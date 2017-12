Video: Gáborík strelil dva góly a bol prvou hviezdou zápasu, skóroval aj Tatar

NEW YORK 1. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Marián Gáborík prispel dvomi gólmi k víťazstvu Los Angeles Kings nad Washingtonom Capitals 5:2 vo štvrtkovom stretnutí zámorskej NHL.

Gáborík strelil prvé dva góly v tejto sezóne, čiže od návratu do zostavy "kráľov" po zranení, celkovo má na svojom konte štyri body (2+2) zo štyroch odohraných zápasov.

Tridsaťpäťročný slovenský krídelník sa stal prvou hviezdou zápasu. "Bol ohromný, odohral za nás už tri naozaj dobré zápasy. Vyzerá to tak, že si s Adrianom Kempem sadli," pochválil Gáboríka tréner Kings John Stevens pre nhl.com.

Šiesta prehra Detroitu za sebou

Hráči LA prehrávali 1:2, ale v II. tretine sa vďaka dvom zásahom v rozpätí 9 sekúnd ujali vedenia 3:2. Skórovali Jonny Brodzinski a Jussi Jokinen. "Zmenilo to celý duel. Prehrávať 1:2, a zrazu o deväť sekúnd viesť 3:2, to nášmu tímu ohromne pomohlo. Už sme viac nemuseli naháňať výsledok, bolo to na súperovi," uviedol Jokinen.

Detroit nestačil na Montreal, prehral 3:6. Krídelník Tomáš Tatar dosiahol ôsmy gól v ročníku a potvrdil pozíciu najlepšieho slovenského strelca. Jeho zásah padol v 16. min v presilovej hre a poslal "červené krídla" do vedenia, to však v II. dvadsaťminútovke stratili.

Red Wings neuspeli už v šiestom meraní síl po sebe. "Toto je stopercentne kľúčová časť sezóny. Musíme začať víťaziť," vyjadril sa tréner Detroitu Jeff Blashill.

Pánik s mínusovým bodom

Dallas zdolal Chicago 4:3 po predĺžení. O víťazstve "hviezd" rozhodol švédsky útočník Mattias Janmark. Slovák Richard Pánik odohral 12:21 min a do štatistík si pripísal iba mínusový bod.





Krídelník Vancouveru Canucks Daniel Sedin si v dueli proti Nashvillu pripísal bod číslo 1000 v zámorskej profilige. Jeho presný zásah padol v 51. min a prihrával mu naň Henrik Sedin, jeho dvojča. Vancouver zvíťazil v Nashville 5:3 a Daniel Sedin sa stal 87. hráčom histórie profiligy s pokorenou métou 1000 bodov.

Neskôr pridal aj asistenciu a dostal sa na súčet 1001 za 376 gólov a 625 asistencií. "Veľmi som si želal, aby to bol gól a mal by som podiel na víťazstve nášho tímu. Oboje sa mi vyplnilo. Bolo to čosi výnimočné, tak som to cítil. Myslím sí, že aj ja som asistoval na tisícom bode svojho brata," poznamenal Daniel, mladší z bratov Sedinovcov. Henrik Sedin momentálne má na konte už 1035 bodov v NHL.

Sumáre NHL

štvrtok



Washington – Los Angeles 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Góly: 5. Kuznecov (Orlov), 22. Kuznecov – 12. GÁBORÍK (Lewis), 31. Brodzinski (MacDermid), 31. Jokinen (Lewis, MacDermid), 60. GÁBORÍK, 60. Toffoli (Pearson, N. Shore)

Marián Gáborík (Los Angeles) odohral 15:03 min, 2+0, +1, 2 strely, 1. hviezda zápasu



Detroit – Montreal 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

Góly: 6. Mantha (Ouellet), 16. TATAR (Nyquist, N. Kronwall), 58. F. Nielsen (Mantha, D. Larkin) – 5. Gallagher (Pacioretty, Carr), 25. Hudon (Plekanec, Gallagher), 26. A. Shaw (Danault), 38. Galchenyuk (Byron, De La Rose), 49. Gallagher (Petry, Plekanec), 56. Pacioretty (Petry, Danault)

Tomáš Tatar (Detroit) 16:12 min, 1+0, +1, 2 strely



Minnesota – Vegas 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Góly: 38. Mikael Granlund (Reilly, Zucker), 46. Brodin (Winnik, Coyle), 53. E. Staal (Dumba), 60. E. Staal – 43. McNabb (Matteau), 45. Marchessault (W. Karlsson)



Nashville – Vancouver 3:5 (0:0, 3:2, 0:3)

Góly: 23. C. Smith (Irwin), 25. F. Forsberg (C. Smith), 37. Bonino (Järnkrok) – 23. Boeser (Horvat, Edler), 35. L. Eriksson (D. Sedin, H. Sedin), 51. D. Sedin (Boeser, H. Sedin), 55. Boeser (Goldobin, B. Hutton), 60. L. Eriksson (D. Sedin, H. Sedin)



Chicago – Dallas 3:4 po predĺžení (1:2, 1:1, 1:0 – 0:1)

Góly: 15. DeBrincat (Hartman, C. Murphy), 22. Anisimov (P. Kane, Schmaltz), 45. P. Kane (Forsling, Schmaltz) – 15. Janmark (G. Smith), 18. Faksa (tr. strieľanie), 35. Elie (Faksa, Pitlick). 61. Janmark (Seguin, J. Klingberg)

Richard Pánik (Chicago) 12:21 min, 0+0, -1, 1 strela



Calgary – Arizona 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Góly: 23. Jankowski (Jágr, S. Bennett), 51. Backlund (Tkachuk), 53. Jankowski (S. Bennett)



Edmonton – Toronto 4:6 (1:3, 2:1, 1:2)

Góly: 13. Letestu (Khaira, Kassian), 27. Kassian (Khaira, Letestu), 38. McDavid (Russell, Gryba), 44. Russell (Nurse, Letestu) – 3. Matthews (W. Nylander, Gardiner), 6. D. Moore, 14. M. Martin (D. Moore, W. Nylander), 39. W. Nylander (Gardiner, Matthews), 59. Marleau, 60. Kadri

