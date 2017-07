Video: Froome takmer isto získa štvrtý triumf z Tour de France, v časovke bol najlepší Bodnar

MARSEILLE 22. júla (WebNoviny.sk) - Britský cyklista tímu Sky Christopher Froome je už takmer istým víťazom Tour de France 2017.

Froome došiel do cieľa sobotňajšej 20. etapy, individuálnej časovky v Marseille, na treťom mieste a získal rozhodujúci náskok pred hlavnými rivalmi Kolumbijčanom Rigobertom Uránom (Cannondale Drapac) a Francúzom Romainom Bardetom (AG2R La Mondiale).

Froome musí dojsť v Paríži do cieľa

Urán skončil v jazde proti chronometru ôsmy a Bardet ďaleko v poli porazených na 52. priečke s odstupom 2:03 min za víťazom. Celkovo Froome vedie s náskokom 53 sekúnd pred Uránom a 2:20 min pred Bardetom, ktorý ubránil aspoň pódium o 1 sekundu pred dobiedzajúcim Španielom Mikelom Landom (Sky).

Ak v nedeľu Froome dôjde do parížskeho cieľa, stane sa po štvrtý raz šampiónom slávnej Tour de France. Predtým sa mu to podarilo v rokoch 2013, 2015 a 2016. Nedeľňajších 103 km z Montgeronu do Paríža bude mať už len formálny charakter so záverečným tradičným súbojom šprintérov o svoj podiel slávy na Elyzejských poliach.





Bora-Hansgrohe sa dočkal satisfakcie

Po diskvalifikácii Slováka Petra Sagana a odstúpení doráňaného Poliaka Rafala Majku ťažko skúšaný tím Bora-Hansgrohe sa dočkal satisfakcie v podobe triumfu Macieja Bodnara. Skvelý poľský časovkár zvládol 22,5 km za 28:15 min. Iba o jednu sekundu za ním zaostal jeho krajan Michal Kwiatkowski z tímu Sky. Tretí bol už spomenutý Froome s mankom 6 sekúnd. Na úradujúceho a celkovo štvornásobného svetového šampióna Nemca Tonyho Martina (Kaťuša-Alpecin) zostalo štvrté miesto rovnako ako v úvodnej časovke na TdF 2017 v Düsseldorfe.

Devätnásť súťažných dní a vyše 3400 km v sedle bicykla neurčilo šampióna Tour de France 2017. O čom nerozhodli kopce piatich najväčších horských masívov Francúzska, musela rozlúsknuť záverečná časovka. Sobotňajšia jazda proti chronometru na 22,5 km v Marseille, najmä jej prvá polovica, bola takmer iba po rovine, druhá časť bola technickejšia s jedným kratším stúpaním. Špecifikom časovky bol štart aj cieľ na rovnakom mieste - Orange Vélodrome, resp. Stade Vélodrome, futbalovom štadióne, kde sa očakávala návšteva 67 000 divákov. Predtým naposledy sa etapa TdF končila na tomto mieste presne pred 50 rokmi, z triumfu v nej sa tešil Raymond Riotte.

Trať viedla historickým centrom Marseille, cyklistov zavedla aj do Vieux-Port (Starý prístav) či k bazilike Notre-Dame-de-la-Garde, odkiaľ sa im naskytol pekný výhľad na druhé najväčšie mesto Francúzska. Práve 1,2 km dlhý výjazd ku katedrále Notre-Dame-de-la-Garde s priemerným sklonom 9,5% bol jediným náročnejším miestom časovky s celkovo jednoduchším profilom. Práve tam po absolvovaní 15,6 km prišiel na rad druhý medzičas, kde už bolo jasné, že Froomovi neujde žltý dres ani po tejto etape a nedeľa v jeho podaní bude už len oslavou štvrtého triumfu na TdF.

Výsledky - Tour de France 2017:

1. Maciej Bodnar (Poľ.) Bora-Hansgrohe 28:15 min, 2. Michal Kwiatkowski (Poľ.) Sky +1 s, 3. Christopher Froome (V. Brit.) Sky +6, 4. Tony Martin (Nem.) Kaťuša-Alpecin +14, 5. Daryl Impey (JAR) ORICA-Scott +20, 6. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +21, 7. Nikias Arndt (Nem.) Sunweb +28, 8. Rigoberto Urán (Kol.) +31, 9. Stefan Küng (Švaj.) BMC Racing +34, 10. Sylvain Chavanel (Fr.) Direct Energie +37,...52. Romain Bardet (Fr.) AG2R La Mondiale +2:03.

1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 83:55:16 h, 2. Rigoberto Urán (Kol.) Cannondale-Drapac +54 s, 3. Romain Bardet (Fr.) Ag2r La Mondiale +2:20 min, 4. Mikel Landa (Šp.) Sky +2:21, 5. Fabio Aru (Tal.) Astana +3:05, 6. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +4:42, 7. Simon Yates (V Brit.) Orica-Scott +6:14, 8. Louis Meintjes (JAR) UAE Emirates +8:20, 9. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +8:49, 10. Warren Barguil (Fr.) Sunweb +9:25.





