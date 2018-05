Video: Dvojgólový Guentzel ako hrdina Pittsburghu v súboji s Washingtonom, zvíťazil aj Nashville

PITTSBURGH 4. mája (WebNoviny.sk) - Dvojgólový strelec Jake Guentzel sa stal strojcom triumfu hokejistov Pittsburghu nad hráčmi Washingtonom 3:1 vo štvrtkovom štvrtom stretnutí 2. kola play-off NHL.

Dôležitá súčasť tímu

Pittsburgh víťazstvom vyrovnal stav série hranej na štyri víťazstvá na 2:2. Rozdielový gól strelil Jevgenij Malkin v závere druhej tretiny. Za hostí sa presadil iba T.J. Oshie.

Dvadsaťtriročný Američan Guentzel je lídrom produktivity play-off, dosiaľ nazbieral v desiatich súbojoch 21 bodov za 10 gólov a 11 asistencií.

"Guentzel odvádza skvelú prácu. O tom niet pochýb. Tvrdo pracuje, robí veľa dôležitej roboty s pukom i bez neho. Myslím si, že víťazstvá sú preňho dôležitejšie ako strelené góly či asistencie. Je dôležitou súčasťou nášho tímového úspechu," povedal podľa nhl.com kapitán Penguins Sidney Crosby.

Zásah potvrdil videorozhodca

Malkin skóroval z dorážky po strele Patrica Hörnqvista. "Je neuveriteľný. Snažil som sa vystreliť čo najrýchlejšie, ako viem, a dostať puk do bránky. Ale nie je to moja zásluha, je to všetko vďaka Hörnqvistovi," povedal ruský útočník. Zásah potvrdil až videorozhodca.



"Keď som zostal na ľade, najprv som si myslel, že to nie je gól. Nevidel som, že by puk prešiel cez bránkovú čiaru. Hneval som sa, lebo to bola dobrá šanca. Potom som však videl opakované zábery a videl som, že puk prešiel. Gól mi dodal sebavedomie a to ma teší. V ostatnom zápase som mal dobré šance, ale nevyužil som ich," dodal 31-ročný robustný center.

Jediný gól Winnipegu

Stav série na 2:2 v rámci Východnej konferencie vyrovnali aj hráči Nashvillu. Nad hokejistami domáceho Winnipegu triumfovali tesne 2:1. V drese hostí skórovali v 18. min Ryan Hartman a v 35. min elitný obranca P. K. Subban.

Jediný gól Winnipegu strelil 51 sekúnd pred záverečnou sirénou mladý fínsky útočník Patrik Laine. Prvou hviezdou stretnutia sa stal brankár Nashvillu Pekka Rinne, ktorý si pripísal 32 úspešných zákrokov.

Sumáre NHL - 2. kolo play-off

štvrtok

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Winnipeg - Nashville 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) - stav série: 2:2

Góly: 60. Laine (Stastny) - 18. Hartman, 35. P. K. Subban (F. Forsberg, Johansen)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Pittsburgh - Washington 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) - stav série: 2:2

Góly: 30. Guentzel (Simon, Crosby), 38. Malkin (Hörnqvist, Kessel), 60. Guentzel (Crosby, Letang) - 33. Oshie (Bäckström, Kuzněcov)

