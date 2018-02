Video: Eriksen atakoval rekord Premier League, skóroval po 10,5 sekundách zápasu

LONDÝN 1. február (WebNoviny.sk) - Iba 10,5 sekundy potreboval stredopoliar Tottenhamu Hotspur Christian Eriksen na otvorenie skóre v prestížnom stredajšom domácom zápase proti Manchestru United v 25. kole najvyššej anglickej futbalovej súťaže.

Gól sa zrodil po peknej akcii "kohútov" hneď po výkope. Po osi Jan Vertonghen, Harry Kane a Dele Alli sa lopta dostala až k dánskemu reprezentantovi, ktorý v koncovke nezaváhal. Na prekonanie rekordu Premier League chýbala Eriksenovi necelá sekunda.

Atakoval promptnosť ďalšieho hráča Tottenhamu Ledleyho Kinga, ktorý dokázal skórovať už po 9,9 s pred osemnástimi rokmi proti Bradfordu. Na druhej priečke v historickom prehľade je zásah Alana Shearera po 10,4 s za Newcastle proti Manchestru City.

GOAL 1-0 ERIKSON!

ERIKSON scores inside of the first minute!! Great start #TOTMUN #COYS pic.twitter.com/bTMDUsiqni