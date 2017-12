Video: Gáborík s gólom a asistenciou, Chára nebodoval pri víťazstve Bostonu

NEW YORK 31. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Los Angeles Kings zvíťazili nad hráčmi Vancouveru Canucks na ich ľade 4:3 v sobotňajšom dueli zámorskej NHL. Slovenský útočník kráľov Marián Gáborík si v stretnutí pripísal dva body, v 14. min asistoval pri presnom zásahu Tylera Toffoliho a presne o minútu neskôr skóroval aj on sám.

Gáboríkov siedmy gól v sezóne (po 17 zápasoch má na konte 11 bodov) padol v presilovej hre, slovenský krídelník poslal puk do siete po prihrávke Trevora Lewisa z pravej strany. O triumfe hostí rozhodol v 47. min ich najlepší obranca Drew Doughty.

Boston zdolal Ottawu

Boston so Zdenom Chárom v zostave zdolal Ottawu 5:0 a predĺžil svoju bodovú sériu na osem duelov. Útočník Ryan Spooner dal dva góly, o ďalšie zásahy sa postarali David Krejčí, Noel Acciari a Patrice Bergeron. Fínsky gólman "medveďov" Tuukka Rask potreboval na svoje druhé čisté konto v sezóne 25 úspešných zákrokov. "Hráme ako jeden tím, to je na tom najdôležitejšie. Kontrolovali sme celý zápas a dali sme aj viac gólov," uviedol Rask.





Kapitán tímu z kanadského hlavného mesta Erik Karlsson pomenoval príčinu neúspechu s Bruins stručne. "Nemám k tomu veľmi čo povedať. Od začiatku do konca boli Bruins lepším tímom," skonštatoval elitný švédsky obranca. "Senátori" prehrali už sedemnásty z posledných dvadsaťjeden zápasov. "Celé sa to začína na vrchole. Hráči, ktorí by mali byť našimi oporami, nimi nie sú," poznamenal útočník Ottawy Mark Stone.

Zbieranie víťazstiev

Washington zvíťazil nad New Jersey 5:2 v priamom súboji o prvú priečku v Metropolitnej divízii. Po triumfe nad Devils má na čele divízie náskok jedného bodu, "diabli" však odohrali o dve merania síl menej. "Každý zápas je momentálne dôležitý. Nikdy neviete, čo sa môže stať a čo sezóna prinesie. Musíte zbierať víťazstvá, kým sa dá," uviedol obranca Capitals John Carlson.

Carlson, Nicklas Bäckström (obaja 1+2) a Alex Ovečkin (0+3) sa na úspechu svojho tímu podieľali tromi kanadskými bodmi. Ovečkin odohral svoj 961. duel v drese Capitals, čím sa vyrovnal Slovákovi Petrovi Bondrovi. Na rekordný zápis Calleho Johanssona mu chýba ešte 22 stretnutí.

Sumáre NHL sobota:



Florida – Montreal 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 25. Brickley (Pysyk, Matheson), 52. Trocheck (Weegar, Malgin)



Ottawa – Boston 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Góly: 9. Spooner (Backes, Krejčí), 24. Acciari (Krug, Schaller), 26. Spooner, 34. Krejčí (McAvoy, Spooner), 42. Bergeron (Krug, Pastrňák)

Zdeno Chára (Boston) odohral 19:59 min, 0+0, +1, 2 hity



Washington – New Jersey 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Góly: 3. T. Wilson (Djoos, Carlson), 12. Djoos (Bäckström, Ovečkin), 28. Carlson (Bäckström, Ovečkin), 45. Niskanen (Smith-Pelly, Ovečkin), 60. Bäckström (Carlson) – 18. J. Moore (Zajac, Mar. Johansson), 49. Zajac (Mar. Johansson, Vatanen)



Nashville – Minnesota 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Góly: 43. Hartnell (Bonino, Irwin), 48. P. K. Subban (Järnkrok, Johansen), 58. Arvidsson (P. K. Subban, Järnkrok)



St. Louis – Carolina 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Góly: 1. Brodziak (A. Steen, Pietrangelo), 21. Berglund (Pietrangelo, Brodziak), 49. Upshall (B. Schenn, Tarasenko) – 28. D. Ryan, 34. Wallmark (Hanifin, Aho)



Vancouver – Los Angeles 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Góly: 5. Stecher, 38. Goldobin (Hutton, Markström), 41. Dowd (Markus Granlund, Hutton) – 14. Toffoli (GÁBORÍK, A. Kempe), 15. GÁBORÍK (Lewis, Toffoli), 43. Clifford (N. Shore, Lewis), 47. Doughty (Toffoli)

Marián Gáborík (Los Angeles) 16:25 min, 1+1, +1, 3 strely

