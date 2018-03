Video: Fantastický Sagan predviedol parádny špurt a vyhral klasiku Gent-Wevelgem (aktualizované)

WEVELGEM 25. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa po tretí raz v kariére stal víťazom jednorazových pretekov Gent-Wevelgem (251,1 km) zaradených do prestížneho seriálu WorldTour. Trojnásobný a úradujúci svetový šampión v záverečnom šprinte zdolal Taliana Eliu Vivianiho (Quick-Step Floors) a Francúza Arnauda Démara (Groupama-FDJ).

Talian Viviani sa v cieli rozplakal

Sagan si v koncovke etapy vo Wevelgeme počkal na správny okamih a popri ľavej bariére všetkým súperom v približne 20-člennej vedúcej skupine ukázal chrbát. Prehru ťažko znášal najmä Talian Viviani, ktorý si najprv vybíjal zlosť trieskaním po riadidlách bicykla a neskôr sa rozplakal.



Známu a prestížnu klasiku vo Flámsku Sagan vyhral aj v rokoch 2013 a 2016, na konte má aj jedno druhé (2012) a dve tretie miesta (2014 a 2017). Celkovo má 28-ročný Žilinčan v zbierke už 103 víťazstiev v profikariére, v tomto roku sa tešil aj v jednej z etáp na januárovom podujatí Tour Down Under v Austrálii.



„Som veľmi rád, že som zvíťazil. Bola to perfektná tímová práca. Vždy to je v hromadnom závere trochu lotéria. Skúsil som to na dlhší šprint. Mal som dobré nohy. Dnes nefúkalo až tak veľmi ako obvykle, bola väčšia skupina. Myslím si, že najmä z pohľadu počasia to boli najľahšie preteky Gent – Wevelgem, aké som dosiaľ zažil. Nebolo to ani také napäté ako vlani,“ povedal Peter Sagan pre Eurosport.

Sagan napodobnil Belgičanov a Cippoliniho



Pred Petrom Saganom sa trikrát podarilo zvíťaziť vo Wevelgeme štyrom Belgičanom (Robert van Eenaeme, Rik van Looy, Eddy Merckx, Tom Boonen) a tiež Talianovi Mariovi Cippolinimu. Preteky Gent-Wevelgem sa prvýkrát jazdili v roku 1934 a aktuálne sa skončil ich 80. ročník.



Preteky Gent-Wevelgem sú s dĺžkou 251,1 km najdlhšie spomedzi jarných klasík s výnimkou tzv. monumentov. Podľa profilu trate ich možno rozdeliť do troch sekcií. Prvých 150 km cyklisti absolvovali na relatívnej rovine smerom k Severnému moru a belgicko-francúzskej hranici. Na méte 113 km pred cieľom sa cyklisti štverali na Katsberg, prvý z 11 kopčekov na trase tohto ročníka.



Najťažšia časť sa začala 75 km pred cieľom výstupom na Kemmelberg (3 km, max. 22%), po ktorom nasledovali Monteberg and Baneberg a potom tri sekcie prašných ciest. Tridsaťpäť kilometrov pred cieľom potom jazdci prekonali Kemmelberg ešte raz a záver sa odohral opäť na plochom profile s tradičným dojazdom vo Wevelgeme.



Preteky Gent-Wevelgem sú tradičnou prípravou a predkrmom na jeden z vrcholov celej cyklistickej sezóny – monumentálnu klasiku Okolo Flámska. Tento sa tieto preteky budú konať na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.