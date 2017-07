Video: Futbalisti Trenčína končia v Európskej lige po prehre s Jehudou, v Izraeli nestrelili gól

PETAH TIKVA 20. júla (WebNoviny.sk) - Futbalisti AS Trenčín nepostúpili do 3. predkola Európskej ligy 2017/2018 a rozlúčili sa s účinkovaním v pohárovej Európe.

Trenčania v Petah Tikve prehrali 0:2 s tímom izraelského klubu Bnei Jehuda Tel Aviv vo štvrtkovej odvete 2. predkola. V minulotýždňovom prvom meraní síl v Myjave sa zrodila remíza 1:1. O domáce víťazstvo Bnei Jehuda sa gólmi v druhom polčase postarali Mavis Tchibota a Juval Aškenazi.



Trenčanov pri protiútokoch podržal Chovan

Zverenci Martina Ševelu boli v úvodnej štyridsaťpäťminútovke jednoznačne aktívnejší najväčšiu príležitosť na skórovanie mal Paur, tesne pred prestávkou však z desiatich metrov netrafil medzi tri žrde. Päť minút po zmene strán domáci z ničoho nič otvorili skóre, konžský krídelník Tchibota sa uvoľnil v šestnástke a obstrelil Chovana. Trenčín naďalej musel skórovať, v takom prípade by duel išiel do predĺženia.

Krátko po inkasovanom góle sa o to pokúsili Mance hlavou a striedajúci Čatakovič strelou z diaľky. Trenčanov pri protiútokoch trikrát podržal Chovan, najmä jeho dva zákroky proti Valskisovi spĺňali najvyššie kritériá - raz po nájazde a raz po hlavičke zblízka. Medzitým mohol zmazať manko striedajúci Gong, no jeho lob skončil tesne nad brvnom. Trenčania márne búšili do súpera, keď päť minút pred koncom po protiútoku inkasovali od Aškenaziho, o postupujúcom mužstve bolo rozhodnuté.

Jehudu čaká Zenit Petrohrad

Bnei Jehuda Tel Aviv nastúpi v 3. predkole proti ruskému Zenitu Petrohrad. Prvý zápas 3. predkola odohrajú 27. júla, odvetu 3. augusta. Na postupujúcich z 3. predkola ešte čaká pred bránami skupinovej fázy Európskej ligy dvojzápas play-off (prvé zápasy 17. augusta, odvety 24. augusta).

EURÓPSKA LIGA - 2. PREDKOLO

- prvý zápas 1:1, do 3. predkola postúpil Bnei Jehuda

: 50. Tchibota, 85. Aškenazi, ŽK: 72. Gordana (Bnei Jehuda), rozhodoval: Musial (Poľ.)

Zostava Trenčína: A. Chovan - R. Klooster, Kleščík, Skovajsa, K. Julien (55. H. Gong) - Ubbink, El Mahdioui, Paur - Kvocera (55. Čatakovič), Antonio Mance, Beridze (88. M. Klooster)





