal na triumfy z tohtosezónneho Monte Carla (6:3, 6:1) a Madridu (7:6 /3/, 6:2).

Dimitrov bol riadne nervózny

Dimitrov proti Thiemovi nevyužil brejkbal v druhej hre, ktorý si vypracoval z pôvodného manka 15:40, ale presadil sa na returne v šiestom geme a napokon mu to stačilo na zisk vstupnej časti. Na 6:3 sa dopodával na nulu. V koncovke druhého dejstva Bulhar doplatil na nevyužitie šance na príjme v jedenástej hre. Na servise v dvanástom geme totiž klesol na 0:40 a Rakúšan premenil hneď premiérový setbal.

V tretej časti síce Dimitrov nezužitkoval dve možnosti na returne v rade v piatej hre, ale uspel v siedmom tzv. Tildenovom geme - 4:3. Potvrdil to cez manko 0:30 (čiže 5:3), ale v desiatom geme inkasoval brejk - 5:5. Napravil to - bez povolenia čo i len fiftínu Thiemovi - v jedenástej hre a následne cez zhodu z náskoku 40:15 zvládol reparát na servise. Dal tretí mečbal.

"Nebudem klamať - bol som riadne nervózny. Veď to bol môj úplne prvý zápas na šampionáte. Som veľmi rád, že sa mi napokon podarilo uspieť v ňom. O to viac, s akou to bolo zápletkou. Nebolo to jednoduché," povedal Dimitrov, citoval ho web BBC.

"Každý rok sa naučíte niečo nové o sebe, hre, súperoch. Okrem toho som podstúpil veľa tvrdej roboty na kurte aj mimo neho. Konečne to celé začína do seba zapadať," skonštatoval Dimitrov o svojom napredovaní a k prípadným myšlienkam na tohtoročnú frustrujúcu prehru s Thiemom uviedol: "Budem úprimný, predmetným zápasom som sa v duchu príliš nezaťažoval. Skôr vo mne vyvstávali spomienky na moju nedávnu prehru z mečbalu s Johnom Isnerom v Paríži. Hovoril som si, že nie, nie, len nie zase..."

Thiem štartuje na "Masters" druhýkrát

Thiem podľa The Associated Press skonštatoval: "Pred každým zápasom človek pociťuje určitú stiesnenosť. Na takomto podujatí však azda ešte viac vzhľadom na atmosféru, arénu... Umocňuje sa to aj prvým duelom proti veľmi, veľmi kvalitnému súperovi."

Dvadsaťšesťročný debutant medzi elitou Dimitrov vyrovnal v štatistike proti 24-ročnému Themovi na 2:2. Revanšoval sa mu za tesnú prehru 6:4, 4:6, 6:7 (9), ktorú utrpel - z piatich mečbalov - v máji v osemfinále na antuke v Madride.

Rakúšan štartuje na "Masters" druhý raz, vlani nepostúpil do vyraďovacej fázy, mal zápasovú bilanciu 1:2.

Nitto ATP Finals v Londýne

Skupina Peta Samprasa

pondelňajšie výsledky



David Goffin (Belg.-7) – Rafael Nadal (Šp.-1) 7:6 (5), 6:7 (4), 6:4 za 158 minút

Grigor Dimitrov (Bul.-6) – Dominic Thiem (Rak.-4) 6:3, 5:7, 7:5 za 142 minút



Tabuľka skupiny Peta Samprasa:

1. Dimitrov 1 1 0 2:1 18:15 2

2. Goffin 1 1 0 2:1 19:17 2

3. Nadal 1 0 1 1:2 17:19 0

4. Thiem 1 0 1 1:2 15:18 0

Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.

Skupina Borisa Beckera

utorňajší program



Marin Čilič (Chor.-5) – Jack Sock (USA-8) / nie pred 15.00 h SEČ

Roger Federer (Švaj.-2) – Alexander Zverev (Nem.-3) / nie pred 21.00 h SEČ

doterajšie výsledky



Roger Federer (Švaj.-2) – Jack Sock (USA-8) 6:4, 7:6 (4)

Alexander Zverev (Nem.-3) – Marin Čilič (Chor.-5) 6:4, 3:6, 6:4



Tabuľka skupiny Borisa Beckera:

1. Federer 1 1 0 2:0 13:10 2

2. A. Zverev 1 1 0 2:1 15:14 2

3. Čilič 1 0 1 1:2 14:15 0

4. Sock 1 0 1 0:2 10:13 0

Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body

