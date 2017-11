Video: Federerov premožiteľ vo finále neuspel, šampionát ATP Finals vyhral Dimitrov

LONDÝN 19. novembra (WebNoviny.sk) - Bulharský tenista Grigor Dimitrov nasadený ako šiesty zvíťazil za 151 minút 7:5, 4:6, 6:3 nad belgickou sedmičkou turnaja Davidom Goffinom v nedeľňajšom finále dvojhry na koncosezónnom výberovom šampionáte Nitto ATP Finals v Londýne.

V prvom sete sa Dimitrov dostal z manka 2:4. V druhej časti Goffin rozhodol brejkom na 4:3. V treťom dejstve Bulhar zabral na príjme v šiestej hre a napokon mu to stačilo, hoci na returne v ôsmom geme nepremenil tri mečbaly v rade. Zápas o titul priniesol zaujímavý, ale nie strhujúci zážitok.





"Mám za sebou ohromný turnaj. Bolo mi cťou hrať tu. Tento týždeň bol jedným z najkrajších v mojom živote. David je skvelý chalan a počas ostatného obdobia predviedol jeden z najväčších progresov na okruhu, boli to neuveriteľné výkony. Som rád, že sme si mohli zahrať toto finále. Mne teraz chýbajú slová. Ďakujem tímu, rodine. Osobou, ktorá zohrala dôležitú úlohu, je moja priateľka Nicole (Scherzingerová - pozn.), hoci teraz sa niekde skrýva. Zaslúži si však obrovské vyzdvihnutie," povedal na slávnostnom ceremoniáli Dimitrov, citovala ho BBC.

"Samozrejme, že to bol fantastický týždeň. Grigorovi gratulujem k tomu jeho i celej sezóne. Ja som zažil výnimočný turnaj plný emócií aj únavy. Teraz sa cítim vyčerpane, ale aj úžasne z toho, čo som tu napriek dnešnej prehre dokázal. Už po nezdare proti Grigorovi v skupine to nebolo jednoduché, ale s tímom sme zapracovali na ešte jednej šanci, chcem sa môjmu zázemiu poďakovať," skonštatoval Goffin.

Dvadsaťšesťročný rodák z Chaskova Dimitrov si pripísal štvrtý titul v tejto sezóne, ôsmy celkovo a zároveň jednoznačne najcennejší. Získal 1500 bodov do svetového rebríčka a prémiu 2 549 000 USD pred zdanením. V pondelok sa ocitne na tretej priečke v singlovom renkingu, čím si o tri miesta zlepší osobný rekord.

Rovesníka Goffina uteší 800 bodov a 1 158 000 USD brutto. Bude siedmy v hodnotení, dosiaľ bol najvyššie ôsmy. V tejto sezóne má pred sebou ešte jeden vrchol, a to stretnutie Francúzsko - Belgicko 24. - 26. novembra v Lille vo finále Davisovho pohára reprezentačných družstiev mužov.

Obaja finalisti sa dostali do rozhodujúcej fázy prestížneho podujatia prvý raz, zhodne sa premiérovo kvalifikovali na "Masters". Pravda, Goffin sa vlani zapojil do akcie v britskej metropole, ale len ako náhradník za Francúza Gaela Monfilsa.

Na aktuálnom ročníku v britskej metropole sa už konfrontovali: v skupine Peta Samprasa v stredu Bulhar uštedril Belgičanovi debakel 6:0, 6:2. Goffin na tomto šampionáte prekonal prvých dvoch hráčov počítačového poradia, Španiela Rafaela Nadala (v pondelok v skupine) aj Švajčiara Rogera Federera (v sobotu v semifinále), ale opakovane nestačil na Dimitrova.

Zverenec Daniela Vallverduho Dimitrov teraz vedie nad Goffinom v bilancii zo vzájomných súbojov už 8:1. Druhý raz počas piatich dní sa mu revanšoval za prehru 4:6, 6:1, 3:6, ktorú inkasoval vo februári vo štvrťfinále na "harde" pod strechou v Rotterdame.

Prvé tri duely sa konali bez výnimky už v roku 2010 na úrovni ITF Futures (skóre 3:0 pre Dimitrova), päť stretnutí v tejto sezóne (Bulhar v rámci toho skončil hore 4:1, presadil sa aj vo štvrťfinále melbournských grandslamových Australian Open /6:3, 6:2, 6:4/ a vo finále pred vlastnými fanúšikmi v Sofii /7:5, 6:4/). V 3. kole newyorských US Open 2014 Dimitrov zabodoval 0:6, 6:3, 6:4, 6:1.

