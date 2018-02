Video: Gáborík a Halák boli hviezdami zápasov, Tatar strelil jediný gól Detroitu

OTTAWA 16. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Marián Gáborík pri svojej premiére za Ottawu skóroval a pripísal si aj asistenciu v štvrtkovom víťaznom stretnutí zámorskej NHL proti Buffalu 3:2 po predĺžení.

Tridsaťšesťročný veterán v 46. minúte vyrovnal na 1:1. Hostia sa neskôr ujali vedenia presným zásahom Evana Rodriguesa.

Tridsaťjeden sekúnd pred koncom duelu Gáborík prihral na vyrovnávajúci gól Derekovi Brassardovi. O dvoch bodoch pre Sens rozhodol v predĺžení Mike Hoffman.

Gáborík druhou hviezdou zápasu

Slováka vyhlásili za druhú hviezdu duelu, hral s číslom 12 na drese v prvej formácii spolu s Hoffmanom a Mattom Duchenom. "Je dobrý pocit prispieť k víťazstvu. Je to oveľa lepšie ako byť bez bodu," povedal podľa nhl.com Gáborík, ktorý v tomto ročníku strelil 8 gólov a pridal 8 asistencií v 31 stretnutiach.





"Každý vie, čo v tejto súťaži dosiahol. Dostal príležitosť nastúpiť vedľa kvalitných spoluhráčov. Naozaj sa mi páči skutočnosť, že svojou šikovnou hrou bol rozdielovým hráčom," pochvaľoval si tréner Senators Guy Boucher.

Víťaz Stanleyho pohára za rok 2014 bol na ľade 18:12 min a získal aj jednu "plusku". Rodákovi z Trenčína vychádzajú premiérové zápasy v tímoch NHL, až v štyroch z jeho piatich doterajších pôsobísk sa v úvodnom zápase blysol gólom. Nepodarilo sa mu to jedine v drese Los Angeles Kings. Pri prvom vystúpení skóroval za Minnesotu, NY Rangers, Columbus i Ottawu.

Shutout brankára Haláka

Brankár Jaroslav Halák zastavil všetkých 50 striel súpera a vychytal prvé čisté konto NY Islanders v tejto sezóne pri triumfe v mestskom derby nad Rangers 3:0. Slovenského gólmana označili za prvú hviezdu stretnutia.

Pre bratislavského rodáka to bol 42. shutout v profiligovej kariére. "Som šťastný, že sme získali dva body. Páčilo sa mi, ako snažne sme k zápasu pristúpili. Myslím si, že sme si dobre posúvali puk a urobili sme dobrú prácu pri jeho držaní mimo našej obrannej tretiny," povedal Halák.

Slovák bol blízko k vyrovnaniu klubového rekordu, dosiaľ najviac zákrokov v drese Islanders pri čistom konte predviedol Glenn Healy ešte v roku 1990 pri triumfe 3:0 nad Vancouverom, zastavil o jeden puk viac ako Halák.

Tatarov gól do siete "bleskov"

Tomáš Tatar strelil jediný gól Detroitu, na ľade Tampy Bay prehrali "červené krídla" 1:4. Na všetkých góloch domácich sa podieľal ruský útočník Nikita Kučerov, jeden presný zásah sám strelil a pri troch asistoval. Bol to jeho premiérový štvorbodový zápis v NHL.

Dva góly strelil Steven Stamkos. Slovenský krídelník Tatar sa presadil v presilovej hre 31 sekúnd pred koncom druhej tretiny, znížil na priebežných 1:3. Bol to preňho pätnásty gól a dvadsiaty piaty bod v tejto sezóne. "Snažili sme sa hrať najlepšie ako vieme a zbytočne to nekomplikovať. Keď hráme dobre, sme za to odmenení a dnes sa tak stalo," uviedol Kučerov.

Richard Pánik v drese Arizony, Andrej Sekera za Edmonton a Marek Hrivík za Calgary a ani Tomáš Jurčo z Chicaga nehrali.

