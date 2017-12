Video: Gašpar vysvetľoval streľbu policajtov na zlodejov áut, Ján podľahol poraneniu hlavy

BRATISLAVA 15. decembra (WebNoviny.sk) - Muž, ktorého polícia zastrelila pri úteku po pokuse ukradnúť auto v obci Opoj, bol neprávoplatne odsúdený v kauze bankomatovej mafie.

Ako ďalej na piatkovom brífingu uviedol prezident Policajného zboru Tibor Gašpar, 42-ročný Ján G. podľahol strelnému poraneniu hlavy. Druhý z páchateľov, 34-ročný Martin K., takisto spájaný s vykrádaním bankomatov, bol s ľahkým poranením hlavy prevezený do nemocnice.

Muži majú bohaté záznamy

Obaja muži majú podľa Gašpara "bohaté záznamy" trestnej činnosti. "Nedovolené ozbrojovanie, krádeže áut, útok na verejného činiteľa," zhrnul policajný prezident s tým, že po prepustení z väzby v prípade krádeží bankomatov pravdepodobne obaja pokračovali v trestnej činnosti.





Polícia podľa Gašpara dostala v piatok ráno okolo 3:20 oznámenie, že dvaja muži v kuklách sa v obci Opoj v Trnavskom kraji pokúšajú ukradnúť auto. Na miesto vyrazila policajná hliadka z obvodného oddelenia PZ v Trnave ako aj hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky.

Po príchode policajtov na miesto maskovaní muži nasadli do svojho auta značky Audi, pričom do vozidla prvej z hliadok narážali z cieľom vytvoriť si únikovú cestu. To sa im aj podarilo, následne ich však zablokovala hliadka PMJ. Do tej muži na audine takisto narážali a podarilo sa im odtlačiť aj druhé policajné auto. To však už obe hliadky spustili na auto páchateľov streľbu.

Jána G. sa nepodarilo oživiť

Martin K., ktorý bol spolujazdcom, si následne po vystúpení z auta ľahol na zem s tým, že sa vzdáva. Ján G. sa ešte pokúsil preskočiť živý plot pri aute, následne si však aj on pravdepodobne v dôsledku strelného poranenia hlavy ľahol na zem. Na miesto bola privolaná záchranka, Jána G. sa však už nepodarilo oživiť.

V aute podozrivých sa podľa Gašpara našlo množstvo nástrojov, ktoré slúžia pri krádežiach áut, momentálne ešte nie je jasné, či boli ozbrojení. Ich auto disponovalo tromi rôznymi poznávacími značkami, vrátane poľskej. Polícia momentálne vyšetruje pokus o krádež auta ako aj útok na verejného činiteľa s použitím zbrane. "Auto je zbraň," zdôraznil Gašpar. Policajnú streľbu prešetruje inšpekcia ministerstva vnútra.

Policajný prezident zároveň vyzval muža, ktorý po incidente prišiel na miesto, vyhrážal sa policajtom zabitím a následne odišiel, aby sa čo najskôr prihlásil na polícii. "Takéto správanie je neakceptovateľné," dodal Gašpar.

