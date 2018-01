Video: Espanyol po deviatich rokoch zdolal FC Barcelona a je bližšie k semifinále Copa del Rey

BARCELONA 18. januára (WebNoviny.sk) - Stredajšie barcelonské derby v prvom stretnutí štvrťfinále Španielskeho pohára 2017/2018 sa skončilo nečakaným úspechom futbalistov Espanyolu. Na vlastnom trávniku si poradili s hráčmi konkurenčného FC (1:0) a pred budúcotýždňovou odvetou na Camp Nou sú bližšie k postupu do semifinále Copa del Rey než ich súper.

Hostia boli dominantní najmä do prestávky. Po nej Espanyol dokonca prestrieľal protivníka v pomere 6:4, no nechýbalo veľa a mohli to byť zverenci Ernesta Valverdeho, kto by sa tešil z víťazstva. Argentínčan Lionel Messi však v 62. min zahodil pokutový kop.

Nepremenil tri jedenástky zo šiestich

Bravúrnym zákrokom mu ho zneškodnil brankár Diego López, na ktorého vo vzájomných súbojoch nevyzrel už druhýkrát. Messi potvrdil, že táto herná činnosť mu príliš nejde. V tejto sezóne nepremenil až tri jedenástky zo šiestich, čo je viac než ktorýkoľvek iný futbalista pôsobiaci v Španielsku.





Tesne pred koncom zápasu sa napokon dočkali domáci. Podnikli rýchly protiútok po pravom krídle a 20-ročný mladík Óscar Melendo zúžitkoval spätnú prihrávku na svoj premiérový zásah v drese Espanyolu. "Nemám slov, nevedel som sa dočkať chvíle, keď strelím môj prvý gól. Ubránená penalta nás posilnila, dovtedy sme hrali príliš defenzívne," poznamenal strelec Melendo.

Prvý polčas bol testom

Menej slávny barcelonský klub prekonal svojho úhlavného rivala v súťažnom dueli vôbec prvýkrát v tomto desaťročí a premiérovo od 21. februára 2009, keď v La Lige triumfoval u súpera 2:1 po dvoch zásahoch Ivána de la Peňu.

"Keď chcete zdolať FC Barcelona, musíte odohrať veľmi dobrý zápas. Prvý polčas bol pre nás testom, či vieme odolať súperovmu tlaku. Po zmene strán sme si už utvorili viac príležitostí smerom dopredu. Mali sme aj šťastie, ale chlapci zahrali inteligentne. Bolo to fenomenálne predstavenie. FC Barcelona je stále favoritom tejto konfrontácie, ale nadšenie z tohto víťazstva nám nik nevezme," povedal podľa klubového webu trénera Espanyolu Quique Sánchez Flores.

"Blaugranas" preťali 29-zápasovú šnúru bez prehry. Tá sa začala ešte vlani v auguste po neúspechu v Španielskom superpohári na ihrisku Realu Madrid (0:2). "Vedeli sme, že jedného dňa prehráme. Pozitívne je, že o týždeň máme šancu to napraviť a postúpiť ďalej," skonštatoval defenzívny záložník Sergio Busquets.

Valverdeho zarmútilo zranenie Paulinha

"Mali sme šance na strelenie gólu, ale nepremenili sme ich. A tak Espanyol udrel. Protivník bol od začiatku hlboko stiahnutý, uzavrel priestor v strede poľa, dobre bránil a vyčkával. Na domácom ihrisku to musíme zvrátiť a postúpiť," povedal kouč "FCB" Valverde. Päťdesiattriročný tréner sa zároveň psychologicky pokúsil hodiť rolu favorita pred odvetou na plecia Espanyolu.

"Je to pohár a tím, ktorý má pred druhým zápasom náskok, je favorit," doplnil niekdajší lodivod Athletica Bilbao či Olympiakosu Pireus.





Valverdeho okrem výsledku zarmútilo aj zranenie Brazílčana Paulinha, ktorý krátko po zmene strán prepustil miesto na ihrisku Chorvátovi Ivanovi Rakitičovi.

Práve Paulinho je podľa mnohých odborníkov jedným z rozhodujúcich aspektov skvelej formy katalánskeho veľkoklubu v doterajšom priebehu sezóny, keďže do dovtedy často všednej hry Barcelony vniesol nové, netradičné a najmä pre súperov prekvapivé herné prvky. Rozsah Paulinhovho zranenia bude známy po štvrtkových vyšetreniach.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.