Grigor Dimitrov (Bul.-6) – David Goffin (Belg.-7) 7:5, 4:6, 6:3 za 151 minút (60, 39, 52)

Goffin sa na úvod blysol pohotovým obehnutým forhendom a dve forhendové zlyhania Dimitrova v rade mu dodali brejkbal. Bulharovi dopriala páska siete čas na útok. Znova však nevynútene zlyhal z forhendu a Belgičan si ostrým krosom vychutnal súperovo druhé podanie. Goffin pri potvrdzovaní klesol lacným forhendom do siete na 30:40 a ďalšej hrozbe čelil po pokazenom bekhende do bližšej strany, potom sa neudržal vo výmene - 1:1.

Dimitrov oslavne zaťal päsť, ale následne znova prišiel o servis: Goffin sa rezolútnym forhendom inside out posunul na 40:0 a pri treťom brejkbale ponúkol pekné bekhendové obhodenie krížom - 2:1 a potom cez nepríjemných 15:30 aj 3:1 vďaka kvalitným podaniam. Belgičan bol čipernejší, tvorivejší a priebojnejší. Na returne v piatej hre však sám nepridal nadstavbu k vedeniu 30:15 a neskoršej zhode.

Goffin v ôsmom geme vyrovnal dvoma volejmi na 30:30, ale spáchal dvojchybu a prehnal forhend - 4:4. Dimitrov v deviatej hre roztlieskal publikum forhendovým volejom na záver hektickej situácie aj forhendovým krížnym obhodením - 5:4. Oproti otváracej fáze bol agilnejší, istejší a sebavedomejší. V jedenástej hre spáchal dve dvojchyby v rade, zo skóre 15:30 sa však presvedčivo vymanévroval aj vďaka protivníkovmu hrateľnému bekhendového voleju do siete - 6:5.

Belgičanovi pribúdali chyby, forhendovou vstúpenou spadol na 0:30 v dvanástom geme a po stupňovanej ofenzíve Bulhara bol dolu 15:40. Prvý setbal odstránil Goffin forhendovým zakončením z presvedčivo vynútenej pozície, druhý forhendovou kontrou do protipohybu. Pri zhode nesklepol do dvorca náročný bekhendový volej, pomohol si účinným podaním. Následne však pykal za nedôsledný útok, chytil sa za hlavu. Dimitrov zbytočne vyhodil forhend. Belgičan vzápätí mal gembal, ale spáchal dvojchybu a pokazil forhend. Navyše, stalo sa mu to aj pod ťarchou piateho setbalu - 5:7.

Vstupné štádium druhej časti neprinieslo rozruch na ukazovateli skóre. V treťom geme Dimitrov na podaní pustil Goffina zo 40:15 na zhodu, ale nie ďalej. Jasnejšie pokročil na 3:2 a potom mal brejkbal, Jastrabie oko potvrdilo Belgičanov krížny bekhend v dlhej výmene na bočnej čiare - napokon 3:3.

Bulhar okamžite pykal za nevyužitú príležitosť: v siedmej hre sa za stavu 15:40 len bezmocne prizeral razantnému forhendu do rohu. Goffin sa vzápätí bez zásadnejších problémov dostal na 5:3. Dimitrov donútil rivala dopodávať si set. Goffin to zmajstroval poľahky na nulu.

Vyburcovaný Goffin na to nadviazal v otváracej fáze tretieho setu: bekhendom popri čiare si utvoril dva brejkbaly za sebou. Dimitrov odolal a poradil si aj s treťou a štvrtou hrozbou, nevypomstila sa mu častá pasivita.

Belgičan by zrejme privítal viac vydarených returnov. Keď na servise v druhom geme mal 30:0, zdalo sa, že s prehľadom smeruje za vyrovnaním, lenže po Bulharovom bekhendovom halfvolejovom jemnocite čelil brejkbalu.

Eliminoval ho priamo servisom a predsa len išiel na 1:1. Dimitrov sa na príjme vo štvrtej hre dostal na zhodu, nepridal nadstavbu - 2:2. Bez odovzdania čo i len fiftínu však dal na 3:2.

Goffin si dvojchybou pri skóre 30:0 v šiestej hre neprospel a obranným forhendom do siete spadol na 30:40. Dimitrovov bekhendový slajz odrotoval vedľa. Belgičan potom nepremenil dva gembaly a bekhendom do siete doprial Bulharovi tretiu šancu. Vyhodil pri nej ambiciózny bekhend -2:4.

Dimitrov zvládol potvrdzovanie nekompromisne - 5:2. Následne akoby z ničoho mal 40:0 na returne, všetky tri mečbaly zostali bez realizácie. Goffin upravil na 3:5 a hecoval divákov, ale len oddialil záver. Na príjme totiž zostal bez vážnejšieho nároku. Bulhar za stavu 40:30 kvitoval Belgičanov bekhendový volej do siete.

