Video: Gigantický ľadovec sa oddelil od Antarktídy, masa ľadu má 6000 kilometrov štvorcových

Ľadová kryha s rozlohou 6000 kilometrov štvorcových a hrúbkou približne 200 metrov by sa zatiaľ nemala vzďaľovať príliš ďaleko.

BRATISLAVA 12. júla (WebNoviny.sk) - V Antarktíde sa v týchto dňoch odtrhol jeden z najväčších ľadovcov, aké boli kedy zaznamenané. Informoval o tom spravodajský portál BBC. Podľa odhadov má rozlohu 6000 kilometrov štvorcových. Americký satelit kryhu zaznamenal počas pozorovania oblasti známej ako Larsen C Ice Shelf. Vedci, ktorí sledujú vývoj rozsiahlych puklín v ľadovcoch tohto regiónu odtrhnutie kryhy očakávali.

Rozširovanie trhlín je pritom od roku 2014 čoraz rýchlejšie. Viac ako 200 metrov hrubá kryha by sa v najbližšej dobe nemala pohybovať veľmi rýchlo ani príliš ďaleko. Napriek tomu ju musia monitorovať. Morské prúdy a vietor by ju totiž mohli posunúť na sever Antarktídy, kde by predstavovala riziko pre lodnú dopravu.

Ľadovec z oblasti Larsen je pravdepodobne jeden z 10 najväčších, aké kedy zaznamenali. V roku 2000 satelity zachytili v oblasti Ross Ice Shelf kryhu s názvom B-15 s rozlohou 11 000 kilometrov štvorcových, ktorá predstavuje dosiaľ najväčší odtrhnutý ľadovec zdokumentovaný satelitom. V roku 1956 americký ľadoborec narazil na ľadovcový objekt, ktorého veľkosť odhadovali na 32 000 kilometrov štvorcových, čo je rozloha väčšia ako Belgicko.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.