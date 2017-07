Video: Froome si na Tour de France udržal žltý dres, v 15. etape víťazné sólo Mollemu

LE PUY-EN-VELAY 16. júla (WebNoviny.sk) - Holanďan Bauke Mollema triumfoval v nedeľňajšej 15. etape na cyklistických pretekoch Tour de France 2017. Tridsaťročný jazdec tímu Trek-Segafredo doviedol do víťazného konca v Le Puy-en-Velay víťazný sóloúnik, do ktorého sa dostal asi 27 km pred cieľom v zjazde z Col de Peyra Taillade.

Etapa štartovala v Laissac a mala dĺžku 189 km. Na druhom mieste skončil s odstupom 19 sekúnd Talian Diego Ulissi zo zoskupenia UAE Team Emirates, tretí finišoval v rovnakom čase Francúz Tony Gallopin v drese Lotto Soudal. Pre rodáka z Groningenu Mollemu je nedeľňajší triumf prvým na Tour de France, na podujatí Grand Tour mal doteraz na konte len jedno etapové prvenstvo z Vuelty a Espaňa v roku 2013.



Brit Christopher Froome (Sky) si udržal žltý dres lídra pretekov, pred Fabiom Aruom z Astany má stále 18-sekundový náskok. S mankom 23 sekúnd je domáci pretekár Romain Bardet z tímu Ag2r La Mondiale. V pondelok si cyklisti na TdF vychutnajú druhý deň voľna.

Barguil vyhral dve horské prémie

Nedeľňajšia etapa sľubovala úspech úniku a v tomto duchu sa to aj nieslo. Na začiatku sa dostalo dopredu desať jazdcov, medzi nimi figuroval aj majiteľ bodkovaného dresu Warren Barguil z tímu Sunweb, ktorý vyhral úvodné dve horské prémie a do vrchárskej súťaže si pripísal ďalších 12 bodov.

Po prvých dvoch stúpaniach sa spojili na čele dve veľké skupiny, v úniku tak figurovalo 28 cyklistov. Na čele nechýbal Michael Matthews bojujúci o zelený dres a podľa predpokladov bral plných 20 bodov na rýchlostnej prémii v Saint-Albin-sur-Limagnole na 96. kilometri. V tej chvíli pelotón zaostával o šesť minút.

Froome mal problémy

Šesťdesiatšesť kilometrov pred páskou vyrazil dopredu osamotený Tony Martin z Kaťuše a dokázal si vytvoriť solídny náskok. Jeho hodnota 40 km pred koncom bola 1:30 min. Na začiatku stúpania prvej kategórie na Col de Peyra Taillade (8,3 km, 7,4 %) na 148. km začal zaostávať Matthews a jeho šance na etapové prvenstvo boli vylúčené.



V problémoch, ale nie výkonnostných, sa ocitol aj držiteľ žltého trička Froome. Naspäť do hlavnej skupiny ho prišli potiahnuť dvaja kolegovia. Martinova snaha na čele sa skončila 35 km pred cieľom, keď ho dostihol Barguil, ktorý neprestával poľavovať a vyhral aj tretiu horskú prémiu znamenajúcu ďalších 10 bodov do súťaže o vrchársky dres. Medzitým sa Froome vrátil do skupiny favoritov.

V zjazde z Col de Peyra Taillade zaútočil z úniku Mollema, dostihol jazdcov na čele a vyhral aj poslednú horskú prémiu na Côte de Saint-Vidal (4. kat., 1,9 km, 6,8 %) 13 km pred cieľom. Za ním trielili Primož Roglič z tímu LottoNL-Jumbo a Barguil. V tej chvíli bolo jasné, že víťazom etapy bude jeden z jazdcov v úniku.

K Rogličovi a Barguilovi sa pridali aj Ulissi s Gallopinom a stíhali Mollemu, ktorý mal 7 km pred koncom k dobru asi 20 sekúnd. Mollema si stále držal odstup a napokon si pripísal prvú víťaznú etapu na Tour de France. Z hlavnej skupiny ešte zaútočil Daniel Martin (Quick-Step), ale pre Frooma nepredstavoval ohrozenie.





