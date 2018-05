Video: Feherváry sa v zápase proti Rakúsku blysol parádnou prihrávkou, druhý gól súpera zobral na seba

KODAŇ 9. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti vo svojom treťom vystúpení na MS 2018 v Dánsku zvíťazili nad hráčmi Rakúska 4:2 a dosiahli svoj prvý plný bodový zisk.

Po nevydarenom zápase proti Švajčiarsku () predviedli, hoci nie bezchybný, ale určite zlepšený výkon. Medzi najlepších hráčov patril najmladší člen tímu SR Martin Fehérváry. Dobrý výkon podčiarkol aj prvými bodmi na šampionáte dospelých v kariére - pripísal si dve asistencie.

"Snažím sa stále o moju hru, hrať jednoducho a zodpovedne a pomáhať čo najviac tímu. Som rád, že sa mi podarilo aj bodovať, ale najdôležitejšie je, že sme vyhrali. Získali sme tri body, čo nám veľmi pomôže v tabuľke," povedal 18-ročný obranca.

Gól v úvode tretej tretiny

Slováci sa v dobrom svetle predviedli najmä v druhej tretine, hneď v úvode tretieho dejstva však inkasovali. Rakúšania znížili stav na rozdiel jedného gólu a vývoj na ľade sa začal nápadne podobať na prvý zápas Slovenska na MS, v ktorom zverenci Craiga Ramsayho podľahli Česku .



Vyrovnávajúci gól pritom strelil Martin Nečas iba necelých 10 sekúnd pred koncom tretej tretiny pri hre bez brankára.

Rakúšania rovnaký scenár, našťastie, nenaplnili. "V hokeji aj v každom inom športe to tak je. Keď sa súper dotiahne, alebo má viac z hry, nastane akési opadnutie. Povedali sme si, že musíme hrať to isté, čo v druhej tretine a snažili sme sa to plniť," uviedol Fehérváry.

Prihrávka na Ladislava Nagya

Rakúšania strelili svoj druhý gól po situácii, keď práve bratislavský rodák stratil v súboji hokejku, následne sa snažil zastaviť strelu autora zásahu Petra Schneidera i bez hokejky, ale v "rybičke" sa mu to nepodarilo.

"Bol to môj gól, beriem za to plnú zodpovednosť. Zle som to prečítal. Súper mal veľkú rýchlosť, ja už som išiel dozadu a ako sa on točil do stredu, tak mi vypadla hokejka. Žiaľ, také veci sa stávajú, musím sa z toho poučiť," povedal sebakriticky hokejista, ktorý má na sezónu 2018/2019 podpísanú zmluvu so švédskym prvoligovým tímom HV 71 Jönköping. Vlani hral takisto v Škandinávii, v nižšej súťaži Allsvenskan za IK Oskarshamn.

Feherváry sa blysol ukážkovou prihrávkou v úvode druhej tretiny, keď krížom cez takmer celé ihrisko presne našiel Ladislava Nagya, ten následne puk prenechal Tomášovi Jurčovi, ktorý poslal Slovensko do priebežného vedenia 2:1.

"Bolo to po hre 4 na 4. Naši hráči striedali, prihrali mi spoza bránky. Ja som uvidel Laciho, tak som mu to skúsil posunúť a vyšlo to. Pochválili ma, ale naozaj som najmä rád, že sme z toho dali gól a napokon sme duel dotiahli do víťazného konca," dodal slovenský mladík s veľkou šancou na účasť v tohtoročnom vstupnom drafte do NHL.