Sumáre NHL

štvrtok



New Jersey – Carolina 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Góly: 20. Severson (Hischier), 27. Noesen (Zajac, Wood), 38. Palmieri (Hischier), 49. Hischier (Hall, Kinkaid), 49. Noesen (Severson) – 18. Skinner (V. Rask), 28. Pesce (Slavin, J. Williams)



New York Islanders – New York Rangers 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)&

Góly: 5. Josh Bailey (Leddy, Barzal), 36. Eberle (Leddy, Barzal), 44. Hickey (Barzal, Beauvillier)

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celý zápas a zastavil všetkých 50 striel súpera



Pittsburgh – Los Angeles 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 27. Reaves, 46. Aston-Reese (Letang, Määttä), 60. Malkin (Crosby, Rust) – 28. Phaneuf (Kempe, Martinez)



Ottawa – Buffalo 3:2 po predĺžení (0:1, 0:0, 2:1 – 1:0)

Góly: 46. GÁBORÍK (E. Karlsson, Duchene), 60. Brassard (GÁBORÍK, Duchene), 62. Hoffman (E. Karlsson, Duchene) – 7. S. Wilson (Johan Larsson, Beaulieu), 56. Rodrigues (Okposo)

Marián Gáborík (Ottawa) 18:12 min, 1+1, +1, 2 strely na bránku, 1 „hit“



Tampa Bay – Detroit 4:1 (2:0, 1:1, 1:1)&

Góly: 4. Stamkos (Hedman, Kučerov), 8. Kučerov (Namestnikov, Hedman), 39. Stamkos (Kučerov, Hedman), 42. Killorn (Kučerov, B. Point) – 40. TATAR (Kronwall, Tyler Bertuzzi)

Tomáš Tatar (Detroit) 16:03 min, 1+0, 4 strely na bránku



Minnesota – Washington 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)

Góly: 45. Niederreiter (M. Koivu, Olofsson), 57. E. Staal (Mikael Granlund, Suter) – 21. T. Wilson (Ovečkin, Orlov), 26. Ovečkin (Burakovsky), 43. Burakovsky, 56. Bäckström (Ovečkin, T. Wilson), 58. T. Wilson (Bäckström)



Nashville – Calgary 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Góly: 14. Johansen (C. Smith, Ellis), 30. Y. Weber (Arvidsson, Johansen), 53. Bonino (Aaberg) – 20. M. Tkachuk (Monahan, Giordano), 35. D. Hamilton (Monahan, J. Gaudreau), 44. Jankowski (M. Tkachuk, S. Bennett), 51. Lazar (D. Hamilton)



Chicago – Anaheim 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Góly: 22. Keith (J. Toews, DeBrincat), 30. Saad (Hinostroza) – 30. N. Ritchie (O. Kaše), 33. O. Kaše (Henrique), 49. Henrique (O. Kaše, N. Ritchie)



Arizona – Montreal 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Góly: 14. Keller (Ekman-Larsson, Domi), 21. Perlini (Keller, Stepan), 22. Perlini (Ekman-Larsson, Keller), 51. Rieder (Keller, Ekman-Larsson), 57. Archibald (Rieder) – 46. Gallagher (Galchenyuk, Pacioretty), 48. Carr (Plekanec)



Vegas – Edmonton 4:1 (1:0, 2:0, 2:2)

Góly: 14. Carpenter (Engelland, Bellemare), 25. Marchessault (Schmidt, R. Smith), 33. W. Karlsson (Perron, Hunt), 45. Haula (Neal, Perron) – 53. Draisaitl (Klefbom, Cammalleri)



San Jose – Vancouver 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Góly: 9. Bödker (Tierney, Hansen), 25. Burns (J. Ryan, Couture), 44. Sörensen (Braun, Vlasic), 53. Tierney (Burns, Bödker) – 47. D. Sedin (Vanek, H. Sedin)

,

Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Pozrite si náš nový Magazín !

Vedci objavili trávu, ktorá chutí presne ako slané a octové chipsy

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.